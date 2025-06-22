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Пройдите обучение и получите международный сертификат дайвера

Откройте для себя захватывающий подводный мир Андаманского моря на курсах дайвинга NDL! Получите сертификат, погружаясь в чистейшие воды, где вас ждут морские черепахи, коралловые рифы и захватывающие виды. За три дня вы освоите все тонкости дайвинга и даже сдадите настоящий экзамен!
Пройдите обучение и получите международный сертификат дайвера
Пройдите обучение и получите международный сертификат дайвера
Пройдите обучение и получите международный сертификат дайвера
Ближайшие даты:
22
июн23
июн24
июн25
июн26
июн27
июн28
июн
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Пройдете обучение дайвингу! Курсы NDL В команде единомышленников, людей, влюбленных в дайвинг, осуществите погружение в воды Андаманского моря. Вас ожидает:

  • Пройдёте обучение и получите международный сертификат дайвера.
  • Обучение состоит из теоретической и практической части.
  • Современное оборудование и методики.
  • Вы можете пройти обучение во время отпуска.
  • Все инструкторы нашей компании имеют разрешение на работу и являются профессионалами с многолетним стажем.
  • Ритм встреч с инструктором определяете сами, как удобно.
  • Включено от 6 погружений в бассейне и на открытой воде.
Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация:.
Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация:.
• Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата • Сдадите экзамен для получения сертификата. Погружения с нашим профессиональным, сертифицированным дайв-инструктором на Ko Racha Yai убедят вас в том, что Дайвинг — это красиво! Важная информация:
  • Предоплату вы вносите на сайте в рублях. Остаток оплачиваете за два дня до начала обучения в тайских батах инструктору.
  • Даты прохождения обучения мы сможем скорректировать специально под ваши запросы.
  • Пройдёте обучение и получите международный сертификат дайвера. Программа обучения не требует специальной физической подготовки и навыков плавания.
  • При необходимости мы подберем и забронируем для вас любое жилье: отель, апартаменты, виллу.

Каждый день в 8:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Соответствующая страховка от дайверской компании
  • Полный комплект снаряжения для дайвинга
  • Трансфер на дайверском корабле от пирса до дайв-сайтов и обратно
  • Второй и третий день: трансфер от дайверской компании из отеля и обратно: районы Ката, Карон, Патонг, Камала (остальные районы под запрос)
  • Второй и третий день: питание. Завтрак, обед, закуски, напитки и фрукты на корабле
  • Русский дайв-инструктор: имеющий в профессиональном портфолио сотни погружений, дополнительно сертификаты фридайвера /nлибо другой сертифицированный дайв-инструктор нашей компании, имеющей ТАТ лицензию на ведение бизнеса в Таиланде
  • Видеоролик (1 минута) от нашей компании
  • Один день в бассейне, два дня в море: 4 погружения
Что не входит в цену
  • Питание в первый день обучения (теория и отработка в бассейне)
  • Видео съемка на профессиональном оборудовании
Место начала и завершения?
Chalong Peer
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пройдите обучение и получите международный сертификат дайвера. Обучение состоит из теоретической и практической части
  • Современное оборудование и методики
  • Вы можете пройти обучение во время отпуска
  • Все инструкторы нашей компании имеют разрешение на работу и являются профессионалами с многолетним стажем
  • Ритм встреч с инструктором определяете сами, как удобно
  • Включено от 6 погружений в бассейне и на открытой воде
  • Итог: прохождение сертификации и получение международного сертификата
  • Программа обучения не требует специальной физической подготовки и навыков плавания. Дайв-инструктор специализируется на обучении дайвингу для обучающихся в возрасте от 8 лет
  • При необходимости мы подберем и забронируем для вас любое жилье: отель, апартаменты, виллу и т. д
  • При необходимости мы встретим вас в аэропорту и разработаем индивидуальную программу вашего отдыха, составляющими которого станут авторские экспедиции, экскурсии не только по Пхукету, но, и Королевству Таиланд, соседним странам ЮВА
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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