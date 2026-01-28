К Ксения

Хотим сказать огромное спасибо Якову! Было очень комфортно и приятно провести время. Экскурсию адаптировали под нас, и все вышло просто идеально! Узнали интересные факты о Пхукете, а также о владельце магазина West Coast. Муж, любитель мотоциклов, остался в восторге и я тоже. Еще раз спасибо!