Мы собрали маршрут, который поможет увидеть Пхукет с разных сторон всего за один день. Вы подниметесь на живописные смотровые площадки, побываете у Большого Будды, посетите храм Ват Чалонг, прогуляетесь по Старому городу и заглянете на рынок морепродуктов Чао Ле. Без шопинга и навязанных остановок в магазинах — только красивые виды, интересные места, атмосфера острова и фотогеничные локации.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:45 — выезд из отеля

Русскоговорящий гид расскажет об истории и особенностях Пхукета в минивэне по пути между локациями. На самих остановках вас сопровождает тайский гид.

9:30 — смотровая площадка Карон-Вьюпойнт

Одна из самых известных панорамных точек Пхукета. Отсюда открывается вид сразу на три пляжа: Ката, Ката Ной и Карон.

Для гостей, проживающих в районах Раваи и Най Харн, эта остановка может быть заменена другой смотровой площадкой по маршруту.

10:00 — смотровая площадка «Ветряная мельница»

Живописное место с видами на море, бухты и южное побережье острова. Отличная локация для фотографий.

10:30 — мыс Промтеп

Самая южная точка Пхукета и одно из самых узнаваемых мест острова. Отсюда открываются широкие панорамы моря и близлежащих островов.

10:50 — рынок морепродуктов Чао Ле

Колоритный местный рынок, где можно увидеть большой выбор свежих морепродуктов и познакомиться с повседневной жизнью южного Пхукета.

11:20 — смотровая площадка у Большого Будды

Остановка у одной из главных достопримечательностей острова. Со смотровой площадки открываются панорамные виды на Пхукет и побережье.

11:45 — кормление слонёнка

Короткая остановка, во время которой можно покормить слонёнка и сделать фотографии. Участие — по желанию.

12:30 — храм Ват Чалонг

Главный буддийский храм Пхукета. Здесь вы познакомитесь с традиционной архитектурой, атмосферой тайского буддизма и религиозными обычаями острова.

13:05 — улица тайского бокса

Небольшая обзорная остановка, посвящённая культуре муай-тай — одного из символов Таиланда.

13:25 — Старый город Пхукета

Прогулка по району с китайско-португальской архитектурой. Здесь сохранились яркие фасады, старинные здания, уютные кафе, лавки и фотогеничные улочки.

14:00 — смотровая площадка на горе Ранг-Хилл

Финальная панорамная точка маршрута. Здесь можно увидеть город с высоты, а также понаблюдать за дикими обезьянами.

15:00 — отправление в отель

Организационные детали