Приглашаем вас на ламповой прогулке раскрыть самую колоритную грань Пхукета: китайскую! Вы познакомитесь с культурой Перанакан (китайских переселенцев), погадаете на палочках в буддийском храме, попробуете шоколад со вкусом том-яма, вкуснейший кофе и жареное мороженое. А в финале сможете оценить перенаканскую кухню в мишленовском кафе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Монумент Золотого Дракона — старт нашей прогулки. Сделаем фото у башни с часами, поговорим о роли китайских переселенцев в истории Пхукета и культуре Перанакан — потомков китайских иммигрантов 15–17 веков

В местной кофейне вы узнаете, как выбирают и обжаривают зерно для напитков cold brew

На фабрике шоколада попробуем конфеты самых необычных вкусов. Вы поймёте, почему для их изготовления берут какао-бобы из четырёх разных провинций Таиланда

Водоворот Пхукет-тауна: сувенирные магазины, яркие домики в португальском стиле, кафе-пекарни, улица Soi Rommani — когда-то местный квартал Красных фонарей с зеркальными окнами

Китайский храм — обсудим, как глубоко китайская культура проникла в Таиланд и в чём особенность тайского буддизма. А ещё вы узнаете, как гадают на палочках в китайских и буддистских храмах

Мишленовский ресторан в одном из колониальных особняков: здесь вам откроется перенаканская кухня во всём великолепии

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто любит изучать город шагами, хочет больше узнать о местной кухне и культуре Таиланда.

Организационные детали