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Большая обзорная экскурсия по Пхукету

Увидеть самые красивые места острова - и лучше понять, чем он живёт сегодня
За один день вы увидите самые красивые смотровые площадки острова, побываете у знаменитых храмов, заглянете на местный рынок и прогуляетесь по улицам Старого города с его яркой китайско-португальской архитектурой.

Экскурсия помогает почувствовать Пхукет целостно: его природу, культуру, религиозные традиции и повседневную жизнь.
4
1 отзыв
Большая обзорная экскурсия по Пхукету
Большая обзорная экскурсия по Пхукету
Большая обзорная экскурсия по Пхукету

Описание экскурсии

Смотровая площадка Karon Viewpoint

Одна из самых известных панорам Пхукета. Отсюда открывается вид сразу на три пляжа — Ката Ной, Ката и Карон. Это место часто называют «визитной карточкой» южной части острова.

Смотровая площадка «Ветряная мельница»

Небольшая, но очень живописная точка на холме. Отсюда хорошо видно бирюзовое море, зелёные склоны и побережье южного Пхукета.

Мыс Промтхеп — самая южная точка острова

Одно из самых атмосферных мест Пхукета. Здесь открываются широкие виды на Андаманское море и скалистые берега.

Рынок морских цыган «Чао Ле»

Вы увидите традиционный рынок и проникнетесь настоящим ритмом островной жизни.

Кормление слонёнка

Большой Будда Пхукета

Одна из ключевых достопримечательностей острова, 45-метровая статуя Будды, возвышается на вершине холма с панорамным видом на Пхукет.

Храм Ват Чалонг

Главный буддийский храм Пхукета. Он известен изящной архитектурой, богатыми украшениями и спокойной, почти медитативной атмосферой.

Улица тайского бокса

Небольшой обзор одной из самых известных улиц острова, где расположены тренировочные залы муай-тай.

Старый город Пхукета

Прогулка по историческому центру с яркими домами китайско-португальского стиля. Именно здесь особенно заметно, как на острове переплелись разные культуры.

Смотровая площадка Ранг-Хилл

Отсюда открывается панорама города. На холме живут дикие обезьяны — их можно увидеть и покормить.

Возвращение в отель

Организационные детали

  • Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Если ваш отель находится вне основных туристических зон, возможно потребуется доплата за трансфер — уточняйте при бронировании
  • Все входные билеты по программе включены в стоимость
  • С вами поедет один из гидов нашей команды. Гид даёт всю информацию в автобусе, а на локациях гости гуляют самостоятельно

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый$37
Детский до 11 лет$28
Детский до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы заберём вас из вашего отеля. Обратите внимание: из некоторых районов выезд происходит не каждый день или предполагается доплата за трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 336 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Артем
Приятный тур. Не сильно похоже на экскурсию, так как гид с нами не выходил, небольшие рассказы только в машине. На локациях сами по себе. В стране не разрешены гиды иностранцы, но на других экскурсия все в порядке было. Посмореть город в короткий срок — отлично. Цена тоже очень приятная
Приятный тур. Не сильно похоже на экскурсию, так как гид с нами не выходил, небольшие рассказы
Приятный тур. Не сильно похоже на экскурсию, так как гид с нами не выходил, небольшие рассказы
Приятный тур. Не сильно похоже на экскурсию, так как гид с нами не выходил, небольшие рассказы
Приятный тур. Не сильно похоже на экскурсию, так как гид с нами не выходил, небольшие рассказы
Приятный тур. Не сильно похоже на экскурсию, так как гид с нами не выходил, небольшие рассказы
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