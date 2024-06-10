Экскурсия по Старому городу со вкусом тайского шоколада
Познакомиться с историей и традициями Пхукета и по желанию попробовать местные сладости и кофе
Экскурсия будет интересна тем, кто только приехал на Пхукет, и тем, кто уже бывал здесь. Вы посетите буддийский и китайский храмы и узнаете, как они появились.
Прогуляетесь по колоритным улочкам и зайдёте в места, где готовят необычные напитки и неклассический шоколад. Услышите, в каких провинциях выращивают какао-бобы и для чего тайцы делают подношения демону тьмы.
Начнём экскурсию с красочного храма Khao Rang Samakkhitham. Он находится на возвышенности, а перед его лестницей стоят фигуры бога богатства Тао Вес Сувана, демона тьмы Раху и бога смерти Ямы. Вы понаблюдаете, как тайцы делают подношения, и узнаете, с какими просьбами они приходят сюда.
Сувениры и кофе с севера Таиланда
Прогуляемся по торговым улочкам Старого города среди зданий в сино-португальском стиле. По желанию вы купите почтовые открытки с видами Пхукета, традиционные тайские одежды ручной работы или жареное мороженое. А ещё, если захотите, зайдёте в кофейни, где ребята мастерски обжаривают собранные на севере Таиланда зёрна.
Шоколад со вкусом острого супа
На одной из улиц зайдём в заведение, где готовят шоколад из какао-бобов, собранных в соседних провинциях. Шоколадные конфеты со вкусом том яма или тайского рома, шоколадное мороженое и напитки на основе какао — можно выбрать то, что понравится.
Китайский храм
Храм Kuan Im Teng выделяется своим великолепием. Здесь несколько алтарей, один из которых посвящён Гуаньинь — богине милосердия. Тут многие гадают на палочках — можете попробовать и вы.
Ужин или массаж — на выбор
Закончить экскурсию можно ужином. На ваш вкус — множество заведений от кафе, где блюдо стоит всего 50 бат, до мишленовских ресторанов высокой кухни. Или, если будет желание, мы проводим вас до спа-салона, где опытные специалисты делают знаменитый тайский массаж.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): кофе — 150 бат, шоколад — 70 бат (дегустация), массаж и ужин (на ваш выбор, цена зависит от места), личные покупки
Для посещения храмов плечи и колени у девушек должны быть закрыты
Поездка проходит на минивэне Toyota Veloz
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alex — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 305 туристов
Всем привет! Меня зовут Алекс. Я путешествую по Тайланду более 10 лет. Объездил северные, центральные и южные провинции на мотоцикле и автомобиле. Последние 7 лет живу на Пхукете. Изучаю историю читать дальше
Таиланда и буддизм, занимаюсь тайским боксом и дайвингом, играю на гитаре и барабанах. Вместе с командой опытных гидов мы сделаем вашу экскурсию ярким, радостным и замечательным событием! До начала экскурсии обсудим и согласуем с вами маршрут, расставим акценты, если потребуется, добавим новые локации.