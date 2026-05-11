Пхукет — симбиоз тропического климата, дикой природы и современной инфраструктуры. Вы посетите живописные пляжи, смотровые площадки и парки острова.
Погуляете по Старому Пхукету с колониальной архитектурой, побываете в буддийских храмах и подниметесь к статуе Большого Будды. А также узнаете много интересного о местных традициях, культуре, природе и религии.
Погуляете по Старому Пхукету с колониальной архитектурой, побываете в буддийских храмах и подниметесь к статуе Большого Будды. А также узнаете много интересного о местных традициях, культуре, природе и религии.
Описание экскурсии
Невероятный Пхукет
Я покажу вам лучшие смотровые площадки острова: на пляже Май Кхао с видом на пролетающие самолеты, Као Кхад на мысе Панва, Карон и многие другие. Кроме того, в программе экскурсии:
- Старый Пхукет — мы пройдем по узким улочками исторического центра острова, любуясь колониальной архитектурой и стрит-артом. Заглянем в китайский храм и посетим парк 72-летия Королевы со статуей золотого дракона. Я расскажу о Перанаканах, даосизме и арт-сообществе на Пхукете.
- Храм Ват Чалонг — вы услышите отпугивающие злых духов петарды, погадаете в китайском стиле и увидите скульптуры главных настоятелей храма. Рассмотрите кусочек плечевой кости Будды, сделаете подношение «курящей» статуе, покормите священных гигантских рыб и черепах.
- Статуя Биг Будда — мы насладимся видами с 4-х смотровых площадок на все стороны света, познакомимся с местными обезьянами, послушаем мантры монахов, повяжем буддистскую фенечку наудачу и проверим карму с помощью ритуального гонга.
- Мыс Промтеп — вы оцените мемориал со статуями слонов, самый старый маяк Пхукета и панорамы Андаманского моря.
- Остров Ко Сире — мы прокатимся по острову с самой высокой плотностью населения на Пхукете, заглянем в мангровые заросли, увидим макак-крабоедов, ударим в колокол в бирманском храме и познакомимся с репликой пагоды Чайтийо.
- Площадь Пальм — вы побываете в лофт-руинах с коллекцией стрит-арта. Полюбуетесь свежими работами известных тайских художников и видом с крыши на район Карон.
И это далеко не всё! Мы также заглянем на обед в аутентичное кафе, посетим парк экзотических деревьев и самый южный пляж острова Януй, увидим амазонские кувшинки и каучуковые плантации.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном новом автомобиле с кондиционером и Wi-Fi
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
- По запросу мы можем включить в экскурсию слоновью ферму, сад орхидей, ботанический сад или сад птиц
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 972 туристов
Живу и работаю на Пхукете и готов открыть его вам. Я с детства мечтал о путешествиях и тропическом климате: читал Жюля Верна и смотрел фильмы о нашей планете. Находясь основное
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Как говорит Леонид, существует тысяча и один способ что-либо запомнить и ни одного, чтобы забыть. Но мой мозг устроен, видимо, как-то иначе. Поэтому, по горячим следам)))
Только что вернулись в отель.
Только что вернулись в отель.
+2
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В
Лео – замечательный опытный гид!
- Заранее учёл все наши пожелания и помог спланировать наш маршрут, чтобы всё успеть. При этом во время экскурсии не было ощущения «гонки» – мы спокойно
- Заранее учёл все наши пожелания и помог спланировать наш маршрут, чтобы всё успеть. При этом во время экскурсии не было ощущения «гонки» – мы спокойно
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Лео - чудесный гид. Провел экскурсию по разным локациям с утра до ночи, рассказал множество интересных историй про искусство, историю, животных и растения. Отвечал на все вопросы, а иногда и
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Н
Хотим выразить огромную благодарность Леониду за замечательную экскурсию по Пхукету! Мы с удовольствием провели целый день, объехав весь остров. Леонид показал нам самые красивые обзорные площадки, потрясающие пляжи, а также
+4
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Отличная экскурсия, смело заказывайте ее.
Предварительно заказали экскурсию на 9 утра, но Леонид предложил начать чуть раньше, чтобы успеть посмотреть побольше.
Все локации и порядок их подобраны очень грамотно, с учётом жары.
Предварительно заказали экскурсию на 9 утра, но Леонид предложил начать чуть раньше, чтобы успеть посмотреть побольше.
Все локации и порядок их подобраны очень грамотно, с учётом жары.
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N
Благодарим Леонида за чудесно проведённое время! Успели посмотреть очень многое: красивые пейзажи, архитектурные сооружения, узнать исторические факты. Маршрут подстраивался под наши пожелания. У нас остались приятные воспоминания и чудесные фото!:)
+1
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