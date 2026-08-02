8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите увидеть подлинную красоту Пхукета и малолюдные живописные места? В путешествии со мной вы не заскучаете от стандартных «посмотрите направо-налево» и взглянете на остров глазами человека, который исследовал его вдоль

и поперек. Дикие пляжи, впечатляющие видовые площадки, снорклинг в прозрачной бирюзовой воде, треккинг в джунглях, атмосферные храмы, колоритные рынки и необычные вкусы — маршрут мы составим по вашим интересам, а бонусом станет альбом воспоминаний.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исследовать остров с ветерком и в вашем ритме

Этот день будет спланирован специально для вас: мы заранее обсудим, что вам интересно на Пхукете, и я составлю индивидуальную программу. С радостью покажу вам следующие локации райского острова в любой их комбинации:

Пляжи — дикие, закрытые, с идиллическими пейзажами и красотами подводного мира. Потайная тропа выведет к чистому пляжу Laem Sing, на Banana beach отличный снорклинг, а Siam beach подарит безмятежный отдых под пальмами. Это лишь три из многих малолюдных пляжей — на какие бы мы не отправились, вас ждет чистая лазурная вода и буйная зелень

— дикие, закрытые, с идиллическими пейзажами и красотами подводного мира. Потайная тропа выведет к чистому пляжу Laem Sing, на Banana beach отличный снорклинг, а Siam beach подарит безмятежный отдых под пальмами. Это лишь три из многих малолюдных пляжей — на какие бы мы не отправились, вас ждет чистая лазурная вода и буйная зелень Смотровые площадки : с Karon view point вы увидите три самых знаменитых пляжа Пхукета; на мысе Промтеп взглянете на соседние островки; полюбуетесь панорамами у ветряной мельницы и рядом со статуей Большого Будды. А любителей пеших прогулок я проведу через джунгли к самой живописной и самой безлюдной видовой точке.

: с Karon view point вы увидите три самых знаменитых пляжа Пхукета; на мысе Промтеп взглянете на соседние островки; полюбуетесь панорамами у ветряной мельницы и рядом со статуей Большого Будды. А любителей пеших прогулок я проведу через джунгли к самой живописной и самой безлюдной видовой точке. Джунгли и водопады : часть дня можем посвятить треккингу к красивейшим водопадам Пхукета — Тонг Сай и Банг Пае. Этот нетуристический маршрут понравится любителям приключений.

: часть дня можем посвятить треккингу к красивейшим водопадам Пхукета — Тонг Сай и Банг Пае. Этот нетуристический маршрут понравится любителям приключений. Главные достопримечательности : маршрут включит must-see места Пхукета. В первую очередь это храмовый комплекс, где вы увидите гигантскую статую Большого Будды, узнаете о вере в жизни острова, получите благословение монаха и завяжете ленточку на удачу. А в Ват Чалонге вы рассмотрите традиционные украшения и детали буддийского храма, помедитируете в пагоде и проникнетесь атмосферой этого яркого и благостного места.

: маршрут включит must-see места Пхукета. В первую очередь это храмовый комплекс, где вы увидите гигантскую статую Большого Будды, узнаете о вере в жизни острова, получите благословение монаха и завяжете ленточку на удачу. А в Ват Чалонге вы рассмотрите традиционные украшения и детали буддийского храма, помедитируете в пагоде и проникнетесь атмосферой этого яркого и благостного места. Аутентичные рынки и кафе, где вы попробуете тайские блюда и деликатесы, насладитесь разнообразием тропических фруктов и свежайшими морепродуктами

Как приручить Пхукет

Со мной вы почувствуете себя не туристами, а друзьями. Путешествие пройдет с легкими и нескучными рассказами и беседами о жизни Пхукета. Я расскажу о переезде в Таиланд, помогу ощутить себя местными и подскажу, как сделать отдых на Пхукете идеальным: где вкусно поесть, куда ещё съездить, чего опасаться и где что купить.

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам, которых манят приключения и неизведанные места. А также тем, кто впервые на Пхукете и хочет увидеть всё самое-самое за один день.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобиле (стоимость указана за всех участников) или мотобайках (стоимость уточняйте в переписке с гидом)

Экскурсия на мотобайках проходит с опытными водителями-гидами за рулем (вы — пассажиры)

Мы заберём вас из вашего отеля. С южных пляжей (Раваи, Най Харн, Ката, Карон, Патонг) — без доплаты. С северных пляжей и восточной части острова (Камала, Калим, Сурин, Банг Тао, город Пхукет-Таун, Панва) — с доплатой $20, с удалённых северных пляжей (Найтон, Найянг, Май Као) — с доплатой $40

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Обратите внимание