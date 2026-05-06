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Большой Будда.

По поводу рынка морских цыган, имейте ввиду, что работать он начинает примерно в 12 часов, а мы там были раньше по времени и конечно ничего не видели. Рядом работал не большой рынок с торговлей всякими сувенирами из ракушек и жемчуга, предложили посетить его) но спасибо, что это единственная локация с шоппингом.

Так же улица тайского бокса, это просто проезжаете по не большой улочке, где нет ничего примечательного, но если интересуетесь, будете знать куда можно приехать потренироваться).

Если в Тайланде первый раз, то конечно нужно обязательно посетить данную экскурсию.