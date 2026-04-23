За один день вы увидите самые красивые смотровые площадки острова, побываете у знаменитых храмов, заглянете на местный рынок и прогуляетесь по улицам Старого города с его яркой китайско-португальской архитектурой. Экскурсия помогает почувствовать Пхукет целостно: его природу, культуру, религиозные традиции и повседневную жизнь.

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Описание экскурсии

Смотровая площадка Karon Viewpoint

Одна из самых известных панорам Пхукета. Отсюда открывается вид сразу на три пляжа — Ката Ной, Ката и Карон. Это место часто называют «визитной карточкой» южной части острова.

Смотровая площадка «Ветряная мельница»

Небольшая, но очень живописная точка на холме. Отсюда хорошо видно бирюзовое море, зелёные склоны и побережье южного Пхукета.

Мыс Промтхеп — самая южная точка острова

Одно из самых атмосферных мест Пхукета. Здесь открываются широкие виды на Андаманское море и скалистые берега.

Рынок морских цыган «Чао Ле»

Вы увидите традиционный рынок и проникнетесь настоящим ритмом островной жизни.

Кормление слонёнка

Большой Будда Пхукета

Одна из ключевых достопримечательностей острова, 45-метровая статуя Будды, возвышается на вершине холма с панорамным видом на Пхукет.

Храм Ват Чалонг

Главный буддийский храм Пхукета. Он известен изящной архитектурой, богатыми украшениями и спокойной, почти медитативной атмосферой.

Улица тайского бокса

Небольшой обзор одной из самых известных улиц острова, где расположены тренировочные залы муай-тай.

Старый город Пхукета

Прогулка по историческому центру с яркими домами китайско-португальского стиля. Именно здесь особенно заметно, как на острове переплелись разные культуры.

Смотровая площадка Ранг-Хилл

Отсюда открывается панорама города. На холме живут дикие обезьяны — их можно увидеть и покормить.

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