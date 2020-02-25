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Пополнить фотоальбом атмосферными кадрами на фоне райского острова

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Фотосессия — лучший способ создать идеальные воспоминания о тайском путешествии.

Мы любим и умеем фотографировать, знаем яркие локации острова и держим в запасе оригинальные идеи для съемок.

С нашей помощью вы обзаведетесь десятками живых и красочных фотографий, пропитанных магией Пхукета.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете

Что вас ожидает

Ваша идеальная фотоистория
Вы можете выбрать любой формат фотосессии: съемку на пляже или у бассейна (на вилле или в отеле), love story, репортажную или семейную фотопрогулку, портретную фотосессию, съемку вечеринки или детского праздника. Стиль обработки ваших фотографий мы также обсудим индивидуально. Мы найдем самый удачный свет и ракурсы, поможем с позированием, а при необходимости дополним образ реквизитом для фото и аксессуарами.

Запечатлеть себя в декорациях райского острова
Ориентируясь на ваши пожелания, для фотосессии мы выберем эффектные локации Пхукета, будто специально созданные для фото-шедевров. Пляжи с белоснежным песком и бирюзовыми волнами, фактурные скалы и пальмы с широкими листьями, смотровые с роскошными панорамами и бассейны с прозрачной водой — любое из этих мест станет прекрасным фоном для живых и непринужденных снимков. Мы запечатлеем вас в обрамлении потрясающей природы и передадим на фото расслабленную атмосферу тропического рая.

Организационные детали

Как проходит фотосессия

  • оплата гиду на месте а батах или на российскую карту по кросс курсу
  • мы приезжаем в заранее оговоренное место
  • готовые фотографии отправляются на облачное хранилище, откуда их можно легко скачать по ссылке
  • ваши фотографии будут готовы через 7 дней

Что входит в стоимость

  • консультация по подбору образа и локации
  • все исходники (200 — 400 шт.) и 30 профессионально обработанных фотографий (цвето- и свето коррекция, ретушь)
  • фото, подготовленные для размещения в соцсети (меньший размер)
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете
Тропическая фотосессия на Пхукете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Привет, меня зовут Кирилл, мне 35, я путешественник и фотограф. За плечами 13 лет работы в офисе в крупных госкорпорациях на руководящих должностях. Я без капли сожаления оборвал карьеру и уехал путешествовать по миру. Автопутешественник. Посетил более 20 стран. Жил в Грузии, Непале и в Таиланде. В высокий сезон со своей супругой провожу мото-туры и авто-экскурсии в Таиланде, а также профессиональные фотосессии. Летом мы возвращаемся на родину в любимый Петербург. Бонус нашей экскурсии — фотосессия на протяжении всего времени. Основной принцип маршрутов — полная адаптивность под запрос путешественника, так называемая программа-конструктор. На наших дружеских экскурсиях вы будете не туристами-отпускниками, а полноценными жителями страны и города, о которых мы будем вам без умолку рассказывать. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
"Хочу сказать огромнейшее спасибо нашим фотографам. Настоящие профессионалы своего дела) Хочу выделить несколько моментов почему я считаю, что Кирилл и Светлана крутые фотографы:

Во-первых, организация самого процесса: все обговаривалось заранее, были даны важные советы по подготовке к фотосессии.

Во-вторых, сам процесс фотосессии: Кирилл и Светлана прибыли вовремя, подсказывали, как правильно и куда вставать, чтобы фото получались живые и естественные) ещё важная заметка, это то, что были пойманы в кадр настоящие, красивые эмоции, учтены характерные особенности)

В-третьих, сами Кирилл и Светлана просто замечательные, очень общительные, весёлые, дружелюбные люди)

В-четвёртых, качество фотографий очень порадовало, красивые, яркие, милые, видно, что снимал профессионал)
Ну и, в пятых, ОГРОМНЫЙ БОНУС, что 2 фотографа на одной фотосессии!!!!!!!!

Если в общем оценивать работу Кирилла и Светланы, то ставлю 10 баллов из 10) Спасибо, что так красиво запечатлели отпуск моих родных)"

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