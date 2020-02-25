Что вас ожидает

Ваша идеальная фотоистория

Вы можете выбрать любой формат фотосессии: съемку на пляже или у бассейна (на вилле или в отеле), love story, репортажную или семейную фотопрогулку, портретную фотосессию, съемку вечеринки или детского праздника. Стиль обработки ваших фотографий мы также обсудим индивидуально. Мы найдем самый удачный свет и ракурсы, поможем с позированием, а при необходимости дополним образ реквизитом для фото и аксессуарами.

Запечатлеть себя в декорациях райского острова

Ориентируясь на ваши пожелания, для фотосессии мы выберем эффектные локации Пхукета, будто специально созданные для фото-шедевров. Пляжи с белоснежным песком и бирюзовыми волнами, фактурные скалы и пальмы с широкими листьями, смотровые с роскошными панорамами и бассейны с прозрачной водой — любое из этих мест станет прекрасным фоном для живых и непринужденных снимков. Мы запечатлеем вас в обрамлении потрясающей природы и передадим на фото расслабленную атмосферу тропического рая.