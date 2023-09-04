Тимур — ваш гид на Пхукете

Провёл экскурсии для 851 туриста

Меня зовут Тимур, я работаю в сфере туризма последние 8 лет. Приехав в первый раз в Тайланд, я раз и навсегда влюбился в эту страну улыбок, мягкого климата и потрясающей природы. Живу и работаю на Пхукете больше 4 лет, успел узнать и увидеть многие места, обязательные к посещению, увлекаюсь историей и культурой Тайланда, постигаю буддизм. Буду рад общению с новыми людьми, готовыми познать эту страну.

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