Алкогольное гастротурне: бар-хоппинг по Пхукет-тауну
Познакомиться с ночной жизнью города и погрузиться в атмосферу азиатских тусовок
Как насчёт новых мест, вкусов и впечатлений? Приглашаем вас в гедонистическое путешествие по современным ресторанам и питейным заведениям исторического центра Пхукет-тауна, где когда-то находились публичные дома, опиумные курильни и конторы нотариусов.
Вы окажетесь между прошлым и настоящим, попробуете авторские коктейли и побываете в местах, скрытых от посторонних.
Вечеринка начнётся прямо у вашего отеля. В нашей программе — четыре заведения:
Для начала направимся в самое тусовочное место острова — Пхукет-таун! Первая локация — это классический семейный ресторан, бережно сохраняющий рецепты своей бабушки. Благодаря историческому интерьеру и традиционной кухне, включён в кулинарный гид Michelin. Вас ждёт вкусный ужин, лёгкая беседа и немного алкоголя, чтобы начать весёлое приключение.
Второй бар — настоящая лаборатория вкуса, где авторские коктейли становятся произведениями искусства прямо на ваших глазах. У вас в руках будет целая Вселенная!
По пути к третьему месту обсудим закрытые темы о Таиланде, о которых вы, возможно, стеснялись спрашивать на обычных экскурсиях. Квартал красных фонарей идеально подойдёт для откровенных разговоров. Это будет лёгкая прогулка-квест, ведь мы подойдём к секретному месту, дверь которого скрыта от случайных посетителей. Тсссс! Пусть третий бар останется нашей маленькой тайной!
Финал и лучшее заведение нашего вечера тоже спрятано, но наш водитель точно знает, куда ехать! Мы просто скажем ему пароль и через пять минут окажемся на самой грандиозной вечеринке в Пхукет-тауне! Здесь вас ждёт грандиозное шоу барменов с эффектами, где всё летает и горит, качественный звук и крутые диджеи.
Вы можете остаться здесь на подольше, или наш водитель дождётся вас и безопасно доставит обратно в отель. Или, может, на Патонг?
Организационные детали
Программа строго 18+. Не забудьте паспорт
В стоимость входит: ужин в ресторане из трёх блюд, четыре напитка (по одному в каждом заведении), сопровождение гида, трансфер, трезвый водитель, хорошая компания и интересная информация. Дополнительные еда и напитки — за ваш счёт
Поедем на автомобиле Mazda CX-3 (1-3 чел.). По запросу могу организовать трансфер на крутом party bus. Все ценные вещи можно оставить в машине под присмотром водителя и камеры регистратора
Есть большой список альтернативных баров и маршрутов, если вы захотите что-то изменить в программе — сообщите, пожалуйста, заранее
Можно добавить дополнительных экскурсантов — доплата $100 за персону
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 953 туристов
Меня зовут Вэл (Валера). Я профессиональный организатор путешествий и активного туризма по всему Таиланду, представляю команду гидов. Мы расскажем вам о религии и традициях, истории и современности, флоре и фауне, читать дальшеуменьшить
об азиатской кухне и укладе местных жителей. Наша миссия — продумать всё до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом своего путешествия. Вы узнаете о скрытых уголках и уникальных особенностях этой страны. 99% мифов и стереотипов о Таиланде — разобьются о наш фактчекинг, а если найдётся тема, в которой мы не разбираемся, мы всё узнаем для вас. В наши программы включено сопровождение лицензированных тайских гидов, страховка, интересные знакомства с местными жителями, мастер-классы и отсутствие скрытых доплат. Мы любим своё дело, и делаем его максимально хорошо!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Диана
Огромнейшее удовольствие получили от экскурсии)! Очень все весело и позитивно, посетили интереснейшие и закрытые места-бары, просто гуляя, никогда не догадаешься, что может таится за той или иной вывеской или дверью 😉попробовали много вкусных авторских коктейлей. В общем остались очень довольны, благодарим за отличный и весело проведенный вечер, за внимание, безопасность и приятное общение! Большое спасибо Валерию и Сиа 🎉💕🎉
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