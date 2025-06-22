Пройдете обучение дайвингу! Курсы NDL В команде единомышленников, людей, влюбленных в дайвинг, осуществите погружение в воды Андаманского моря. Вас ожидает:

Пройдёте обучение и получите международный сертификат дайвера.

Обучение состоит из теоретической и практической части.

Современное оборудование и методики.

Вы можете пройти обучение во время отпуска.

Все инструкторы нашей компании имеют разрешение на работу и являются профессионалами с многолетним стажем.

Ритм встреч с инструктором определяете сами, как удобно.

Включено от 6 погружений в бассейне и на открытой воде.

Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация:.

Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация:.

• Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация: