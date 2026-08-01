Илья и Кристина проводит ещё 5 экскурсий

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Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета

Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
Краби — это место, где слились воедино все картинки из фильмов, снятых в Таиланде. В двухдневном путешествии вы исколесите всю провинцию вдоль и поперек.

Проедете по извилистым живописным дорогам; покоритесь видами
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в стиле Аватара с волшебными долинами и скалами, поросшими зеленью. Посетите самобытные храмы и секретные площадки.

Прокатитесь на лодочке по гротам и пещерам, изведаете джунгли и встретите сумасшедшие рассветы и закат. А под звуки регги погрузитесь в атмосферу пляжа Рэйли — одного из 10 самых красивых пляжей мира.

Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета

Описание экскурсии

Программа

День первый

Магия рассвета на секретной смотровой площадке

Рано утром, в 4:00, мы заберем вас из отеля на Пхукете, и через час вы уже будете на наслаждаться видами залива Пханг-нга с секретной панорамной площадки, идеальной для утренней практики йоги, медитации и восторга, который трудно описать словами. Пейзажи возвышающихся из воды скал, виноградников и моря на рассвете станут превосходным началом дня!

Атмосферные храмы Краби

Вы посетите пещерный храм с обезьянами Wat Suwan Khuha и храм черного монаха. Прогуляетесь на лодке по пещерам и заберетесь на заброшенную смотровую. Затем будет привал на обочине — небольшой перекус с видом на фантастические горные пейзажи. А после вы побываете в нетуристическом Пещерном Храме Wat Khiriwong и Храме Тигра Wat Tham Sua, где познакомитесь с бытом монахов, живущих в скалах. И, кроме того, подниметесь на смотровую с тысячей ступеней с еще одним захватывающим видом.

Пляж Рейли, фантастический закат и мир самобытных баров

На лодке вы доберетесь до знаменитого пляжа Рейли из топ-10 красивейших пляжей мира. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям и джунглям. После обеда, когда туристический поток схлынет, вы останетесь в тишине и спокойствии этого места и встретите потрясающе красивый закат. А далее погрузитесь в уютный мир самобытных баров и кафе с вкусными и оригинальными блюдами — фалафелем, шейками из авокадо и веганскими вкусняшками — под звуки регги и приятного лаунджа. Ночное звездное небо и окружающие скалы позволят вам ощутить себя защищенными и обособленными от всего мира.

День второй

Фотосессия и отдых на пляже

Вы переночуете в одном из многочисленных отелей Рейли и утром, после завтрака, отправитесь дальше покорять провинцию. На пляже, в джунглях и возле лодочек, по вашему желанию, мы устроим профессиональную фотосессию (после тура вы получите 200 обработанных снимков).

Целебные источники

Немного отдохнув на берегу, вы подниметесь на смотровую площадку (да, в этом путешествии их много!). Пообедаете в приятном заведении и поедете на другой пляж — Ао Нанг, где посетите изумрудное озеро с целебными свойствами, а также горячие минеральные источники Клонг Том с десятками каскадных потоков лечебной воды. Охладившись фруктовыми шейками, отправимся в обратную дорогу. В 17:00 вы вернетесь на Пхукет.

По желанию представленные локации могут быть заменены на национальный парк и водопад Sa Nang Manora Waterfall; водопад Huay Toh; парк с мангровыми зарослями.

Организационные детали

  • Вы будете путешествовать на комфортабельном автомобиле.
  • Дополнительные расходы: обед/ужин, напитки — из расчета 200-400 батов за чел. за 1 ужин/обед; проживание
  • Проживание в отеле на пляже Рейли обсуждается индивидуально, мы предложим разные варианты размещения: от самых бюджетных до роскошных. Стоимость проживания на острове стартует от 1500 батов/1 ночь на 2-х чел.
  • Что взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, наличные деньги, крем от загара.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья и Кристина
Илья и Кристина — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 424 туристов
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь —
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одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах дикарями, исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами интересными историями. Расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Покажем вам всё самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!

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