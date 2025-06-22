Откройте для себя захватывающий подводный мир Андаманского моря на курсах дайвинга NDL! Получите сертификат, погружаясь в чистейшие воды, где вас ждут морские черепахи, коралловые рифы и захватывающие виды. За три дня вы освоите все тонкости дайвинга и даже сдадите настоящий экзамен!
Описание водной прогулки
Пройдете обучение дайвингу! Курсы NDL В команде единомышленников, людей, влюбленных в дайвинг, осуществите погружение в воды Андаманского моря. Вас ожидает:
- Пройдёте обучение и получите международный сертификат дайвера.
- Обучение состоит из теоретической и практической части.
- Современное оборудование и методики.
- Вы можете пройти обучение во время отпуска.
- Все инструкторы нашей компании имеют разрешение на работу и являются профессионалами с многолетним стажем.
- Ритм встреч с инструктором определяете сами, как удобно.
- Включено от 6 погружений в бассейне и на открытой воде.
Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация:.
Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация:.
• Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация:
- Предоплату вы вносите на сайте в рублях. Остаток оплачиваете за два дня до начала обучения в тайских батах инструктору.
- Даты прохождения обучения мы сможем скорректировать специально под ваши запросы.
- Пройдёте обучение и получите международный сертификат дайвера. Программа обучения не требует специальной физической подготовки и навыков плавания.
- При необходимости мы подберем и забронируем для вас любое жилье: отель, апартаменты, виллу.
Каждый день в 8:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Соответствующая страховка от дайверской компании
- Полный комплект снаряжения для дайвинга
- Трансфер на дайверском корабле от пирса до дайв-сайтов и обратно
- Второй и третий день: трансфер от дайверской компании из отеля и обратно: районы Ката, Карон, Патонг, Камала (остальные районы под запрос)
- Второй и третий день: питание. Завтрак, обед, закуски, напитки и фрукты на корабле
- Русский дайв-инструктор: имеющий в профессиональном портфолио сотни погружений, дополнительно сертификаты фридайвера /nлибо другой сертифицированный дайв-инструктор нашей компании, имеющей ТАТ лицензию на ведение бизнеса в Таиланде
- Видеоролик (1 минута) от нашей компании
- Один день в бассейне, два дня в море: 4 погружения
Что не входит в цену
- Питание в первый день обучения (теория и отработка в бассейне)
- Видео съемка на профессиональном оборудовании
Место начала и завершения?
Chalong Peer
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пройдите обучение и получите международный сертификат дайвера. Обучение состоит из теоретической и практической части
- Современное оборудование и методики
- Вы можете пройти обучение во время отпуска
- Все инструкторы нашей компании имеют разрешение на работу и являются профессионалами с многолетним стажем
- Ритм встреч с инструктором определяете сами, как удобно
- Включено от 6 погружений в бассейне и на открытой воде
- Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата
- Программа обучения не требует специальной физической подготовки и навыков плавания. Дайв-инструктор специализируется на обучении дайвингу для обучающихся в возрасте от 8 лет
- При необходимости мы подберем и забронируем для вас любое жилье: отель, апартаменты, виллу и т. д
- При необходимости мы встретим вас в аэропорту и разработаем индивидуальную программу вашего отдыха, составляющими которого станут авторские экспедиции, экскурсии не только по Пхукету, но, и Королевству Таиланд, соседним странам ЮВА
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Расписание: ежедневно в 07:30
24 июн в 07:30
25 июн в 07:30
$165 за человека