Зовём с собой любителей свободы и ветра в волосах! Мчим на байках по Пхукету, заезжая на топовые смотровые, в мангровые заросли, Старый город с улицей красных фонарей и кафе с огромными кувшинками. В конце дня встречаем закат на пляже. Кроме адреналина и невероятных впечатлений вы получите кладезь неформальных сведений о Таиланде, яркие фото и крутые рилсы.

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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание фото-прогулки

Стартуем от вашего отеля и едем на юг. Посещаем смотровую пляжа Най-Харн.

Движемся на север, где вас ожидает прогулка в мангровых зарослях — вы узнаете об уникальных особенностях этих деревьев.

Следующая остановка — Старый город. Гуляем по улице красных фонарей и посещаем храмы.

Мчимся в известное кафе с огромными кувшинками.

Останавливаемся на красивом пляже Банана для последнего фотосета и купания на закате.

По пути делаем красочные фото, снимаем видео на квадрокоптер и общаемся.

Вы узнаете:

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