Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров

Поклонникам ревущих моторов посвящается

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Пхукет знаменит не только своим километровыми пляжами, но и регулярными слётами байкеров.

Приглашаю на автопрогулку, где вы узнаете много интересного о мотофестивалях и чудаках, которые приезжают сюда на байках со всей Азии.

Мы увидим модели легендарных мотоциклов и экипировку разных брендов, а ещё окажемся в атмосфере автомобильных заправок на шоссе 66.
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Автопрогулка по Пхукету: всё о байкерах и для байкеров
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы поедем в дилерский центр «Харли-Дэвидсон», где в шоу-руме красуются все представленные на рынке Таиланда варианты байков. А в отделе аксессуаров и экипировки фанаты марки найдут то, что давно искали.
  • Дальше отправимся в «Вест Кастом», увидим десятки легендарных моделей мотоциклов, окунёмся в атмосферу американских заправок на трассе 66. Владелец «Вест Кастом» Райан Фридлингхаус отчасти стал основателем мотокультуры на Пхукете. Если нам повезёт и у него будет свободное время, он с радостью расскажет много увлекательного об этом направлении.
  • Для разнообразия заедем в музей и сервис автомобилей «Мерседес-Бенц» 60-х, 70-х, 80-х годов выпуска.
  • Чтобы добавить в нашу поездку немного эмоций и релакса, отправимся на пляж Май Кхао, над которым низко пролетают самолёты, и на обед в местное проверенное кафе.
  • А затем я отвезу вас в отель. По пути расскажу много интересных фактов из истории и географии острова, а также о местных традициях.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Corolla Cross.
  • Время в пути до первой локации с юга Пхукета — 1 час, с северных пляжей — 30 минут.
  • Дополнительные расходы: обед — от 300 бат, сувениры и другие покупки — по желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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