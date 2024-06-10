Экскурсия будет интересна тем, кто только приехал на Пхукет, и тем, кто уже бывал здесь. Вы посетите буддийский и китайский храмы и узнаете, как они появились. Прогуляетесь по колоритным улочкам и зайдёте в места, где готовят необычные напитки и неклассический шоколад. Услышите, в каких провинциях выращивают какао-бобы и для чего тайцы делают подношения демону тьмы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Яркий храм и местные обряды

Начнём экскурсию с красочного храма Khao Rang Samakkhitham. Он находится на возвышенности, а перед его лестницей стоят фигуры бога богатства Тао Вес Сувана, демона тьмы Раху и бога смерти Ямы. Вы понаблюдаете, как тайцы делают подношения, и узнаете, с какими просьбами они приходят сюда.

Сувениры и кофе с севера Таиланда

Прогуляемся по торговым улочкам Старого города среди зданий в сино-португальском стиле. По желанию вы купите почтовые открытки с видами Пхукета, традиционные тайские одежды ручной работы или жареное мороженое. А ещё, если захотите, зайдёте в кофейни, где ребята мастерски обжаривают собранные на севере Таиланда зёрна.

Шоколад со вкусом острого супа

На одной из улиц зайдём в заведение, где готовят шоколад из какао-бобов, собранных в соседних провинциях. Шоколадные конфеты со вкусом том яма или тайского рома, шоколадное мороженое и напитки на основе какао — можно выбрать то, что понравится.

Китайский храм

Храм Kuan Im Teng выделяется своим великолепием. Здесь несколько алтарей, один из которых посвящён Гуаньинь — богине милосердия. Тут многие гадают на палочках — можете попробовать и вы.

Ужин или массаж — на выбор

Закончить экскурсию можно ужином. На ваш вкус — множество заведений от кафе, где блюдо стоит всего 50 бат, до мишленовских ресторанов высокой кухни. Или, если будет желание, мы проводим вас до спа-салона, где опытные специалисты делают знаменитый тайский массаж.

Организационные детали