8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите увидеть подлинную красоту Пхукета и малолюдные живописные места? В путешествии со мной вы не заскучаете от стандартных «посмотрите направо-налево» и взглянете на остров глазами человека, который исследовал его вдоль
Описание экскурсии
Исследовать остров с ветерком и в вашем ритме
Этот день будет спланирован специально для вас: мы заранее обсудим, что вам интересно на Пхукете, и я составлю индивидуальную программу. С радостью покажу вам следующие локации райского острова в любой их комбинации:
- Пляжи — дикие, закрытые, с идиллическими пейзажами и красотами подводного мира. Потайная тропа выведет к чистому пляжу Laem Sing, на Banana beach отличный снорклинг, а Siam beach подарит безмятежный отдых под пальмами. Это лишь три из многих малолюдных пляжей — на какие бы мы не отправились, вас ждет чистая лазурная вода и буйная зелень
- Смотровые площадки: с Karon view point вы увидите три самых знаменитых пляжа Пхукета; на мысе Промтеп взглянете на соседние островки; полюбуетесь панорамами у ветряной мельницы и рядом со статуей Большого Будды. А любителей пеших прогулок я проведу через джунгли к самой живописной и самой безлюдной видовой точке.
- Джунгли и водопады: часть дня можем посвятить треккингу к красивейшим водопадам Пхукета — Тонг Сай и Банг Пае. Этот нетуристический маршрут понравится любителям приключений.
- Главные достопримечательности: маршрут включит must-see места Пхукета. В первую очередь это храмовый комплекс, где вы увидите гигантскую статую Большого Будды, узнаете о вере в жизни острова, получите благословение монаха и завяжете ленточку на удачу. А в Ват Чалонге вы рассмотрите традиционные украшения и детали буддийского храма, помедитируете в пагоде и проникнетесь атмосферой этого яркого и благостного места.
- Аутентичные рынки и кафе, где вы попробуете тайские блюда и деликатесы, насладитесь разнообразием тропических фруктов и свежайшими морепродуктами
Как приручить Пхукет
Со мной вы почувствуете себя не туристами, а друзьями. Путешествие пройдет с легкими и нескучными рассказами и беседами о жизни Пхукета. Я расскажу о переезде в Таиланд, помогу ощутить себя местными и подскажу, как сделать отдых на Пхукете идеальным: где вкусно поесть, куда ещё съездить, чего опасаться и где что купить.
Кому подойдёт экскурсия
Активным путешественникам, которых манят приключения и неизведанные места. А также тем, кто впервые на Пхукете и хочет увидеть всё самое-самое за один день.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На автомобиле (стоимость указана за всех участников) или мотобайках (стоимость уточняйте в переписке с гидом)
- Экскурсия на мотобайках проходит с опытными водителями-гидами за рулем (вы — пассажиры)
- Мы заберём вас из вашего отеля. С южных пляжей (Раваи, Най Харн, Ката, Карон, Патонг) — без доплаты. С северных пляжей и восточной части острова (Камала, Калим, Сурин, Банг Тао, город Пхукет-Таун, Панва) — с доплатой $20, с удалённых северных пляжей (Найтон, Найянг, Май Као) — с доплатой $40
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Обратите внимание
- Оплата гиду на месте в долларах или в баттах по кросс курсу (батт к доллару) на день экскурсии
- Экскурсия на мотобайках возможна для путешественников с 18 лет. В случае заказа автомобиля для детей с 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3210 туристов
Я опытный аттестованный и дипломированный гид и профессиональный фотограф. После 8-летнего опыта на руководящей должности в «Газпром» я нашёл себя в туризме. Посетил более 25 стран. Летом я провожу увлекательные
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 129 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный, много всего рассказал интересного, отвез и показал классные места на Пхукете. 👍👍👍 Много отличных фотографий, впечатлений, все остались довольны! 🌅 Мы в восторге, 100% такой формат экскурсии лучше автобусного тура! 💯
+1
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Е
Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Яков. Все продумано. Учтены все пожелания! Гуляли больше заявленного времени, нас не торопили и сделали день день максимально комфортным. Очень аккуратный водитель. Понравилось и взрослым и детям 🌸
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Выражаем огромную благодарность Якову за экскурсию! За один день посетили все самые интересные и прекрасные места на Пхукете! в дружественной обстановке, интересными историями и незабываемыми впечатлениями возвращаемся домой! Спасибо! Всем рекомендую! Индивидуальный подход ориентированный на интересы туриста! 🏝️
Кирилл
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Якову обязательно передам ваши теплые слова — он действительно умеет окружить заботой и показать Пхукет с
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Благодарим за замечательную экскурсию по Пхукету. Проводил гид Егор. Все очень понравилось. Удобно, комфортно и очень здорово. Посетили несколько достопримечательностей, получили массу впечатлений и фотографий. Были рад такой качественной и профессиональной организации. С удовольствием воспользуемся услугами еще раз когда приедем на Пхукет!
Алексей и Екатерина.
Алексей и Екатерина.
Кирилл
Ответ организатора:
Алексей, огромное спасибо за такой отзыв! Читать его — одно удовольствие.
Для меня как для организатора очень важно, когда всё проходит
Для меня как для организатора очень важно, когда всё проходит
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Пишу отзыв по горячим следам нашего прекрасного дня на Пхукете 15.03.2026. мне повезло найти классного организатора Кирилла, ответил на заявку мгновенного, предложил замечательного гида Якова. мы доверились и не прогадали.
Кирилл
Ответ организатора:
Катерина, позвольте и мне от всей души поблагодарить вас за доверие!
Яша, когда вернулся с вашей прогулки, первым делом поблагодарил меня
Яша, когда вернулся с вашей прогулки, первым делом поблагодарил меня
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О
Списался с Кириллом пока еще был в России, обсудил что хотим - программу адаптировали под нас, что является огромным приемущетсвом, тк мы в Тае уже не первый раз.
Гид Яков вежливый
Гид Яков вежливый
Кирилл
Ответ организатора:
Олег, большое спасибо за такой подробный отзыв и доверие! Мне было важно составить программу так, чтобы даже опытные путешественники, как
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Входит в следующие категории Пхукета
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