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Достопримечательности Пхукета с русским гидом

Храм Ват Чалонг и китайско-португальская архитектура: экскурсия по Пхукету
Приглашаем вас на прогулку по главным достопримечательностям Пхукета.

С нами вы побываете в главном храме Ват Чалонг, посетите самые красивые смотровые площадки с потрясающими видами, старый город Пхукет таун и многое другое.
4.3
115 отзывов
Достопримечательности Пхукета с русским гидом
Достопримечательности Пхукета с русским гидом
Достопримечательности Пхукета с русским гидом

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Побываете в знаменитом храме Ват Чалонг, посмотрите на китайско-португальскую архитектуру в Пхукет Тауне, посетите самые красивые смотровые площадки и увидите пять самых популярных пляжа Пхукета. Гид, трансфер туда и обратно из вашего отеля включены. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возьмите с собой головной убор и защиту от солнца.
  • Для посещения храма у женщин должны быть закрыты ноги по колено (можно взять с собой юбку или повязать шарф).

Ежедневно в 9:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка Karon Viewpoint
  • Смотровая площадка Ветряная Мельница
  • Мыс Пром тхеп
  • Рынок морских цыган
  • Смотровая площадка с видом на Биг Будду
  • Храм Ват Чалонг
  • Улица тайского бокса (обзор)
  • Старый город Пхукет таун
  • Смотровая площадка на горе Ранг Хилл
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Увидели три смотровые площадки с шикарными видами, заехали на Раваи - отличное место! Поднялись к Биг Будда - великолепный комплекс и шикарная смотровая. Обнимались со слонами, видели обезьян, далее заехали в старый город - там бы хотелось провести больше времени, но уже вернемся туда отдельно. Всем спасибо!
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Т
Классная обзорная экскурсия. Да мало времени на остановках, но это надо сразу понимать, когда выбираешь обзорную, везде быстро быстро. Не понятно зачем на рынок привозят, это время можно добавить к старому городу или Будде. Слоников покормили, обезьянок посмотрели. Быстро, много мест, информативно. Спасибо
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Д
Хорошая экскурсия! Много локаций) дают не так много времени, но посмотреть все успели) забрали вовремя, привезли вовремя. Очень красочная экскурсия.
Оплата заранее батами курьеру.
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Н
10 марта были на данной экскурсии. Гид Александр, много рассказывал об истории Тайланда, а также о современной жизни. Большое спасибо.
В целом экскурсия понравилась. Нам повезло, так как наконец то открылся
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Большой Будда.
По поводу рынка морских цыган, имейте ввиду, что работать он начинает примерно в 12 часов, а мы там были раньше по времени и конечно ничего не видели. Рядом работал не большой рынок с торговлей всякими сувенирами из ракушек и жемчуга, предложили посетить его) но спасибо, что это единственная локация с шоппингом.
Так же улица тайского бокса, это просто проезжаете по не большой улочке, где нет ничего примечательного, но если интересуетесь, будете знать куда можно приехать потренироваться).
Если в Тайланде первый раз, то конечно нужно обязательно посетить данную экскурсию.

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И
Отличная экскурсия за свои деньги, маршрут продуман, за короткое время увидели максимум и девушка гид все интересно рассказала, автобус комфортный, все четко по времени, рекомендуем!
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Г
Все понравилось, однозначно рекомендую
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