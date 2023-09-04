Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)

Посетить крупнейший на острове веревочный парк, покататься на зиплайнах и пройти по подвесным мостам

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Приглашаю всех любителей активного отдыха в экстрим-парк «Мир Ханумана», расположенный в тропическом лесу! Вы полетаете среди экзотических деревьев на зиплайнах, пройдёте по извилистой винтовой лестнице и по подвесному мосту. Прокатитесь по железной дороге в окружении захватывающих дух пейзажей и погуляете по дикой природе.
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Экстрим-парк «Мир Ханумана» на Пхукете (всё включено)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы получите доступ к 32 аттракционам парка: крутым зиплайнам, винтовой лестнице в джунглях, железной дороге в экзотическом лесу, небесному мосту и другим. Пролетите над деревьями и ущельем, погуляете среди облаков и пройдёте по подвесному канатному мосту, наслаждаясь фантастическими видами. Вас будут сопровождать опытные инструкторы: они помогут не пропустить главное и позаботятся о вашей безопасности.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты в парк с доступом к 32 аттракционам, обед
  • Программа подойдёт путешественникам 4-80 лет, ограничение по весу — 120 кг

ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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