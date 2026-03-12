Фотосессия — лучший способ создать идеальные воспоминания о тайском путешествии. Я люблю и умею фотографировать, знаю яркие локации острова и держу в запасе оригинальные идеи для съемок. С моей помощью вы обзаведетесь десятками живых и красочных фотографий, пропитанных магией Пхукета.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Ваша идеальная фотоистория

Вы можете выбрать любой формат фотосессии: съемку на пляже или у бассейна (на вилле или в отеле), love story, репортажную или семейную фотопрогулку, портретную фотосессию. Стиль обработки ваших фотографий мы также обсудим индивидуально. Вместе мы найдем самый удачный свет и ракурсы, помогу с позированием, а при необходимости дополню образ реквизитом для фото и аксессуарами.

Запечатлеть себя в декорациях райского острова

Ориентируясь на ваши пожелания, для фотосессии мы выберем эффектные локации Пхукета, будто специально созданные для фото-шедевров. Пляжи с белоснежным песком и бирюзовыми волнами, фактурные скалы и пальмы с широкими листьями, смотровые с роскошными панорамами и бассейны с прозрачной водой — любое из этих мест станет прекрасным фоном для живых и непринужденных снимков. Я запечатлею вас в обрамлении потрясающей природы и передам на фото расслабленную атмосферу тропического рая.

Организационные детали

Как проходит фотосессия

вас будет снимать фотограф из нашей команды

оплата гиду на месте в батах, долларах или на российскую карту по кросс-курсу

я приезжаю в заранее оговоренное место

готовые фотографии отправляются на облачное хранилище, откуда их можно легко скачать по ссылке

ваши фотографии будут готовы через 7 дней

Что входит в стоимость