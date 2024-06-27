Прогулка по историческому центру Пхукета

Отыскать таинственные арт-объекты, побывать в даосских храмах и заглянуть в самый старый отель
Приглашаю вас окунуться в культуру Пхукета, совершив неспешную пешеходную прогулку по историческим улицам и площадям.

За 4 часа вы узнаете, как менялся облик города с течением времени: от эпохи добычи олова до современной туристической. Шаг за шагом мы исследуем все контрастные стороны столицы самого популярного острова Таиланда.
Прогулка по историческому центру Пхукета
Прогулка по историческому центру Пхукета
Прогулка по историческому центру Пхукета
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Художественное и уличное искусство

  • Зайдём в гости к мастерам живописи, работающим в разных жанрах и стилях: от портретов и литографии до абстракционизма. Познакомимся с их творчеством и мохнатыми питомцами
  • Посетим совмещённую с кофейней кузницу современного искусства, оценив целую коллекцию поделок и картин
  • Посмотрим на стены, украшенные настоящими произведениями стрит-арта от самых популярных уличных художников Таиланда
  • Не пройдём мимо удивительных арт-объектов, спрятанных в таинственных закоулках

Эстетика и культура

  • Насладимся видом замечательных фасадов в китайско-португальском стиле
  • Попробуем на вкус деликатесы, десерты и напитки исторических ресторанов и кафешек Старого Города, который также известен как гастрономический квартал Пхукета
  • Продегустируем эксклюзивные виды мороженого и отведаем пирожные, запив настоящим сливочным пивом, словно сошедшим с произведений про Гарри Поттера
  • Сделаем незабываемые фотографии на фоне интерьеров и крылечек знаменитых на весь Таиланд заведений: как исторических, так и ультрасовременных
  • Прогулявшись по старому центральному рынку, заглянем также и в особняк губернатора города, ставший музеем, кулинарной школой и мишленовским рестораном

История и религия

  • Изучим вехи развития города с ранней застройки до современных высоток и даже поднимемся на скоростном лифте на крышу одной из таких, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта
  • Посетим несколько исторических музеев с техникой, девайсами и предметами быта разных периодов, при желании сможем попасть в небольшой филателистический музей
  • Сделаем несколько запоминающихся снимков в фойе самого старого отеля Пхукета, ставшего местом съёмки фильма «Пляж»
  • Пройдёмся по тенистым аллеям сквера 72-летнего юбилея королевы Сирикит с позолоченной статуей
  • Познакомимся с разнообразием духовной жизни столицы, посетив как древние даосские и буддистские храмы, так и современные христианские религиозные учреждения. Прикоснёмся к их таинствам и, если повезёт, станем свидетелями необычных ритуалов и обрядов

Конечно, вся прогулка будет сопровождаться интересными рассказами не только об объектах на маршруте, но и об истории, культуре, религии и традициях Пхукета и Таиланда в целом

Вы узнаете:

  • Почему португальская архитектура построена китайцами и почему в начале 20 века на острове их было больше, чем тайцев
  • Как русской художнице разрешили расписать вход в даосский храм
  • На чём зиждется конституционная монархия и гражданское общество Таиланда
  • И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Программа подойдёт участникам всех возрастов
  • Возможные расходы
    — вход в музей: 150 батов/чел.
    — оплата кофе, десертов или закусок в заведениях: от 50 до 500-600 батов

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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