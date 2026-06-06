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Достопримечательности Пхукета за 1 день

Цельное знакомство с островом для тех, кто хочет понять его глубже
Мы собрали маршрут, который поможет увидеть Пхукет с разных сторон всего за один день.

Вы подниметесь на живописные смотровые площадки, побываете у Большого Будды, посетите храм Ват Чалонг, прогуляетесь по Старому городу и заглянете на рынок морепродуктов Чао Ле.

Без шопинга и навязанных остановок в магазинах — только красивые виды, интересные места, атмосфера острова и фотогеничные локации.
Достопримечательности Пхукета за 1 день
Достопримечательности Пхукета за 1 день
Достопримечательности Пхукета за 1 день

Описание экскурсии

8:45 — выезд из отеля
Русскоговорящий гид расскажет об истории и особенностях Пхукета в минивэне по пути между локациями. На самих остановках вас сопровождает тайский гид.

9:30 — смотровая площадка Карон-Вьюпойнт
Одна из самых известных панорамных точек Пхукета. Отсюда открывается вид сразу на три пляжа: Ката, Ката Ной и Карон.
Для гостей, проживающих в районах Раваи и Най Харн, эта остановка может быть заменена другой смотровой площадкой по маршруту.

10:00 — смотровая площадка «Ветряная мельница»
Живописное место с видами на море, бухты и южное побережье острова. Отличная локация для фотографий.

10:30 — мыс Промтеп
Самая южная точка Пхукета и одно из самых узнаваемых мест острова. Отсюда открываются широкие панорамы моря и близлежащих островов.

10:50 — рынок морепродуктов Чао Ле
Колоритный местный рынок, где можно увидеть большой выбор свежих морепродуктов и познакомиться с повседневной жизнью южного Пхукета.

11:20 — смотровая площадка у Большого Будды
Остановка у одной из главных достопримечательностей острова. Со смотровой площадки открываются панорамные виды на Пхукет и побережье.

11:45 — кормление слонёнка
Короткая остановка, во время которой можно покормить слонёнка и сделать фотографии. Участие — по желанию.

12:30 — храм Ват Чалонг
Главный буддийский храм Пхукета. Здесь вы познакомитесь с традиционной архитектурой, атмосферой тайского буддизма и религиозными обычаями острова.

13:05 — улица тайского бокса
Небольшая обзорная остановка, посвящённая культуре муай-тай — одного из символов Таиланда.

13:25 — Старый город Пхукета
Прогулка по району с китайско-португальской архитектурой. Здесь сохранились яркие фасады, старинные здания, уютные кафе, лавки и фотогеничные улочки.

14:00 — смотровая площадка на горе Ранг-Хилл
Финальная панорамная точка маршрута. Здесь можно увидеть город с высоты, а также понаблюдать за дикими обезьянами.

15:00 — отправление в отель

Организационные детали

  • Маршрут может корректироваться из-за погоды, пробок, загруженности локаций или других непредвиденных обстоятельств.
  • Программа может быть организована индивидуально. В этом случае возможна корректировка тайминга и последовательности остановок.
  • Экскурсия доступна в двух форматах: Standard и Comfort+.
    Формат Комфорт+ отличается более комфортной организацией поездки: используются VIP-минивэны, дополнительно предоставляется бокс с закусками — вода, фрукты и печенье, а также улучшенное меню обеда.
    При этом сама экскурсионная программа остается такой же: гости посещают те же локации и проходят тот же маршрут, что и в стандартном формате.
  • Для посещения храмов нужна одежда, закрывающая плечи и колени. При неподходящей одежде храм может предоставить одежду за дополнительную плату.
  • Кормление слоненка и наблюдение за обезьянами проходят в рамках коротких остановок. Не стоит кормить животных без разрешения сопровождающего и подходить к ним слишком близко.
  • Экскурсия не является глубоким историческим туром по каждому объекту, это обзорная программа для знакомства с основными достопримечательностями Пхукета.
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный тариф взрослый$52
Тариф комфорт взрослый$79
Стандартный тариф детский$44
Тариф комфорт детский$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 150 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.

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