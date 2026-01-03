Эта экскурсия-поход — уникальное приключение, полное ярких впечатлений, сочных пейзажей, новых эмоций и свежести в знойный день. Она идеально подходит для любителей природы и длительных прогулок. Мы пройдём по джунглям несложным безопасным маршрутом и взбодримся в прохладном водопаде. По пути расскажу вам много интересного из своего опыта жизни на Пхукете.
Описание экскурсии
- Мы доедем до подножия гор в районе Камалы, где я познакомлю вас с маршрутом и основными правилами безопасности в джунглях.
- После инструктажа отправимся в путь — через первозданные тропические леса, полные экзотической зелени.
- Перейдём реку вброд и спустимся к водопадам в районе Кату.
- По пути нам встретятся яркие тропические птицы, игуаны и, возможно, редкие обезьяны.
- Я поделюсь интересными фактами о растениях и животных этого региона. Объясню, какую роль они играют в экосистеме и как их традиционно используют местные жители.
- Расскажу о своём опыте пребывания на острове и быте с женой-азиаткой, которая научила меня жизни в дикой природе.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном автомобиле из районов Карон, Ката и Патонг.
- За дополнительную плату в 600 батов могу забрать из Раваи, Чалонга, Пхукет Тауна, Бангтао и с севера острова.
- После похода можно пообедать в кафе. Это оплачивается дополнительно — в среднем 300 батов за человека.
- Рекомендую треккинг взрослым и подросткам с 13 лет, готовым к длительной прогулке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 96 туристов
Я родился в Москве в 90-х на краю города. Закончил Московский университет государственного управления. В 2022 году отправился на Пхукет и остался здесь. Люблю активный отдых, а ещё люблю людей. Они
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась прогулка к водопаду Кату, пешеходный маршрут начинается недалеко от Камала и идёт через джунгли, богатые яркой растительностью и интересными обитателями. Интересная программа и очень живая работа гида Андрея. Сам водопад относительно небольшой, но необычно громкий звук джунглей легко перекрывает шум воды. Очень рекомендую!
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Д
Удивительная прогулка по прекрасным местам, спасибо большое Андрею за экскурсию, терпение и интересный рассказ)
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Экскурсия понравилась!
Андрей изменил маршрут по нашим пожеланиям: отлично прошлись по интересному и довольно сложному маршруту, дошли до большого Будды, посмотрели кроликов, обезьян, покормили слоника. Андрей рассказал о жизни на острове. Было здорово! Спасибо!
Андрей изменил маршрут по нашим пожеланиям: отлично прошлись по интересному и довольно сложному маршруту, дошли до большого Будды, посмотрели кроликов, обезьян, покормили слоника. Андрей рассказал о жизни на острове. Было здорово! Спасибо!
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В
Очень активная экскурсия. Великолепный завершающий аккорд в водопаде!
Андрей - отличный гид, очень ответственный, интересно рассказывает про жизнь на острове.
Андрей - отличный гид, очень ответственный, интересно рассказывает про жизнь на острове.
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Очень ждала эту экскурсию, никогда не была в джунглях, хотелось увидеть, что же это такое. К сожалению, в наши планы вмешалась погода: затяжные дожди. Осуществить поход в полном объёме не
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Были на треккинге с мамой и остались в восторге🤍🌴 Крутой пеший маршрут: есть и небольшие участки, на которых надо немного проявить воли, чтобы дойти до самой красоты, и удачные по
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Входит в следующие категории Пхукета
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