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Откройте для себя магию Пхукет-тауна через объектив камеры! Вы познакомитесь с колоритными уголками Старого города.



Пройдёте по узким улочкам, окунётесь в мир португальской архитектуры, ярких фасадов, старинных китайских храмов и уличного искусства.



А затем, в течение недели, получите 50–70 снимков, где каждый кадр отразит уникальную атмосферу этого культового района.