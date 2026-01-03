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мне искренне интересны. Я чувствую настроение человека. Стараюсь всё делать искренне, с добротой и от души, ведь люди чувствуют фальшь и корысть. Мой принцип таков: человек, который перед тобой, — самый важный, а главный момент в жизни — это сейчас! Предлагаю вместе ходить в походы и делиться жизненным опытом. Я расскажу многое об острове. Будет интересно!