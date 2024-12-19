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Мечты сбываются — предлагаем выйти в море на парусно-моторном катамаране, который будет ждать только вас. Вас ждут дайвинг и сноркелинг, отдых на пляже там, где вода кристально прозрачна.



Во время путешествия вас будет сопровождать гид — профессиональный, сертифицированный инструктор-дайвер