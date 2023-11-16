Приглашаю всех любителей активного отдыха в экстрим-парк «Мир Ханумана», расположенный в тропическом лесу! Вы полетаете среди экзотических деревьев на зиплайнах, пройдёте по извилистой винтовой лестнице и по подвесному мосту. Прокатитесь по железной дороге в окружении захватывающих дух пейзажей и погуляете по дикой природе.
Описание экскурсии
Вы получите доступ к 32 аттракционам парка: крутым зиплайнам, винтовой лестнице в джунглях, железной дороге в экзотическом лесу, небесному мосту и другим. Пролетите над деревьями и ущельем, погуляете среди облаков и пройдёте по подвесному канатному мосту, наслаждаясь фантастическими видами. Вас будут сопровождать опытные инструкторы: они помогут не пропустить главное и позаботятся о вашей безопасности.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты в парк с доступом к 32 аттракционам, обед
- Дополнительно оплачивается трансфер из отдалённых районов (Бангтао, Сурин, Лаян, Паклок, Найтон, Найянг, Майкао) — от 300 до 500 батов за 1 чел. в обе стороны
- Программа подойдёт путешественникам 4-80 лет, ограничение по весу — 120 кг
- Оплата гиду на месте в батах или переводом в рублях на российскую карту
ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5549 туристов
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все прекрасно. Тимур максимально приятный человек, отвечал на все вопросы оперативно. Сама экскурсия тоже очень захватывающая и впечатляющая!! ❤️
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