Как насчёт новых мест, вкусов и впечатлений? Приглашаем вас в гедонистическое путешествие по современным ресторанам и питейным заведениям исторического центра Пхукет-тауна, где когда-то находились публичные дома, опиумные курильни и конторы нотариусов. Вы окажетесь между прошлым и настоящим, попробуете авторские коктейли и побываете в местах, скрытых от посторонних.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вечеринка начнётся прямо у вашего отеля. В нашей программе — четыре заведения:

Для начала направимся в самое тусовочное место острова — Пхукет-таун! Первая локация — это классический семейный ресторан, бережно сохраняющий рецепты своей бабушки. Благодаря историческому интерьеру и традиционной кухне, включён в кулинарный гид Michelin. Вас ждёт вкусный ужин, лёгкая беседа и немного алкоголя, чтобы начать весёлое приключение.

Второй бар — настоящая лаборатория вкуса, где авторские коктейли становятся произведениями искусства прямо на ваших глазах. У вас в руках будет целая Вселенная!

По пути к третьему месту обсудим закрытые темы о Таиланде, о которых вы, возможно, стеснялись спрашивать на обычных экскурсиях. Квартал красных фонарей идеально подойдёт для откровенных разговоров. Это будет лёгкая прогулка-квест, ведь мы подойдём к секретному месту, дверь которого скрыта от случайных посетителей. Тсссс! Пусть третий бар останется нашей маленькой тайной!

Финал и лучшее заведение нашего вечера тоже спрятано, но наш водитель точно знает, куда ехать! Мы просто скажем ему пароль и через пять минут окажемся на самой грандиозной вечеринке в Пхукет-тауне! Здесь вас ждёт грандиозное шоу барменов с эффектами, где всё летает и горит, качественный звук и крутые диджеи.

Вы можете остаться здесь на подольше, или наш водитель дождётся вас и безопасно доставит обратно в отель. Или, может, на Патонг?

Организационные детали