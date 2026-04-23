Увидеть самые красивые места острова - и лучше понять, чем он живёт сегодня
За один день вы увидите самые красивые смотровые площадки острова, побываете у знаменитых храмов, заглянете на местный рынок и прогуляетесь по улицам Старого города с его яркой китайско-португальской архитектурой.
Экскурсия помогает почувствовать Пхукет целостно: его природу, культуру, религиозные традиции и повседневную жизнь.
Одна из самых известных панорам Пхукета. Отсюда открывается вид сразу на три пляжа — Ката Ной, Ката и Карон. Это место часто называют «визитной карточкой» южной части острова.
Смотровая площадка «Ветряная мельница»
Небольшая, но очень живописная точка на холме. Отсюда хорошо видно бирюзовое море, зелёные склоны и побережье южного Пхукета.
Мыс Промтхеп — самая южная точка острова
Одно из самых атмосферных мест Пхукета. Здесь открываются широкие виды на Андаманское море и скалистые берега.
Рынок морских цыган «Чао Ле»
Вы увидите традиционный рынок и проникнетесь настоящим ритмом островной жизни.
Кормление слонёнка
Большой Будда Пхукета
Одна из ключевых достопримечательностей острова, 45-метровая статуя Будды, возвышается на вершине холма с панорамным видом на Пхукет.
Храм Ват Чалонг
Главный буддийский храм Пхукета. Он известен изящной архитектурой, богатыми украшениями и спокойной, почти медитативной атмосферой.
Улица тайского бокса
Небольшой обзор одной из самых известных улиц острова, где расположены тренировочные залы муай-тай.
Старый город Пхукета
Прогулка по историческому центру с яркими домами китайско-португальского стиля. Именно здесь особенно заметно, как на острове переплелись разные культуры.
Смотровая площадка Ранг-Хилл
Отсюда открывается панорама города. На холме живут дикие обезьяны — их можно увидеть и покормить.
Возвращение в отель
Организационные детали
Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером
Если ваш отель находится вне основных туристических зон, возможно потребуется доплата за трансфер — уточняйте при бронировании
Все входные билеты по программе включены в стоимость
С вами поедет один из гидов нашей команды. Гид даёт всю информацию в автобусе, а на локациях гости гуляют самостоятельно
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
$37
Детский до 11 лет
$28
Детский до 4 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы заберём вас из вашего отеля. Обратите внимание: из некоторых районов выезд происходит не каждый день или предполагается доплата за трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 336 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды.
У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
Приятный тур. Не сильно похоже на экскурсию, так как гид с нами не выходил, небольшие рассказы только в машине. На локациях сами по себе. В стране не разрешены гиды иностранцы, но на других экскурсия все в порядке было. Посмореть город в короткий срок — отлично. Цена тоже очень приятная
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