Приглашаем вас на прогулку по главным достопримечательностям Пхукета.
С нами вы побываете в главном храме Ват Чалонг, посетите самые красивые смотровые площадки с потрясающими видами, старый город Пхукет таун и многое другое.
С нами вы побываете в главном храме Ват Чалонг, посетите самые красивые смотровые площадки с потрясающими видами, старый город Пхукет таун и многое другое.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Побываете в знаменитом храме Ват Чалонг, посмотрите на китайско-португальскую архитектуру в Пхукет Тауне, посетите самые красивые смотровые площадки и увидите пять самых популярных пляжа Пхукета. Гид, трансфер туда и обратно из вашего отеля включены. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Возьмите с собой головной убор и защиту от солнца.
- Для посещения храма у женщин должны быть закрыты ноги по колено (можно взять с собой юбку или повязать шарф).
Ежедневно в 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Karon Viewpoint
- Смотровая площадка Ветряная Мельница
- Мыс Пром тхеп
- Рынок морских цыган
- Смотровая площадка с видом на Биг Будду
- Храм Ват Чалонг
- Улица тайского бокса (обзор)
- Старый город Пхукет таун
- Смотровая площадка на горе Ранг Хилл
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Увидели три смотровые площадки с шикарными видами, заехали на Раваи - отличное место! Поднялись к Биг Будда - великолепный комплекс и шикарная смотровая. Обнимались со слонами, видели обезьян, далее заехали в старый город - там бы хотелось провести больше времени, но уже вернемся туда отдельно. Всем спасибо!
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Т
Классная обзорная экскурсия. Да мало времени на остановках, но это надо сразу понимать, когда выбираешь обзорную, везде быстро быстро. Не понятно зачем на рынок привозят, это время можно добавить к старому городу или Будде. Слоников покормили, обезьянок посмотрели. Быстро, много мест, информативно. Спасибо
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Д
Хорошая экскурсия! Много локаций) дают не так много времени, но посмотреть все успели) забрали вовремя, привезли вовремя. Очень красочная экскурсия.
Оплата заранее батами курьеру.
Оплата заранее батами курьеру.
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Н
10 марта были на данной экскурсии. Гид Александр, много рассказывал об истории Тайланда, а также о современной жизни. Большое спасибо.
В целом экскурсия понравилась. Нам повезло, так как наконец то открылся
В целом экскурсия понравилась. Нам повезло, так как наконец то открылся
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И
Отличная экскурсия за свои деньги, маршрут продуман, за короткое время увидели максимум и девушка гид все интересно рассказала, автобус комфортный, все четко по времени, рекомендуем!
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Г
Все понравилось, однозначно рекомендую
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Входит в следующие категории Пхукета
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