Зовём с собой любителей свободы и ветра в волосах! Мчим на байках по Пхукету, заезжая на топовые смотровые, в мангровые заросли, Старый город с улицей красных фонарей и кафе с огромными кувшинками. В конце дня встречаем закат на пляже.
Кроме адреналина и невероятных впечатлений вы получите кладезь неформальных сведений о Таиланде, яркие фото и крутые рилсы.
Кроме адреналина и невероятных впечатлений вы получите кладезь неформальных сведений о Таиланде, яркие фото и крутые рилсы.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание фото-прогулки
Стартуем от вашего отеля и едем на юг. Посещаем смотровую пляжа Най-Харн.
Движемся на север, где вас ожидает прогулка в мангровых зарослях — вы узнаете об уникальных особенностях этих деревьев.
Следующая остановка — Старый город. Гуляем по улице красных фонарей и посещаем храмы.
Мчимся в известное кафе с огромными кувшинками.
Останавливаемся на красивом пляже Банана для последнего фотосета и купания на закате.
По пути делаем красочные фото, снимаем видео на квадрокоптер и общаемся.
Вы узнаете:
- правила поведения на мотоцикле и особенности дорожного движения в Таиланде: в каких ситуациях возможна езда на красный свет и почему местные сигналят, проезжая определенные участки дорожного серпантина
- полезную информацию о природе острова: какие бывают макаки, чем питается варан, почему на острове Пхи-Пхи много кошек
- интересные факты об острове и стране: почему туризм занимает далеко не первое место в экономике Таиланда, что случилось во время цунами 2004 года, почему закрыт Большой Будда
- и многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных двухместных мотоциклах. Вы — на пассажирском сидении
- Вы получите исходники и выберете 20–30 фото на цветокоррекцию. В течение 3 дней вышлем вам обработанные фото и рилсы, снятые на коптер. Всё присылаем через облачное хранилище
- Для посещения храмов возьмите одежду, закрывающую плечи и колени
- Поездка возможна с детьми от 6 лет
- Катать вас буду я и другие гиды из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Профессиональный фотограф и всесторонний исследователь Таиланда, будь то боевые искусства или самые маленькие острова страны. Живу на Андаманском море и много всего посмотрел. Участвовал в съёмках больших проектов для телевиденияЗадать вопрос
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