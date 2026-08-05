Собрал для вас самые яркие впечатления южного Таиланда — отправляемся в путешествие! Вы побываете в красивой святыне и на пляже с самолётами. Пройдёте на традиционной лодке и пообедаете с видом на скалы.
Встретите закат на диком пляже и увидите, как с наступлением темноты вода вокруг вспыхивает голубым сиянием планктона.
Встретите закат на диком пляже и увидите, как с наступлением темноты вода вокруг вспыхивает голубым сиянием планктона.
Описание экскурсии
10:00–11:00 — встреча в вашем отеле
11:30 — Белый храм
Здесь буддийская архитектура сочетается с современной символикой. Вы прогуляетесь по территории и проникнетесь духовной атмосферой.
12:30 — пляж с самолётами
Над этим знаменитым пляжем самолёты заходят на посадку всего в нескольких десятках метров от берега.
14:10 — стеклянный мост и обед
Вы полюбуетесь панорамой залива Пханг Нга и мангровых лесов со стеклянного моста, а затем пообедаете с видом на известняковые скалы.
16:00 — прогулка на тайской лодке
Пройдёте по заливу Пханг Нга вдоль величественных карстовых скал, высадитесь у Алмазной пещеры с её сталактитами и каменными арками и увидите тот самый остров Джеймса Бонда.
17:40 — закат на диком пляже
Искупаетесь, отдохнёте на безлюдном пляже и встретите закат в тропических красках.
18:30 — каякинг со светящимся планктоном
После захода солнца отправитесь на каяках по воде — при каждом движении будет вспыхивать биолюминесцентный планктон.
19:30 — возвращение на пирс и трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, обед, водные прогулки, фрукты на лодке, страховка
- Не рекомендую это путешествие детям до 6 лет, беременным женщинам и людям старше 70 лет
во вторник, четверг и субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ринат — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 889 туристов
Живу в Таиланде с 2018 года, изучил его вдоль и поперёк и собрал целый багаж знаний об истории, культуре и местных традициях. Люблю страну за её безопасность, комфорт и доброжелательных
Входит в следующие категории Пхукета
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