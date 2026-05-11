Пхукет — симбиоз тропического климата, дикой природы и современной инфраструктуры. Вы посетите живописные пляжи, смотровые площадки и парки острова. Погуляете по Старому Пхукету с колониальной архитектурой, побываете в буддийских храмах и подниметесь к статуе Большого Будды. А также узнаете много интересного о местных традициях, культуре, природе и религии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Невероятный Пхукет

Я покажу вам лучшие смотровые площадки острова: на пляже Май Кхао с видом на пролетающие самолеты, Као Кхад на мысе Панва, Карон и многие другие. Кроме того, в программе экскурсии:

Старый Пхукет — мы пройдем по узким улочками исторического центра острова, любуясь колониальной архитектурой и стрит-артом. Заглянем в китайский храм и посетим парк 72-летия Королевы со статуей золотого дракона. Я расскажу о Перанаканах, даосизме и арт-сообществе на Пхукете.

Храм Ват Чалонг — вы услышите отпугивающие злых духов петарды, погадаете в китайском стиле и увидите скульптуры главных настоятелей храма. Рассмотрите кусочек плечевой кости Будды, сделаете подношение «курящей» статуе, покормите священных гигантских рыб и черепах.

Статуя Биг Будда — мы насладимся видами с 4-х смотровых площадок на все стороны света, познакомимся с местными обезьянами, послушаем мантры монахов, повяжем буддистскую фенечку наудачу и проверим карму с помощью ритуального гонга.

Мыс Промтеп — вы оцените мемориал со статуями слонов, самый старый маяк Пхукета и панорамы Андаманского моря.

Остров Ко Сире — мы прокатимся по острову с самой высокой плотностью населения на Пхукете, заглянем в мангровые заросли, увидим макак-крабоедов, ударим в колокол в бирманском храме и познакомимся с репликой пагоды Чайтийо.

Площадь Пальм — вы побываете в лофт-руинах с коллекцией стрит-арта. Полюбуетесь свежими работами известных тайских художников и видом с крыши на район Карон.

И это далеко не всё! Мы также заглянем на обед в аутентичное кафе, посетим парк экзотических деревьев и самый южный пляж острова Януй, увидим амазонские кувшинки и каучуковые плантации.

Организационные детали