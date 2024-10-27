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Таиланд — это не только бурная ночная жизнь. Прежде всего — это прекрасная природа и уникальная культура. Погружаясь в них, испытываешь настоящий восторг.



Я хочу поделиться им с вами! Отвезу в храмы разных вероисповеданий, покажу пруд с огромными лилиями и знаменитый пляж с самолётами. А по пути расскажу самое интересное из истории Таиланда.