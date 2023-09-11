Пхукет знаменит не только своим километровыми пляжами, но и регулярными слётами байкеров.



Приглашаю на автопрогулку, где вы узнаете много интересного о мотофестивалях и чудаках, которые приезжают сюда на байках со всей Азии.



Мы увидим модели легендарных мотоциклов и экипировку разных брендов, а ещё окажемся в атмосфере автомобильных заправок на шоссе 66.