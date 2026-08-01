Илья и Кристина проводит ещё 5 экскурсий

Проедете по извилистым живописным дорогам; покоритесь видами
Описание экскурсии
Программа
День первый
Магия рассвета на секретной смотровой площадке
Рано утром, в 4:00, мы заберем вас из отеля на Пхукете, и через час вы уже будете на наслаждаться видами залива Пханг-нга с секретной панорамной площадки, идеальной для утренней практики йоги, медитации и восторга, который трудно описать словами. Пейзажи возвышающихся из воды скал, виноградников и моря на рассвете станут превосходным началом дня!
Атмосферные храмы Краби
Вы посетите пещерный храм с обезьянами Wat Suwan Khuha и храм черного монаха. Прогуляетесь на лодке по пещерам и заберетесь на заброшенную смотровую. Затем будет привал на обочине — небольшой перекус с видом на фантастические горные пейзажи. А после вы побываете в нетуристическом Пещерном Храме Wat Khiriwong и Храме Тигра Wat Tham Sua, где познакомитесь с бытом монахов, живущих в скалах. И, кроме того, подниметесь на смотровую с тысячей ступеней с еще одним захватывающим видом.
Пляж Рейли, фантастический закат и мир самобытных баров
На лодке вы доберетесь до знаменитого пляжа Рейли из топ-10 красивейших пляжей мира. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям и джунглям. После обеда, когда туристический поток схлынет, вы останетесь в тишине и спокойствии этого места и встретите потрясающе красивый закат. А далее погрузитесь в уютный мир самобытных баров и кафе с вкусными и оригинальными блюдами — фалафелем, шейками из авокадо и веганскими вкусняшками — под звуки регги и приятного лаунджа. Ночное звездное небо и окружающие скалы позволят вам ощутить себя защищенными и обособленными от всего мира.
День второй
Фотосессия и отдых на пляже
Вы переночуете в одном из многочисленных отелей Рейли и утром, после завтрака, отправитесь дальше покорять провинцию. На пляже, в джунглях и возле лодочек, по вашему желанию, мы устроим профессиональную фотосессию (после тура вы получите 200 обработанных снимков).
Целебные источники
Немного отдохнув на берегу, вы подниметесь на смотровую площадку (да, в этом путешествии их много!). Пообедаете в приятном заведении и поедете на другой пляж — Ао Нанг, где посетите изумрудное озеро с целебными свойствами, а также горячие минеральные источники Клонг Том с десятками каскадных потоков лечебной воды. Охладившись фруктовыми шейками, отправимся в обратную дорогу. В 17:00 вы вернетесь на Пхукет.
По желанию представленные локации могут быть заменены на национальный парк и водопад Sa Nang Manora Waterfall; водопад Huay Toh; парк с мангровыми зарослями.
Организационные детали
- Вы будете путешествовать на комфортабельном автомобиле.
- Дополнительные расходы: обед/ужин, напитки — из расчета 200-400 батов за чел. за 1 ужин/обед; проживание
- Проживание в отеле на пляже Рейли обсуждается индивидуально, мы предложим разные варианты размещения: от самых бюджетных до роскошных. Стоимость проживания на острове стартует от 1500 батов/1 ночь на 2-х чел.
- Что взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, наличные деньги, крем от загара.