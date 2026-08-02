8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Ваш идеальный день на Пхукете

Дружеское путешествие на автомобиле с местами на ваш выбор
Хотите увидеть подлинную красоту Пхукета и малолюдные живописные места? В путешествии со мной вы не заскучаете от стандартных «посмотрите направо-налево» и взглянете на остров глазами человека, который исследовал его вдоль
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и поперек.

Дикие пляжи, впечатляющие видовые площадки, снорклинг в прозрачной бирюзовой воде, треккинг в джунглях, атмосферные храмы, колоритные рынки и необычные вкусы — маршрут мы составим по вашим интересам, а бонусом станет альбом воспоминаний.

4.9
129 отзывов
Ваш идеальный день на Пхукете
Ваш идеальный день на Пхукете
Ваш идеальный день на Пхукете

Описание экскурсии

Исследовать остров с ветерком и в вашем ритме

Этот день будет спланирован специально для вас: мы заранее обсудим, что вам интересно на Пхукете, и я составлю индивидуальную программу. С радостью покажу вам следующие локации райского острова в любой их комбинации:

  • Пляжи — дикие, закрытые, с идиллическими пейзажами и красотами подводного мира. Потайная тропа выведет к чистому пляжу Laem Sing, на Banana beach отличный снорклинг, а Siam beach подарит безмятежный отдых под пальмами. Это лишь три из многих малолюдных пляжей — на какие бы мы не отправились, вас ждет чистая лазурная вода и буйная зелень
  • Смотровые площадки: с Karon view point вы увидите три самых знаменитых пляжа Пхукета; на мысе Промтеп взглянете на соседние островки; полюбуетесь панорамами у ветряной мельницы и рядом со статуей Большого Будды. А любителей пеших прогулок я проведу через джунгли к самой живописной и самой безлюдной видовой точке.
  • Джунгли и водопады: часть дня можем посвятить треккингу к красивейшим водопадам Пхукета — Тонг Сай и Банг Пае. Этот нетуристический маршрут понравится любителям приключений.
  • Главные достопримечательности: маршрут включит must-see места Пхукета. В первую очередь это храмовый комплекс, где вы увидите гигантскую статую Большого Будды, узнаете о вере в жизни острова, получите благословение монаха и завяжете ленточку на удачу. А в Ват Чалонге вы рассмотрите традиционные украшения и детали буддийского храма, помедитируете в пагоде и проникнетесь атмосферой этого яркого и благостного места.
  • Аутентичные рынки и кафе, где вы попробуете тайские блюда и деликатесы, насладитесь разнообразием тропических фруктов и свежайшими морепродуктами

Как приручить Пхукет

Со мной вы почувствуете себя не туристами, а друзьями. Путешествие пройдет с легкими и нескучными рассказами и беседами о жизни Пхукета. Я расскажу о переезде в Таиланд, помогу ощутить себя местными и подскажу, как сделать отдых на Пхукете идеальным: где вкусно поесть, куда ещё съездить, чего опасаться и где что купить.

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам, которых манят приключения и неизведанные места. А также тем, кто впервые на Пхукете и хочет увидеть всё самое-самое за один день.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле (стоимость указана за всех участников) или мотобайках (стоимость уточняйте в переписке с гидом)
  • Экскурсия на мотобайках проходит с опытными водителями-гидами за рулем (вы — пассажиры)
  • Мы заберём вас из вашего отеля. С южных пляжей (Раваи, Най Харн, Ката, Карон, Патонг) — без доплаты. С северных пляжей и восточной части острова (Камала, Калим, Сурин, Банг Тао, город Пхукет-Таун, Панва) — с доплатой $20, с удалённых северных пляжей (Найтон, Найянг, Май Као) — с доплатой $40
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Обратите внимание

  • Оплата гиду на месте в долларах или в баттах по кросс курсу (батт к доллару) на день экскурсии
  • Экскурсия на мотобайках возможна для путешественников с 18 лет. В случае заказа автомобиля для детей с 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3210 туристов
Я опытный аттестованный и дипломированный гид и профессиональный фотограф. После 8-летнего опыта на руководящей должности в «Газпром» я нашёл себя в туризме. Посетил более 25 стран. Летом я провожу увлекательные
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фото-экскурсии по любимому Санкт-Петербургу, наполненные живыми рассказами и атмосферой города. Пхукет — мой второй дом с 2018 года и в зимнее время я и моя команда гидов организовываем незабываемые впечатления для гостей. Мои экскурсии — это дружеские прогулки с уникальными историями и фотографиями, чтобы оставить вам яркие воспоминания. Присоединяйтесь ко мне, друзья!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 129 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
125
4
3
3
2
1
1
А
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный, много всего рассказал интересного, отвез и показал классные места на Пхукете. 👍👍👍 Много отличных фотографий, впечатлений, все остались довольны! 🌅 Мы в восторге, 100% такой формат экскурсии лучше автобусного тура! 💯
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,+1
Были с детьми (7,11 лет), нам очень понравился этот день, экскурсию проводил Егор очень внимательный, доброжелательный,
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Е
Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Яков. Все продумано. Учтены все пожелания! Гуляли больше заявленного времени, нас не торопили и сделали день день максимально комфортным. Очень аккуратный водитель. Понравилось и взрослым и детям 🌸
Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Яков. Все продумано. Учтены все пожелания! Гуляли больше заявленного времени,
Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Яков. Все продумано. Учтены все пожелания! Гуляли больше заявленного времени,
Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Яков. Все продумано. Учтены все пожелания! Гуляли больше заявленного времени,
Очень понравилась экскурсия! Нашим гидом был Яков. Все продумано. Учтены все пожелания! Гуляли больше заявленного времени,
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Зарицкая
Выражаем огромную благодарность Якову за экскурсию! За один день посетили все самые интересные и прекрасные места на Пхукете! в дружественной обстановке, интересными историями и незабываемыми впечатлениями возвращаемся домой! Спасибо! Всем рекомендую! Индивидуальный подход ориентированный на интересы туриста! 🏝️
Выражаем огромную благодарность Якову за экскурсию! За один день посетили все самые интересные и прекрасные места
Выражаем огромную благодарность Якову за экскурсию! За один день посетили все самые интересные и прекрасные места
Выражаем огромную благодарность Якову за экскурсию! За один день посетили все самые интересные и прекрасные места
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Якову обязательно передам ваши теплые слова — он действительно умеет окружить заботой и показать Пхукет с
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самой лучшей и душевной стороны. Рад, что наш индивидуальный формат и дружеская атмосфера сделали ваш день незабываемым. Будем рады новым встречам! 🏝️

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Алексей
Благодарим за замечательную экскурсию по Пхукету. Проводил гид Егор. Все очень понравилось. Удобно, комфортно и очень здорово. Посетили несколько достопримечательностей, получили массу впечатлений и фотографий. Были рад такой качественной и профессиональной организации. С удовольствием воспользуемся услугами еще раз когда приедем на Пхукет!

Алексей и Екатерина.
Благодарим за замечательную экскурсию по Пхукету. Проводил гид Егор. Все очень понравилось. Удобно, комфортно и очень
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Алексей, огромное спасибо за такой отзыв! Читать его — одно удовольствие.
Для меня как для организатора очень важно, когда всё проходит
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гладко: от комфорта в машине до качества фотографий и эмоций, которые вы увозите с собой. Передал ваши слова Егору — ему безумно приятно! Он действительно мастер своего дела и умеет создать ту самую атмосферу, о которой мы заботимся в нашей команде.
Будем очень рады видеть вас и Екатерину снова. Пхукет всегда найдет, чем удивить, а мы с радостью организуем для вас новый «идеальный день»!
До новых встреч! ✨🌴

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Екатерина
Пишу отзыв по горячим следам нашего прекрасного дня на Пхукете 15.03.2026. мне повезло найти классного организатора Кирилла, ответил на заявку мгновенного, предложил замечательного гида Якова. мы доверились и не прогадали.
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Я с дочерьми 13 и 18 лет впервые в Тайланде, индивидуальный формат автомобильной экскурсии по Пхукету с гидом Яковом нам подошел полностью и задал тон всему отпуску.
Яков оказался очень дружелюбным, внимательным и интересным гидом. Экскурсия проходила в удобном нам темпе, без спешкии мы смогли по-настоящему насладиться красотой острова: посетили потрясающие смотровые площадки и красивые места, куда самостоятельно, скорее всего, даже не добрались бы, обедали на рыбном рынке. Яков делился интересными фактами о Пхукете, местной культуре и жизни на острове, отвечал на все вопросы и создавал очень приятную атмосферу во время поездки.
Отдельно хочется отметить комфорт автомобиля и продуманный маршрут — всё было организовано идеально.
Большое спасибо Якову за прекрасный день, новые впечатления и тёплые воспоминания о Пхукете! также благодарю Кирилла за внимательное отношение и заботу о туристах.
С удовольствием рекомендуем эту экскурсию, гида Якова и организатора Кирилла всем, кто хочет увидеть остров с лучшей стороны.

Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Катерина, позвольте и мне от всей души поблагодарить вас за доверие!
Яша, когда вернулся с вашей прогулки, первым делом поблагодарил меня
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за то, что я порекомендовал вас именно ему. Он сказал, что провести день с вашей семьей - это настоящий бальзам на душу. И я полностью подтверждаю его слова: вы удивительно комфортные, добрые и светлые люди. В наше время такая искренность - большая редкость, поэтому работать с вами было огромным удовольствием для всей нашей команды. 🤗 Для меня как для организатора важно, чтобы отпуск на Пхукете начался идеально, и я очень рад, что наш с Яшей «мэтч» сработал на все 100%.
Будем счастливы увидеть вас снова! Пхукет и окрестности могут удивлять бесконечно, и в следующий раз мы с радостью организуем для вас:
Северную часть острова - с аутентичным Белым храмом и атмосферой «другого» Пхукета;
Поездку в провинцию Пханга - встретим рассвет на культовом вьюпоинте Самет Нангше, заглянем на остров Джеймса Бонда и отдохнем в спа Mantra Forest.
Ваш идеальный день на озере Чео Лан - с его зеркальной водой, скалами и полным единением с природой.
До новых и скорых встреч в Таиланде!

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О
Списался с Кириллом пока еще был в России, обсудил что хотим - программу адаптировали под нас, что является огромным приемущетсвом, тк мы в Тае уже не первый раз.
Гид Яков вежливый
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и пунктуальный, все было как по часам, много ездили на авто, как и хотели + пешие передвижения по наиболее интересным для нас местам.
В целом все понравилось, однозначно могу рекомендовать как организатора, так и гида.

Кстати, когда договаривались о поездке заодно обсудили и трансфер аэропорт-отель, его ребята тоже организовали по норм цене, так что, когда прилетели в аэропорт нас уже встречали с табличкой.
В общем однозначно рекомендую

Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Олег, большое спасибо за такой подробный отзыв и доверие! Мне было важно составить программу так, чтобы даже опытные путешественники, как
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вы, открыли для себя на Пхукете что-то новое. Рад, что Яков оправдал ожидания, а логистика с трансфером и авто сделала ваш отдых комфортным. Всегда на связи и готов помочь с организацией следующих поездок. До встречи в Таиланде!

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