Пополнить фотоальбом атмосферными кадрами на фоне райского острова
Фотосессия — лучший способ создать идеальные воспоминания о тайском путешествии.
Я люблю и умею фотографировать, знаю яркие локации острова и держу в запасе оригинальные идеи для съемок. С моей помощью вы обзаведетесь десятками живых и красочных фотографий, пропитанных магией Пхукета.
Вы можете выбрать любой формат фотосессии: съемку на пляже или у бассейна (на вилле или в отеле), love story, репортажную или семейную фотопрогулку, портретную фотосессию. Стиль обработки ваших фотографий мы также обсудим индивидуально. Вместе мы найдем самый удачный свет и ракурсы, помогу с позированием, а при необходимости дополню образ реквизитом для фото и аксессуарами.
Запечатлеть себя в декорациях райского острова
Ориентируясь на ваши пожелания, для фотосессии мы выберем эффектные локации Пхукета, будто специально созданные для фото-шедевров. Пляжи с белоснежным песком и бирюзовыми волнами, фактурные скалы и пальмы с широкими листьями, смотровые с роскошными панорамами и бассейны с прозрачной водой — любое из этих мест станет прекрасным фоном для живых и непринужденных снимков. Я запечатлею вас в обрамлении потрясающей природы и передам на фото расслабленную атмосферу тропического рая.
Организационные детали
Как проходит фотосессия
вас будет снимать фотограф из нашей команды
оплата гиду на месте в батах, долларах или на российскую карту по кросс-курсу
я приезжаю в заранее оговоренное место
готовые фотографии отправляются на облачное хранилище, откуда их можно легко скачать по ссылке
ваши фотографии будут готовы через 7 дней
Что входит в стоимость
консультация по подбору образа и локации
все исходники (150-200 шт.) и 10 профессионально обработанных фотографий (цвето- и свето коррекция, лёгкая ретушь и пластика)
фото, подготовленные для размещения в соцсети (меньший размер)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3214 туристов
Я опытный аттестованный и дипломированный гид и профессиональный фотограф. После 8-летнего опыта на руководящей должности в «Газпром» я нашёл себя в туризме. Посетил более 25 стран. Летом я провожу увлекательные читать дальшеуменьшить
фото-экскурсии по любимому Санкт-Петербургу, наполненные живыми рассказами и атмосферой города.
Пхукет — мой второй дом с 2018 года и в зимнее время я и моя команда гидов организовываем незабываемые впечатления для гостей.
Мои экскурсии — это дружеские прогулки с уникальными историями и фотографиями, чтобы оставить вам яркие воспоминания.
Присоединяйтесь ко мне, друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
Константин
Фотосессия с Линой оказалась настоящим подарком для нас: чудесный маршрут, интересный рассказ, красивые фотографии, легкое и приятное общение! Было здорово! Спасибо огромное! Впечатления самые самые лучшие! Лина просто гений фотографии с отличным чувством кадра! Рекомендую!
Кирилл
Ответ организатора:
Константин, огромное спасибо за такой теплый отзыв! Нам с Линой безумно приятно, что прогулка по улочкам Старого города оставила у читать дальшеуменьшить
вас такие яркие впечатления. Пхукет-таун - место с особенной душой, и я рад, что нам удалось раскрыть его историю через увлекательный рассказ и объектив Лины. Она действительно мастерски чувствует кадр и умеет поймать искреннюю эмоцию. Будем рады новой встрече! Если захотите сменить городские декорации на тропическую природу, у нас есть отличные маршруты по секретным пляжам и панорамным вьюпоинтам Пхукета - там получаются не менее шикарные кадры. До связи и до новых прогулок!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Нашим фотографом была замечательная девушка Лина,она профессинал своего дела! Мы прекрасно провели время,фотографии 🔥🔥🔥спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Это восторг! Я не ожидала, что будет так круто! 🥰 Благодарю от души, организатора Кирилла за организацию, фотографа Лину за реализацию моей творческой задумки. Ребята вы настоящие профессионалы своего дела. С удовольствием буду вас рекомендовать! До новых и скорых встреч!
Кирилл
Ответ организатора:
Елена, огромное спасибо за такой эмоциональный отзыв! Нам с Линой невероятно приятно, что результат вызвал такой восторг. Для нас как для читать дальшеуменьшить
команды самое ценное - когда удается не просто провести съемку, а именно воплотить в жизнь вашу творческую задумку. Рады, что локация вашего отеля так круто раскрылась в объективе Лины. Она действительно профи в том, чтобы чувствовать кадр и ловить искренние моменты. До новых и скорых встреч!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Спасибо Кириллу за отличную работу! Кирилл помогал с позированием, сразу настроил на съемку, изначально выбрал локацию, где мало народу на пляже, соответственно фотосессия проходила в комфортной атмосфере. Результат удачные снимки, теперь воспоминания об отдыхе вдвое греют душу, когда есть такие красивые фотографии)))
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Огромное спасибо Кириллу за уделённое время и классный результат! Подъехал в удобное мне место, пунктуален, общителен, весело, легко и задорно! Благодарю, ели буду влюбимом Петербурге, то встретимся ещё и там! Однозначно рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Зинаида
На Новый Год запланировали рамонтическую поездку с супругом в Тайланд. Заказали фотосесиию в Москве, при бронирование тура. С нами сразу связался наш фотограф Кирилл,обменялись контактами (за 2 месяца до путешествия). читать дальшеуменьшить
Приехав списались и фотограф подсказал очень красивый пляж рядом с нашим отелем. Встретил нас, захватили 3 образа (пляж, романтик в белом и даже бизнес (суперр эксперемент в жакете на фоне скал). Фотограф приятно удивил, постоянно помогал нам найти интересные позы, просил не обращать на него внимание, а просто быть влюбленной парой. Милые улыбки, теплые взгляды -шикарный вид, потрясающие постановки. В итоге это лучшая фотосесиия на отдыхе, а Кирилл вошел в топ 2 самых крутых фотографоф (у меня большой опыт, была топ-моделью в студенчестве и часто заказываю разные фотосесии). Неожиданным сюрпризом оказалось прикупить на острове жутко дорогой брендовой пиджак малиного цвета (за смешные деньги), взала его на фотосесию и Кирилл сотворил чудо! На работе все были в восторге, просят контакт, никто даже не понял что это фото с острова). Девушки у вас будет идеальное лицо, фигура, вы будитен молоды и прекрасены) а ваши мужчины мужественны и хоризмотичны). Оказалось Кирилл и крытые Экскурсии делает "Мой лучший день в Тайланде" - очень рекомендуем!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Тропическая фотосессия на Пхукете»