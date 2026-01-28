Пхукет знаменит не только своим километровыми пляжами, но и регулярными слётами байкеров.
Приглашаю на автопрогулку, где вы узнаете много интересного о мотофестивалях и чудаках, которые приезжают сюда на байках со всей Азии.
Мы увидим модели легендарных мотоциклов и экипировку разных брендов, а ещё окажемся в атмосфере автомобильных заправок на шоссе 66.
Приглашаю на автопрогулку, где вы узнаете много интересного о мотофестивалях и чудаках, которые приезжают сюда на байках со всей Азии.
Мы увидим модели легендарных мотоциклов и экипировку разных брендов, а ещё окажемся в атмосфере автомобильных заправок на шоссе 66.
Описание экскурсии
- Мы поедем в дилерский центр «Харли-Дэвидсон», где в шоу-руме красуются все представленные на рынке Таиланда варианты байков. А в отделе аксессуаров и экипировки фанаты марки найдут то, что давно искали.
- Дальше отправимся в «Вест Кастом», увидим десятки легендарных моделей мотоциклов, окунёмся в атмосферу американских заправок на трассе 66. Владелец «Вест Кастом» Райан Фридлингхаус отчасти стал основателем мотокультуры на Пхукете. Если нам повезёт и у него будет свободное время, он с радостью расскажет много увлекательного об этом направлении.
- Для разнообразия заедем в музей и сервис автомобилей «Мерседес-Бенц» 60-х, 70-х, 80-х годов выпуска.
- Чтобы добавить в нашу поездку немного эмоций и релакса, отправимся на пляж Май Кхао, над которым низко пролетают самолёты, и на обед в местное проверенное кафе.
- А затем я отвезу вас в отель. По пути расскажу много интересных фактов из истории и географии острова, а также о местных традициях.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Corolla.
- Время в пути до первой локации с юга Пхукета — 1 час, с северных пляжей — 30 минут.
- Дополнительные расходы: обед — от 300 бат, сувениры и другие покупки — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яков — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 230 туристов
Я живу на острове Пхукет с декабря 2015 года. Занимаюсь организацией путешествий. Я настолько полюбил Таиланд, Пхукет и Малаккский полуостров, особенно своих Гостей и впоследствии Друзей, что с большой радостью организую безопасные, интересные, комфортные поездки! Познакомлю вас с жизнью и традициями Таиланда. Имею большой опыт работы в сфере обслуживания и умею угадывать желания своих Гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Хотим сказать огромное спасибо Якову! Было очень комфортно и приятно провести время. Экскурсию адаптировали под нас, и все вышло просто идеально! Узнали интересные факты о Пхукете, а также о владельце магазина West Coast. Муж, любитель мотоциклов, остался в восторге и я тоже. Еще раз спасибо!
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