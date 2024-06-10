Экскурсия по Старому городу со вкусом тайского шоколада

Познакомиться с историей и традициями Пхукета и по желанию попробовать местные сладости и кофе
Экскурсия будет интересна тем, кто только приехал на Пхукет, и тем, кто уже бывал здесь. Вы посетите буддийский и китайский храмы и узнаете, как они появились.

Прогуляетесь по колоритным улочкам и зайдёте в места, где готовят необычные напитки и неклассический шоколад. Услышите, в каких провинциях выращивают какао-бобы и для чего тайцы делают подношения демону тьмы.
Экскурсия по Старому городу со вкусом тайского шоколада
Экскурсия по Старому городу со вкусом тайского шоколада
Экскурсия по Старому городу со вкусом тайского шоколада
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Яркий храм и местные обряды

Начнём экскурсию с красочного храма Khao Rang Samakkhitham. Он находится на возвышенности, а перед его лестницей стоят фигуры бога богатства Тао Вес Сувана, демона тьмы Раху и бога смерти Ямы. Вы понаблюдаете, как тайцы делают подношения, и узнаете, с какими просьбами они приходят сюда.

Сувениры и кофе с севера Таиланда

Прогуляемся по торговым улочкам Старого города среди зданий в сино-португальском стиле. По желанию вы купите почтовые открытки с видами Пхукета, традиционные тайские одежды ручной работы или жареное мороженое. А ещё, если захотите, зайдёте в кофейни, где ребята мастерски обжаривают собранные на севере Таиланда зёрна.

Шоколад со вкусом острого супа

На одной из улиц зайдём в заведение, где готовят шоколад из какао-бобов, собранных в соседних провинциях. Шоколадные конфеты со вкусом том яма или тайского рома, шоколадное мороженое и напитки на основе какао — можно выбрать то, что понравится.

Китайский храм

Храм Kuan Im Teng выделяется своим великолепием. Здесь несколько алтарей, один из которых посвящён Гуаньинь — богине милосердия. Тут многие гадают на палочках — можете попробовать и вы.

Ужин или массаж — на выбор

Закончить экскурсию можно ужином. На ваш вкус — множество заведений от кафе, где блюдо стоит всего 50 бат, до мишленовских ресторанов высокой кухни. Или, если будет желание, мы проводим вас до спа-салона, где опытные специалисты делают знаменитый тайский массаж.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): кофе — 150 бат, шоколад — 70 бат (дегустация), массаж и ужин (на ваш выбор, цена зависит от места), личные покупки
  • Для посещения храмов плечи и колени у девушек должны быть закрыты
  • Поездка проходит на минивэне Toyota Veloz
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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