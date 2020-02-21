8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ваш идеальный день на Пхукете!

Дружеское путешествие на автомобиле (или мотобайках) с местами на ваш выбор и фотосессия

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Хотите увидеть подлинную красоту Пхукета и малолюдные живописные места? В путешествии со мной вы не заскучаете от стандартных «посмотрите направо-налево» и взглянете на остров глазами человека, который исследовал его вдоль и поперек.

Дикие пляжи, впечатляющие видовые площадки, снорклинг в прозрачной бирюзовой воде, треккинг в джунглях, атмосферные храмы, колоритные рынки и необычные вкусы — маршрут мы составим по вашим интересам, а бонусом станет альбом воспоминаний.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!

Что вас ожидает

Исследовать остров с ветерком и в вашем ритме
Этот день будет спланирован специально для вас: мы заранее обсудим, что вам интересно на Пхукете, и я составлю индивидуальную программу. С радостью покажу вам следующие локации райского острова в любой их комбинации:

  • Пляжи — дикие, закрытые, с идиллическими пейзажами и красотами подводного мира. Потайная тропа выведет к чистому пляжу Laem Sing, на Banana beach отличный снорклинг, а Siam beach подарит безмятежный отдых под пальмами. Это лишь три из многих малолюдных пляжей — на какие бы мы не отправились, вас ждет чистая лазурная вода и буйная зелень, а также подводная съемка!
  • Смотровые площадки: с Karon view point вы увидите три самых знаменитых пляжа Пхукета; на мысе Промтеп взглянете на соседние островки; полюбуетесь панорамами у ветряной мельницы и рядом со статуей Большого Будды. А любителей пеших прогулок я проведу через джунгли к самой живописной и самой безлюдной видовой точке.
  • Джунгли и водопады: часть дня можем посвятить треккингу к красивейшим водопадам Пхукета — Тонг Сай и Банг Пае. Этот нетуристический маршрут понравится любителям приключений.
  • Главные достопримечательности: маршрут включит must-see места Пхукета. В первую очередь это храмовый комплекс, где вы увидите гигантскую статую Большого Будды, узнаете о вере в жизни острова, получите благословение монаха и завяжете ленточку на удачу. А в Ват Чалонге вы рассмотрите традиционные украшения и детали буддийского храма, помедитируете в пагоде и проникнетесь атмосферой этого яркого и благостного места.
  • Аутентичные рынки и кафе, где вы попробуете тайские блюда и деликатесы, насладитесь разнообразием тропических фруктов и свежайшими морепродуктами, а может, даже рискнете оценить вкус жареных кузнечиков, личинок и тараканов.

Как приручить Пхукет
Со мной вы почувствуете себя не туристами, а друзьями. Путешествие пройдет с легкими и нескучными рассказами и беседами о жизни Пхукета. Я расскажу о переезде в Таиланд, помогу ощутить себя местными и подскажу, как сделать отдых на Пхукете идеальным: где вкусно поесть, куда еще съездить, чего опасаться и где что купить.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам, которых манят приключения и неизведанные места. А также тем, кто впервые на Пхукете и хочет увидеть все самое-самое за один день.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле (стоимость — 200$ за всех участников) ИЛИ мотобайках (стоимость — 140$ за человека)
  • Экскурсия для 2 человек проводится на 2 мотобайках с опытными водителями-гидами за рулем (вы — пассажиры)
  • Мы заберем вас из вашего отеля. С южных пляжей (Панва, Раваи, Най Харн, Ката, Карон, Патонг) — без доплаты. С северных пляжей (Камала, Калим, Сурин, Банг Тао, Найянг, Найтон, Май Као, город Пхукет-Таун) — с доплатой 10$ в одну сторону.

Обратите внимание

  • Оплата гиду на месте в батах
  • Экскурсия на мотобайках возможна для путешественников с 18 лет. В случае заказа автомобиля возрастных ограничений нет.
  • Профессиональная репортажная фотосессия включена в стоимость. Вы получите 40 обработанных фото и 100-150 исходников.
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!
Ваш идеальный день на Пхукете!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Привет, меня зовут Кирилл, мне 35, я путешественник и фотограф. За плечами 13 лет работы в офисе в крупных госкорпорациях на руководящих должностях. Я без капли сожаления оборвал карьеру и уехал путешествовать по миру. Автопутешественник. Посетил более 20 стран. Жил в Грузии, Непале и в Таиланде. В высокий сезон со своей супругой провожу мото-туры и авто-экскурсии в Таиланде, а также профессиональные фотосессии. Летом мы возвращаемся на родину в любимый Петербург. Бонус нашей экскурсии — фотосессия на протяжении всего времени. Основной принцип маршрутов — полная адаптивность под запрос путешественника, так называемая программа-конструктор. На наших дружеских экскурсиях вы будете не туристами-отпускниками, а полноценными жителями страны и города, о которых мы будем вам без умолку рассказывать. До встречи!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Это наш первый визит с семьей в Тайланд. У нас была всего неделя, хотелось использовать время максимально эффективно, это же и касалось любых экскурсий. Хотелось без воды и коммерческих остановок, которые так свойственны групповым турам. Кирилл составил маршрут специально под нас, показал Пхукет с интересных ракурсов, поделился аутентичными местами, научил резать ананасы (вкуснейший ананас прилагался как комплимент от Кирилла), познакомил с милым слоненком. Дети были в восторге. А еще у нас есть по итогам прогулки куча фотографий. Отличная экскурсия!
18 февраля 2020
Большое спасибо Кириллу и Светлане, комфортное и очень интересное путешествие на целый день, это и экскурсия и просто один день с новыми интересными друзьями. В формате непринужденной беседы узнали много нового о острове, местных людях и достопримечательностях, ребята легко скорректировали маршрут под наши хотелки которые впрочем, по сути к делу и не относились, подождали нас и помогли советом =) Сделав без малого все что планировали, с клевыми фотками в интересных местах)

Было круто, спасибо!
17 февраля 2020
Наш день прошел замечательно в компании Кирилла и Светланы, посмотрели, все, что обсудили заранее. Кирилл составил маршрут, в соответствии с нашими пожеланиями. Т.к. мы не первый раз на Пхукете, удивить нас было сложно, но мы проверили прекрасное время в дружеской обстановке. Фотографии получились отличными. Спасибо. Буду рекомендовать своим друзьям.
14 февраля 2020
Экскурсию для нас провела очень приятная молодая пара. Обстановка в автомобиле и на объектах была очень непринуждённой, практически все время мы смеялись, все были на позитиве. Мы третий раз на Пхукете, удивить нас очень трудно, но Кириллу это удалось.
У нас не было жёсткого маршрута. Маршрут гибко менялся в зависимости от наших пожеланий.
Большим бонусом явилось умение Кирилла делать портретные и сюжетные снимет.
Ну, а слоник, с которым нас познакомили, который целовал нас и кормил своими бананами - вообще, отдельная история.
Спасибо, Кирилл!
13 февраля 2020
Экскурсия "ваш идеальный день на Пхукете" прошла ИДЕАЛЬНО!Огромное спасибо Кириллу!Только положительные эмоции!Всем рекомендую!Мы провели день в чудесной компании!Будем обращаться только к вам и друзьям своим посоветуем!СПАСИБО!!!
3 мая 2019
Очень рада, что решила поучаствовать в экскурсии!
За 1 день я увидела и услышала больше о Пхукете, чем за 2 недели до этого.
Кирилл действительно заботится о том, чтобы участникам было интересно и комфортно; очень гибок в составлении программы и учитывает все пожелания. Было ощущение, что путешествуешь с давнишним другом.
На байке исследовать остров - одно удовольствие, правда, рекомендую заранее проверить прогноз погоды ;)
Ну и к тому же - бонусом получаешь отличные фотографии!
29 апреля 2019
Нам все очень понравилось! Перед экскурсией мы списались с Кириллом, он нам предложил программу, обсудили ее и утвердили окончательный маршрут) Ребята забрали нас из отеля на байках, много рассказали про то, что есть на Пхукете и что обязательно нужно посмотреть, показали самые интересные места, в том числе "не туристические", пофоткали, привезли обратно) Мы остались довольны тем, как много увидели за такое короткое время!
17 апреля 2019
Доброго всем времени суток!
Мы впервые воспользовались услугами Трипстера и нам повезло - мы наткнулись на экскурсию "Ваш идеальный день на Пхукете". И этот день действительно стал для нас отличным окончанием отпуска!
Экскурсия строится полностью на ваших пожеланиях и интересах, примерный маршрут согласовывается заранее и может меняться "по ходу пьессы" в зависимости от ваших "хочу" и "могу" 😉. Бонусом к нашей экскурсии была фотосессия. В её процессе вас уложат, поставят и научат "как надо"- та ещё пытка! 😃
Для нас было важно посетить два пляжа - Май Кхао и Банана. В итоге наибольший восторг вызвал третий пляж, который показали нам Кирилл и Светлана. Небольшое разочарование принёс "пляж с самолетами" Май Кхао, в тот день самолёты шли на посадку не со стороны моря. Чтобы сделать крутые фото, нужно реально заморочиться и следить каким-то образом за направлением ветра и графиком вылетов-прилетов 😐, у нас на всё это не было времени. Но в общем удалось заснять пару видео и сделать несколько фото с взлетающими самолетами. Пляж Май Кхао наверное стоит посетить "для галочки", а вдруг повезёт и самолёты будут садиться с моря!
Но несмотря на это, мы провели прекрасный день в отличной компании! Спасибо, ребята, что прокатили с ветерком и показали нам такие интересные места!
Экскурсия подойдёт для активных вечно молодых людей, которые не боятся свернуть с привычного туристического маршрута.
Рекомендуем!

Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

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