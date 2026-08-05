Собрал для вас самые яркие впечатления южного Таиланда — отправляемся в путешествие! Вы побываете в красивой святыне и на пляже с самолётами. Пройдёте на традиционной лодке и пообедаете с видом на скалы. Встретите закат на диком пляже и увидите, как с наступлением темноты вода вокруг вспыхивает голубым сиянием планктона.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид на Пхукете

Описание экскурсии

10:00–11:00 — встреча в вашем отеле

11:30 — Белый храм

Здесь буддийская архитектура сочетается с современной символикой. Вы прогуляетесь по территории и проникнетесь духовной атмосферой.

12:30 — пляж с самолётами

Над этим знаменитым пляжем самолёты заходят на посадку всего в нескольких десятках метров от берега.

14:10 — стеклянный мост и обед

Вы полюбуетесь панорамой залива Пханг Нга и мангровых лесов со стеклянного моста, а затем пообедаете с видом на известняковые скалы.

16:00 — прогулка на тайской лодке

Пройдёте по заливу Пханг Нга вдоль величественных карстовых скал, высадитесь у Алмазной пещеры с её сталактитами и каменными арками и увидите тот самый остров Джеймса Бонда.

17:40 — закат на диком пляже

Искупаетесь, отдохнёте на безлюдном пляже и встретите закат в тропических красках.

18:30 — каякинг со светящимся планктоном

После захода солнца отправитесь на каяках по воде — при каждом движении будет вспыхивать биолюминесцентный планктон.

19:30 — возвращение на пирс и трансфер в отель

Организационные детали