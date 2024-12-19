Мечты сбываются — предлагаем выйти в море на парусно-моторном катамаране, который будет ждать только вас. Вас ждут дайвинг и сноркелинг, отдых на пляже там, где вода кристально прозрачна.
Во время путешествия вас будет сопровождать гид — профессиональный, сертифицированный инструктор-дайвер
Во время путешествия вас будет сопровождать гид — профессиональный, сертифицированный инструктор-дайвер
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание водной прогулкиТо, о чем многие мечтали, сбылось! Предлагаем дайвинг на персональном катамаране. Мы доставим вас на пирс отправления в комфортное для вас, утреннее время. Никуда не будем торопиться. Ожидать будут только вас. Как только вы ступите на борт катамарана начнется путешествие — дайвинг, морская глубинная рыбалка, сноркелинг, отдых на пляже. Вода не просто прозрачная — кристально прозрачная, граница между воздухом и водой для глаз практически незаметна. На всем протяжении путешествия рядом с вами будут опытные профессионалы — сертифицированные инструкторы, в портфолио которых более тысячи погружений. Они будут осуществлять индивидуальное сопровождение вас на дайвинге. Также возможен и детский дайвинг. Важно знать• Путешествие индивидуальное, проходит на парусно-моторном катамаране.
- Стоимость указана для группы гостей до 10 человек.
- В программу кроме дайвинга входит сноркелинг — маски, трубки, ласты предоставляются.
- Дополнительно можно организовать рыбалку, подводную видеосъёмку, романтический (торжественный) ужин на катамаране или на песке малолюдного пляжа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Шкипер плюс команда
- Тайский обед в формате «шведский стол»
- Свежие тропические фрукты
- Безалкогольные напитки и питьевая вода
- Лед
- Закуски и печенье
- Полотенца
- Бесплатный Wi-Fi
- Кондиционер
- Рыбалка и подводное плавание с маской и трубкой
- Каяк
- Паддлборд со стойкой
- Трансфер на лодке на остров
- Страховка во время поездки
- Снаряжение для дайвинга и работа инструктора для погружающихся в количестве до 10 человек
- Трансфер с отеля до пирса и с пирса до отеля
Что не входит в цену
- Подводная видеосъемка на профессиональном оборудовании (от 1 500 бат с человека)
- Снаряжение для дайвинга и работа инструктора для погружающихся в количестве свыше 10 человек оплачивается дополнительно в размере 2500 бат за человека. Максимальное количество погружающихся обсуждается дополнительно с инструктором
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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