Фототур на мотоциклах по Пхукету

Скоростное путешествие по острову и его топ-местам, совмещённое с фото - и видеосъёмкой на коптер
Зовём с собой любителей свободы и ветра в волосах! Мчим на байках по Пхукету, заезжая на топовые смотровые, в мангровые заросли, Старый город с улицей красных фонарей и кафе с огромными кувшинками. В конце дня встречаем закат на пляже.

Кроме адреналина и невероятных впечатлений вы получите кладезь неформальных сведений о Таиланде, яркие фото и крутые рилсы.
Фототур на мотоциклах по Пхукету
Фототур на мотоциклах по Пхукету
Фототур на мотоциклах по Пхукету
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание фото-прогулки

Стартуем от вашего отеля и едем на юг. Посещаем смотровую пляжа Най-Харн.

Движемся на север, где вас ожидает прогулка в мангровых зарослях — вы узнаете об уникальных особенностях этих деревьев.

Следующая остановка — Старый город. Гуляем по улице красных фонарей и посещаем храмы.

Мчимся в известное кафе с огромными кувшинками.

Останавливаемся на красивом пляже Банана для последнего фотосета и купания на закате.

По пути делаем красочные фото, снимаем видео на квадрокоптер и общаемся.

Вы узнаете:

  • правила поведения на мотоцикле и особенности дорожного движения в Таиланде: в каких ситуациях возможна езда на красный свет и почему местные сигналят, проезжая определенные участки дорожного серпантина
  • полезную информацию о природе острова: какие бывают макаки, чем питается варан, почему на острове Пхи-Пхи много кошек
  • интересные факты об острове и стране: почему туризм занимает далеко не первое место в экономике Таиланда, что случилось во время цунами 2004 года, почему закрыт Большой Будда
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных двухместных мотоциклах. Вы — на пассажирском сидении
  • Вы получите исходники и выберете 20–30 фото на цветокоррекцию. В течение 3 дней вышлем вам обработанные фото и рилсы, снятые на коптер. Всё присылаем через облачное хранилище
  • Для посещения храмов возьмите одежду, закрывающую плечи и колени
  • Поездка возможна с детьми от 6 лет
  • Катать вас буду я и другие гиды из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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