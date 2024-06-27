Леонид — ваш гид на Пхукете

Провёл экскурсии для 360 туристов

читать дальше фильмы о нашей планете. Находясь основное время в Петербурге, совершал короткие вылазки в Азию поближе к тёплому экватору. Окончательно переехав в Таиланд, воплотил свою мечту в жизнь. Мое любимое занятие — изучение природы и культурных богатств Королевства. С удовольствием расскажу самое интересное из того, что мне удалось узнать.

Меня зовут Лео! Живу и работаю на Пхукете уже 7 лет и готов открыть его вам. Я с детства мечтал о путешествиях и тропическом климате: читал Жюля Верна и смотрел