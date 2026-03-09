Пхукет с китайским акцентом: прогулка по Старому городу
Пройти по следам китайских переселенцев и разобраться в переплетении культур в Таиланде
Приглашаем вас на ламповой прогулке раскрыть самую колоритную грань Пхукета: китайскую! Вы познакомитесь с культурой Перанакан (китайских переселенцев), погадаете на палочках в буддийском храме, попробуете шоколад со вкусом том-яма, вкуснейший кофе и жареное мороженое. А в финале сможете оценить перенаканскую кухню в мишленовском кафе.
Описание экскурсии
Монумент Золотого Дракона — старт нашей прогулки. Сделаем фото у башни с часами, поговорим о роли китайских переселенцев в истории Пхукета и культуре Перанакан — потомков китайских иммигрантов 15–17 веков
В местной кофейне вы узнаете, как выбирают и обжаривают зерно для напитков cold brew
На фабрике шоколада попробуем конфеты самых необычных вкусов. Вы поймёте, почему для их изготовления берут какао-бобы из четырёх разных провинций Таиланда
Водоворот Пхукет-тауна: сувенирные магазины, яркие домики в португальском стиле, кафе-пекарни, улица Soi Rommani — когда-то местный квартал Красных фонарей с зеркальными окнами
Китайский храм — обсудим, как глубоко китайская культура проникла в Таиланд и в чём особенность тайского буддизма. А ещё вы узнаете, как гадают на палочках в китайских и буддистских храмах
Мишленовский ресторан в одном из колониальных особняков: здесь вам откроется перенаканская кухня во всём великолепии
Кому подойдёт прогулка
Тем, кто любит изучать город шагами, хочет больше узнать о местной кухне и культуре Таиланда.
Организационные детали
Ходить будем активно: позаботьтесь об удобной обуви!
При посещении храмов плечи и колени у девушек должны быть закрыты
Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по меню), возможность посещения спа также уточните заранее в переписке к заказу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и пятницу в 11:00, в воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Монумента Золотого Дракона
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 11:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1287 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет.
Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай, читать дальшеуменьшить
Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей.
Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом.
Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Gloriya
Алекс провел с нами замечательные три часа! Приятная, интересная прогулка. В нашем темпе, не спеша. Много новой информации и очень дружелюбная атмосфера.
Маршрут насыщенный, храмы нас поразили своей красотой и кофейня своими интересными напитками.
Было очень приятно, что был индивидуальный подход. Благодарим Алекса за его любовь к своему делу и то, как он этой любовью заражает и нас.
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Савченко
Экскурсия просто великолепная, сочетание рассказа Виктории и знаковых мест Пхукет Тауна,просто впечатлила. Ну очень интересно,вкусно и познавательно, изысканный кофе, шоколад ручной работы,(никогда бы не подумала,что можно зайти и посмотреть всю кухню изготовления этой красоты), великолепные фото. Рекомендуем всем,правда супер!!!! А посещение магазина одежды северных тайцев, это просто чудо чудесное… Спасибо огромное за экскурсию.
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Галина
Экскурсия 22 октября 2025 года. Попала в сезон дождей, но от экскурсии не отказалась и не прогадала 😃! Я культуролог по образованию и экскурсовод (меня сложно чем-то удивить), но это читать дальшеуменьшить
было самое увлекательное и душевное путешествие. Были учтены все мои интересы и пожелания, интересные локации, великолепное знание маршрута, не затянуто, очень душевно, я бы даже сказала по семейному, прошла экскурсия! Клиентоориентированность на 1000% из 100%. Рекомендую всем всем всем!!! 😃👍
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Евгения
Приветствую братьев туристов и собратьев экскурсовод! Сегодня, в составе маленькой группы под руководством Алекса, побывала в Старом городе на Пхукете. Интересное получилось приключение. История, архитектура, сочетание религиозных культур и конечно дегустация ну очень особенных, необычных вкусностей. Зашли на фермерский рынок, прикупили фруктов. Погуляли душевно, впечатления самые тёплые. Спасибо ребятам. Площадке-развития,интересных туристов, новых локаций! Ещё увидимся!
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О
Оксана
Спасибо Алексу за экскурсию. Интересно, воодушевленно, знание темы и полное погружение в историю. На экскурсии были с детьми. В китайстком храме нам посчастливилось вытянуть палочки с предсказаниями - дети были читать дальшеуменьшить
в восторге! Заглянули на частную шоколадную фабрику. Для любителей кофе будет интересно открыть новые вкусы на дегустации в модной кофейне. Всё понравилось, вот только экскурсия у нас выпала в день проведения массовых гуляний. С детьми хождение сквозь толпу оказалось утомительным. И ещё было бы здорово если бы в экскурсию включили обзор по улицам Старого города, узнать что раньше было в этих местах, кто где жил, заглянуть в музей истории. Но, в целом всё очень интересно. Рекомендую.
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Алиса
Приятная экскурсия, очень непринужденная, без спешки, Алекс поделился большим количеством интересной информации, отвечал на все наши вопросы. Также мы насладились прекрасным кофе, шоколадом ручной работы, красивыми локациями, много узнали об истории, местных религиях и просто жизни в Тае. И ещё был бонус в виде классных фото в красивых локациях и ракурсах) Если был бы ещё включен трансфер, было бы просто великолепно)
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