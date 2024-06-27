Приглашаю вас окунуться в культуру Пхукета, совершив неспешную пешеходную прогулку по историческим улицам и площадям.
За 4 часа вы узнаете, как менялся облик города с течением времени: от эпохи добычи олова до современной туристической. Шаг за шагом мы исследуем все контрастные стороны столицы самого популярного острова Таиланда.
За 4 часа вы узнаете, как менялся облик города с течением времени: от эпохи добычи олова до современной туристической. Шаг за шагом мы исследуем все контрастные стороны столицы самого популярного острова Таиланда.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Художественное и уличное искусство
- Зайдём в гости к мастерам живописи, работающим в разных жанрах и стилях: от портретов и литографии до абстракционизма. Познакомимся с их творчеством и мохнатыми питомцами
- Посетим совмещённую с кофейней кузницу современного искусства, оценив целую коллекцию поделок и картин
- Посмотрим на стены, украшенные настоящими произведениями стрит-арта от самых популярных уличных художников Таиланда
- Не пройдём мимо удивительных арт-объектов, спрятанных в таинственных закоулках
Эстетика и культура
- Насладимся видом замечательных фасадов в китайско-португальском стиле
- Попробуем на вкус деликатесы, десерты и напитки исторических ресторанов и кафешек Старого Города, который также известен как гастрономический квартал Пхукета
- Продегустируем эксклюзивные виды мороженого и отведаем пирожные, запив настоящим сливочным пивом, словно сошедшим с произведений про Гарри Поттера
- Сделаем незабываемые фотографии на фоне интерьеров и крылечек знаменитых на весь Таиланд заведений: как исторических, так и ультрасовременных
- Прогулявшись по старому центральному рынку, заглянем также и в особняк губернатора города, ставший музеем, кулинарной школой и мишленовским рестораном
История и религия
- Изучим вехи развития города с ранней застройки до современных высоток и даже поднимемся на скоростном лифте на крышу одной из таких, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта
- Посетим несколько исторических музеев с техникой, девайсами и предметами быта разных периодов, при желании сможем попасть в небольшой филателистический музей
- Сделаем несколько запоминающихся снимков в фойе самого старого отеля Пхукета, ставшего местом съёмки фильма «Пляж»
- Пройдёмся по тенистым аллеям сквера 72-летнего юбилея королевы Сирикит с позолоченной статуей
- Познакомимся с разнообразием духовной жизни столицы, посетив как древние даосские и буддистские храмы, так и современные христианские религиозные учреждения. Прикоснёмся к их таинствам и, если повезёт, станем свидетелями необычных ритуалов и обрядов
Конечно, вся прогулка будет сопровождаться интересными рассказами не только об объектах на маршруте, но и об истории, культуре, религии и традициях Пхукета и Таиланда в целом
Вы узнаете:
- Почему португальская архитектура построена китайцами и почему в начале 20 века на острове их было больше, чем тайцев
- Как русской художнице разрешили расписать вход в даосский храм
- На чём зиждется конституционная монархия и гражданское общество Таиланда
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам всех возрастов
- Возможные расходы
— вход в музей: 150 батов/чел.
— оплата кофе, десертов или закусок в заведениях: от 50 до 500-600 батов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 360 туристов
Меня зовут Лео! Живу и работаю на Пхукете уже 7 лет и готов открыть его вам. Я с детства мечтал о путешествиях и тропическом климате: читал Жюля Верна и смотрелЗадать вопрос
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