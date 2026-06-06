Вы подниметесь на живописные смотровые площадки, побываете у Большого Будды, посетите храм Ват Чалонг, прогуляетесь по Старому городу и заглянете на рынок морепродуктов Чао Ле.
Без шопинга и навязанных остановок в магазинах — только красивые виды, интересные места, атмосфера острова и фотогеничные локации.
Описание экскурсии
8:45 — выезд из отеля
Русскоговорящий гид расскажет об истории и особенностях Пхукета в минивэне по пути между локациями. На самих остановках вас сопровождает тайский гид.
9:30 — смотровая площадка Карон-Вьюпойнт
Одна из самых известных панорамных точек Пхукета. Отсюда открывается вид сразу на три пляжа: Ката, Ката Ной и Карон.
Для гостей, проживающих в районах Раваи и Най Харн, эта остановка может быть заменена другой смотровой площадкой по маршруту.
10:00 — смотровая площадка «Ветряная мельница»
Живописное место с видами на море, бухты и южное побережье острова. Отличная локация для фотографий.
10:30 — мыс Промтеп
Самая южная точка Пхукета и одно из самых узнаваемых мест острова. Отсюда открываются широкие панорамы моря и близлежащих островов.
10:50 — рынок морепродуктов Чао Ле
Колоритный местный рынок, где можно увидеть большой выбор свежих морепродуктов и познакомиться с повседневной жизнью южного Пхукета.
11:20 — смотровая площадка у Большого Будды
Остановка у одной из главных достопримечательностей острова. Со смотровой площадки открываются панорамные виды на Пхукет и побережье.
11:45 — кормление слонёнка
Короткая остановка, во время которой можно покормить слонёнка и сделать фотографии. Участие — по желанию.
12:30 — храм Ват Чалонг
Главный буддийский храм Пхукета. Здесь вы познакомитесь с традиционной архитектурой, атмосферой тайского буддизма и религиозными обычаями острова.
13:05 — улица тайского бокса
Небольшая обзорная остановка, посвящённая культуре муай-тай — одного из символов Таиланда.
13:25 — Старый город Пхукета
Прогулка по району с китайско-португальской архитектурой. Здесь сохранились яркие фасады, старинные здания, уютные кафе, лавки и фотогеничные улочки.
14:00 — смотровая площадка на горе Ранг-Хилл
Финальная панорамная точка маршрута. Здесь можно увидеть город с высоты, а также понаблюдать за дикими обезьянами.
15:00 — отправление в отель
Организационные детали
- Маршрут может корректироваться из-за погоды, пробок, загруженности локаций или других непредвиденных обстоятельств.
- Программа может быть организована индивидуально. В этом случае возможна корректировка тайминга и последовательности остановок.
- Экскурсия доступна в двух форматах: Standard и Comfort+.
Формат Комфорт+ отличается более комфортной организацией поездки: используются VIP-минивэны, дополнительно предоставляется бокс с закусками — вода, фрукты и печенье, а также улучшенное меню обеда.
При этом сама экскурсионная программа остается такой же: гости посещают те же локации и проходят тот же маршрут, что и в стандартном формате.
- Для посещения храмов нужна одежда, закрывающая плечи и колени. При неподходящей одежде храм может предоставить одежду за дополнительную плату.
- Кормление слоненка и наблюдение за обезьянами проходят в рамках коротких остановок. Не стоит кормить животных без разрешения сопровождающего и подходить к ним слишком близко.
- Экскурсия не является глубоким историческим туром по каждому объекту, это обзорная программа для знакомства с основными достопримечательностями Пхукета.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный тариф взрослый
|$52
|Тариф комфорт взрослый
|$79
|Стандартный тариф детский
|$44
|Тариф комфорт детский
|$60