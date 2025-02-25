Откройте для себя магию Пхукет-тауна через объектив камеры! Вы познакомитесь с колоритными уголками Старого города.
Пройдёте по узким улочкам, окунётесь в мир португальской архитектуры, ярких фасадов, старинных китайских храмов и уличного искусства.
А затем, в течение недели, получите 50–70 снимков, где каждый кадр отразит уникальную атмосферу этого культового района.
Пройдёте по узким улочкам, окунётесь в мир португальской архитектуры, ярких фасадов, старинных китайских храмов и уличного искусства.
А затем, в течение недели, получите 50–70 снимков, где каждый кадр отразит уникальную атмосферу этого культового района.
Описание фото-прогулки
Приглашаем вас запечатлеть яркие моменты путешествия!
Пхукет-таун полон контрастов и вдохновения, и вы сможете сохранить это ощущение на своих фотографиях. Мы сделаем естественные и стильные снимки на фоне старинных зданий, уличных граффити или уютных кафе.
В нашей программе:
- Прогулка по историческим улочкам и знаковым местам Пхукет-тауна
- Фотосессия среди аутентичных сцен жизни района: вы получите снимки с элементами уличного искусства, местных рынков и скрытых жемчужин города
- Профессиональная съёмка и помощь в создании лучших кадров. А также вдохновляющая атмосфера города, где каждый уголок готов стать яркой декорацией
Организационные детали
- Мы снимаем на камеру Canon EOS 60D
- В течение 7 дней после экскурсии вы получите ссылку на все удачные кадры в авторской цветокоррекции (обычно 50–70 фото)
- Важно! Фотографии необходимо скачать с файлообменника в течение месяца, после окончания срока они будут автоматически удалены
- Экскурсию для вас проведу я или один из фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 33 туристов
Я профессионально занимаюсь съёмкой более 8 лет. Знаю все самые эстетичные места. Фотоэкскурсии со мной и моими коллегами проходят в лёгкой дружеской атмосфере.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Пхукета
6 часов
Индивидуальная
Мототур в восточную часть Пхукета и Старый город
Шесть колоритных локаций - в захватывающем путешествии на мотоцикле с опытным водителем-гидом
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
$135 за человека
1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Пхукет-Тауну
Погрузиться в повседневную жизнь Старого города и запечатлеть себя на его атмосферных улицах
Начало: Кафе Phuketique
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$120 за человека