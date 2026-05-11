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Большое путешествие по Пхукету на целый день

Насыщенная автопешеходная экскурсия по самым интересным и живописным местам острова
Пхукет — симбиоз тропического климата, дикой природы и современной инфраструктуры. Вы посетите живописные пляжи, смотровые площадки и парки острова.

Погуляете по Старому Пхукету с колониальной архитектурой, побываете в буддийских храмах и подниметесь к статуе Большого Будды. А также узнаете много интересного о местных традициях, культуре, природе и религии.
4.9
83 отзыва
Большое путешествие по Пхукету на целый день
Большое путешествие по Пхукету на целый день
Большое путешествие по Пхукету на целый день

Описание экскурсии

Невероятный Пхукет

Я покажу вам лучшие смотровые площадки острова: на пляже Май Кхао с видом на пролетающие самолеты, Као Кхад на мысе Панва, Карон и многие другие. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Старый Пхукет — мы пройдем по узким улочками исторического центра острова, любуясь колониальной архитектурой и стрит-артом. Заглянем в китайский храм и посетим парк 72-летия Королевы со статуей золотого дракона. Я расскажу о Перанаканах, даосизме и арт-сообществе на Пхукете.
  • Храм Ват Чалонг — вы услышите отпугивающие злых духов петарды, погадаете в китайском стиле и увидите скульптуры главных настоятелей храма. Рассмотрите кусочек плечевой кости Будды, сделаете подношение «курящей» статуе, покормите священных гигантских рыб и черепах.
  • Статуя Биг Будда — мы насладимся видами с 4-х смотровых площадок на все стороны света, познакомимся с местными обезьянами, послушаем мантры монахов, повяжем буддистскую фенечку наудачу и проверим карму с помощью ритуального гонга.
  • Мыс Промтеп — вы оцените мемориал со статуями слонов, самый старый маяк Пхукета и панорамы Андаманского моря.
  • Остров Ко Сире — мы прокатимся по острову с самой высокой плотностью населения на Пхукете, заглянем в мангровые заросли, увидим макак-крабоедов, ударим в колокол в бирманском храме и познакомимся с репликой пагоды Чайтийо.
  • Площадь Пальм — вы побываете в лофт-руинах с коллекцией стрит-арта. Полюбуетесь свежими работами известных тайских художников и видом с крыши на район Карон.

И это далеко не всё! Мы также заглянем на обед в аутентичное кафе, посетим парк экзотических деревьев и самый южный пляж острова Януй, увидим амазонские кувшинки и каучуковые плантации.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном новом автомобиле с кондиционером и Wi-Fi
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
  • По запросу мы можем включить в экскурсию слоновью ферму, сад орхидей, ботанический сад или сад птиц
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 972 туристов
Живу и работаю на Пхукете и готов открыть его вам. Я с детства мечтал о путешествиях и тропическом климате: читал Жюля Верна и смотрел фильмы о нашей планете. Находясь основное
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время в Петербурге, совершал короткие вылазки в Азию поближе к тёплому экватору. Окончательно переехав в Таиланд, воплотил свою мечту в жизнь. Моё любимое занятие — изучение природы и культурных богатств Королевства. С удовольствием расскажу самое интересное из того, что мне удалось узнать.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
2
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2
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А
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но мой мозг устроен, видимо, как-то иначе. Поэтому, по горячим следам)))

Только что вернулись в отель.
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Экскурсия классная! Все заявленное мы не осилили. Мы люди медленные. Но и того, что увидели, было овер… Что запомнилось и впечатлило больше всего:
1. Женский буддисткий монастырь и как Леонид разогнал гонг. Вау!
2. Бить в колокол и барабан на удачу в Китайском храме.
3. Выбирать между мороженым со вкусом том яма или японского чая ходзича.
3. Всякие граффити и пасхалка с лицом ВВП в Пхукет-тауне.
4. Магазин невероятных литографий, где мы застали автора за работой и прикупили один шедевр домой.
5. Есть блинчики из уличной лавки с отметкой Мишлен.
6. Скупать и отпускать рыбу для улучшения кармы.
7. Невыносимо громко и радостно взрывать петарды у храма, название которого я уже забыла))
8. Испытывать мурашки у подножия большого Будды.
9. Снимать, как монах повязывает мужу браслет и хлещет его кисточкой, чтоб он был «Стронг, стронг, стронг!»
10. Наблюдать за обезьянами.
11. Фотографировать гигантские кувшинки.
12. Встречать самолеты в Май Кхао после захода солнца (практически в одиночестве).

Дорогу между локациями Леонид скрашивал интересными историческими справками и легендами об истории Тайланда (и не только), его правителях, особенностях верований и быте, флоре и фауне.

В общем, рекомендасьон!

Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но+2
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но
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В
Лео – замечательный опытный гид!

- Заранее учёл все наши пожелания и помог спланировать наш маршрут, чтобы всё успеть. При этом во время экскурсии не было ощущения «гонки» – мы спокойно
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могли насладиться видами и сделать фото - У Лео огромный багаж знаний о Пхукете, которым он с удовольствием делился. С ним можно обсудить любую тему – от истории королевства Таиланд до представителей местной фауны - Коммуникация была классной: с Лео всегда получалось договориться о корректировках в планах, а при посещении достопримечательностей Лео всегда рассказывал о правилах поведения

В итоге наша экскурсия оказалась очень богата на впечатления и стала одним из самых запоминающихся событий нашего отпуска! Мы очень довольны! Спасибо, Лео!

Лео – замечательный опытный гид!
Лео – замечательный опытный гид!
Лео – замечательный опытный гид!
Лео – замечательный опытный гид!
Лео – замечательный опытный гид!
Лео – замечательный опытный гид!
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Анастасия
Лео - чудесный гид. Провел экскурсию по разным локациям с утра до ночи, рассказал множество интересных историй про искусство, историю, животных и растения. Отвечал на все вопросы, а иногда и
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по 2 раза😁учитывал пожелания, выбирал красивые малолюдные локации. Теперь Пхукет открылся для нас с новой потрясающей стороны. Спасибо огромное Лео за организацию и терпение! Рекомендуем доверить ему свой отдых, если хотите провести поистине чудесный день и узнать Пхукет как свой второй дом❤️

Лео - чудесный гид. Провел экскурсию по разным локациям с утра до ночи, рассказал множество интересных
Лео - чудесный гид. Провел экскурсию по разным локациям с утра до ночи, рассказал множество интересных
Лео - чудесный гид. Провел экскурсию по разным локациям с утра до ночи, рассказал множество интересных
Лео - чудесный гид. Провел экскурсию по разным локациям с утра до ночи, рассказал множество интересных
Лео - чудесный гид. Провел экскурсию по разным локациям с утра до ночи, рассказал множество интересных
Лео - чудесный гид. Провел экскурсию по разным локациям с утра до ночи, рассказал множество интересных
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Н
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день, объехав весь остров. Леонид показал нам самые красивые обзорные площадки, потрясающие пляжи, а также
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познакомил с культурой Таиланда, посетив несколько храмов и погуляв по колоритному Пхукет Тауну.

За один день мы успели увидеть все знаковые места острова! Леонид - настоящий профессионал своего дела, он обладает огромными знаниями об истории Таиланда, королевской семье и современной жизни тайцев. Его рассказы были очень интересными и познавательными.

Однозначно рекомендуем Леонида как гида и эту экскурсию всем, кто хочет максимально насыщенно провести время на Пхукете. Спасибо за такой незабываемый день!

Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,+4
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день,
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Сергей
Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Предварительно заказали экскурсию на 9 утра, но Леонид предложил начать чуть раньше, чтобы успеть посмотреть побольше.
Все локации и порядок их подобраны очень грамотно, с учётом жары.
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Так пешеходная часть по Старому городу проходила уже после ее пика.
Леонид довольно эрудированный и интересный собеседник, много рассказывал не только про локации, но и разную информацию про Таиланд. Нам было довольно интересно.
Сама экскурсия прошла на одном дыхании.
Дополнительно хочется отметить, что Леонид, не просто рассказывал, а именно с душой и старался показать все самое лучшее и интересное.
Одной из приятных неожиданностей стало посещение 2-х кафе с огромным количеством натурального мороженного и шоколада.
Рекомендуем заказать данную экскурсию в начале поездки на Пхукет.
И конечно же будем рекомендовать ее своим друзьям.

Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
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N
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические факты. Маршрут подстраивался под наши пожелания. У нас остались приятные воспоминания и чудесные фото!:)
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические+1
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические
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