8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исследовать остров с ветерком и в вашем ритме

Этот день будет спланирован специально для вас: мы заранее обсудим, что вам интересно на Пхукете, и я составлю индивидуальную программу. С радостью покажу вам следующие локации райского острова в любой их комбинации:

Пляжи — дикие, закрытые, с идиллическими пейзажами и красотами подводного мира. Потайная тропа выведет к чистому пляжу Laem Sing, на Banana beach отличный снорклинг, а Siam beach подарит безмятежный отдых под пальмами. Это лишь три из многих малолюдных пляжей — на какие бы мы не отправились, вас ждет чистая лазурная вода и буйная зелень, а также подводная съемка!

— дикие, закрытые, с идиллическими пейзажами и красотами подводного мира. Потайная тропа выведет к чистому пляжу Laem Sing, на Banana beach отличный снорклинг, а Siam beach подарит безмятежный отдых под пальмами. Это лишь три из многих малолюдных пляжей — на какие бы мы не отправились, вас ждет чистая лазурная вода и буйная зелень, а также подводная съемка! Смотровые площадки : с Karon view point вы увидите три самых знаменитых пляжа Пхукета; на мысе Промтеп взглянете на соседние островки; полюбуетесь панорамами у ветряной мельницы и рядом со статуей Большого Будды. А любителей пеших прогулок я проведу через джунгли к самой живописной и самой безлюдной видовой точке.

: с Karon view point вы увидите три самых знаменитых пляжа Пхукета; на мысе Промтеп взглянете на соседние островки; полюбуетесь панорамами у ветряной мельницы и рядом со статуей Большого Будды. А любителей пеших прогулок я проведу через джунгли к самой живописной и самой безлюдной видовой точке. Джунгли и водопады : часть дня можем посвятить треккингу к красивейшим водопадам Пхукета — Тонг Сай и Банг Пае. Этот нетуристический маршрут понравится любителям приключений.

: часть дня можем посвятить треккингу к красивейшим водопадам Пхукета — Тонг Сай и Банг Пае. Этот нетуристический маршрут понравится любителям приключений. Главные достопримечательности : маршрут включит must-see места Пхукета. В первую очередь это храмовый комплекс, где вы увидите гигантскую статую Большого Будды, узнаете о вере в жизни острова, получите благословение монаха и завяжете ленточку на удачу. А в Ват Чалонге вы рассмотрите традиционные украшения и детали буддийского храма, помедитируете в пагоде и проникнетесь атмосферой этого яркого и благостного места.

: маршрут включит must-see места Пхукета. В первую очередь это храмовый комплекс, где вы увидите гигантскую статую Большого Будды, узнаете о вере в жизни острова, получите благословение монаха и завяжете ленточку на удачу. А в Ват Чалонге вы рассмотрите традиционные украшения и детали буддийского храма, помедитируете в пагоде и проникнетесь атмосферой этого яркого и благостного места. Аутентичные рынки и кафе, где вы попробуете тайские блюда и деликатесы, насладитесь разнообразием тропических фруктов и свежайшими морепродуктами, а может, даже рискнете оценить вкус жареных кузнечиков, личинок и тараканов.

Как приручить Пхукет

Со мной вы почувствуете себя не туристами, а друзьями. Путешествие пройдет с легкими и нескучными рассказами и беседами о жизни Пхукета. Я расскажу о переезде в Таиланд, помогу ощутить себя местными и подскажу, как сделать отдых на Пхукете идеальным: где вкусно поесть, куда еще съездить, чего опасаться и где что купить.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам, которых манят приключения и неизведанные места. А также тем, кто впервые на Пхукете и хочет увидеть все самое-самое за один день.