Посетить крупнейший на острове веревочный парк, покататься на зиплайнах и пройти по подвесным мостам
Приглашаю всех любителей активного отдыха в экстрим-парк «Мир Ханумана», расположенный в тропическом лесу! Вы полетаете среди экзотических деревьев на зиплайнах, пройдёте по извилистой винтовой лестнице и по подвесному мосту. Прокатитесь по железной дороге в окружении захватывающих дух пейзажей и погуляете по дикой природе.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы получите доступ к 32 аттракционам парка: крутым зиплайнам, винтовой лестнице в джунглях, железной дороге в экзотическом лесу, небесному мосту и другим. Пролетите над деревьями и ущельем, погуляете среди облаков и пройдёте по подвесному канатному мосту, наслаждаясь фантастическими видами. Вас будут сопровождать опытные инструкторы: они помогут не пропустить главное и позаботятся о вашей безопасности.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты в парк с доступом к 32 аттракционам, обед
- Программа подойдёт путешественникам 4-80 лет, ограничение по весу — 120 кг
ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 851 туриста
Меня зовут Тимур, я работаю в сфере туризма последние 8 лет. Приехав в первый раз в Тайланд, я раз и навсегда влюбился в эту страну улыбок, мягкого климата и потрясающей природы. Живу и работаю на Пхукете больше 4 лет, успел узнать и увидеть многие места, обязательные к посещению, увлекаюсь историей и культурой Тайланда, постигаю буддизм. Буду рад общению с новыми людьми, готовыми познать эту страну.
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