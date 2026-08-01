Илья и Кристина проводит ещё 5 экскурсий

Краби — это место, где слились воедино все картинки из фильмов, снятых в Таиланде. В двухдневном путешествии вы исколесите всю провинцию вдоль и поперек.Проедете по извилистым живописным дорогам; покоритесь видами

в стиле Аватара с волшебными долинами и скалами, поросшими зеленью. Посетите самобытные храмы и секретные площадки. Прокатитесь на лодочке по гротам и пещерам, изведаете джунгли и встретите сумасшедшие рассветы и закат. А под звуки регги погрузитесь в атмосферу пляжа Рэйли — одного из 10 самых красивых пляжей мира.

Описание экскурсии

Программа

День первый

Магия рассвета на секретной смотровой площадке

Рано утром, в 4:00, мы заберем вас из отеля на Пхукете, и через час вы уже будете на наслаждаться видами залива Пханг-нга с секретной панорамной площадки, идеальной для утренней практики йоги, медитации и восторга, который трудно описать словами. Пейзажи возвышающихся из воды скал, виноградников и моря на рассвете станут превосходным началом дня!

Атмосферные храмы Краби

Вы посетите пещерный храм с обезьянами Wat Suwan Khuha и храм черного монаха. Прогуляетесь на лодке по пещерам и заберетесь на заброшенную смотровую. Затем будет привал на обочине — небольшой перекус с видом на фантастические горные пейзажи. А после вы побываете в нетуристическом Пещерном Храме Wat Khiriwong и Храме Тигра Wat Tham Sua, где познакомитесь с бытом монахов, живущих в скалах. И, кроме того, подниметесь на смотровую с тысячей ступеней с еще одним захватывающим видом.

Пляж Рейли, фантастический закат и мир самобытных баров

На лодке вы доберетесь до знаменитого пляжа Рейли из топ-10 красивейших пляжей мира. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям и джунглям. После обеда, когда туристический поток схлынет, вы останетесь в тишине и спокойствии этого места и встретите потрясающе красивый закат. А далее погрузитесь в уютный мир самобытных баров и кафе с вкусными и оригинальными блюдами — фалафелем, шейками из авокадо и веганскими вкусняшками — под звуки регги и приятного лаунджа. Ночное звездное небо и окружающие скалы позволят вам ощутить себя защищенными и обособленными от всего мира.

День второй

Фотосессия и отдых на пляже

Вы переночуете в одном из многочисленных отелей Рейли и утром, после завтрака, отправитесь дальше покорять провинцию. На пляже, в джунглях и возле лодочек, по вашему желанию, мы устроим профессиональную фотосессию (после тура вы получите 200 обработанных снимков).

Целебные источники

Немного отдохнув на берегу, вы подниметесь на смотровую площадку (да, в этом путешествии их много!). Пообедаете в приятном заведении и поедете на другой пляж — Ао Нанг, где посетите изумрудное озеро с целебными свойствами, а также горячие минеральные источники Клонг Том с десятками каскадных потоков лечебной воды. Охладившись фруктовыми шейками, отправимся в обратную дорогу. В 17:00 вы вернетесь на Пхукет.

По желанию представленные локации могут быть заменены на национальный парк и водопад Sa Nang Manora Waterfall; водопад Huay Toh; парк с мангровыми зарослями.

Организационные детали