Таиланд — это не только бурная ночная жизнь. Прежде всего — это прекрасная природа и уникальная культура. Погружаясь в них, испытываешь настоящий восторг.
Я хочу поделиться им с вами! Отвезу в храмы разных вероисповеданий, покажу пруд с огромными лилиями и знаменитый пляж с самолётами. А по пути расскажу самое интересное из истории Таиланда.
Я хочу поделиться им с вами! Отвезу в храмы разных вероисповеданий, покажу пруд с огромными лилиями и знаменитый пляж с самолётами. А по пути расскажу самое интересное из истории Таиланда.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Дикий пляж Банана
- Самая фотогеничная лестница и пляж Найтон
- Буддистский храм Май Кхао и живописный парк вокруг него
- Самый престижный район Пхукета — Лагуна
- Пляж с самолётами Май Као — взлётная полоса находится в максимальной близости от пляжа, поэтому фото здесь получаются весьма эффектными
- Русский и даосский храмы
- Кафе с огромными водяными лилиями в пруду
По пути расскажу самое интересное о Таиланде и острове Пхукет: об исторических и культурных особенностях, форме управления, религии, флоре и фауне, островном укладе жизни. И отвечу на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном седане Toyota с кондиционером
- Возможна с детьми от 5 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Пхукете
Живу в Таиланде более 4 лет. Знаю всё самое интересное об этой удивительной стране. Увлекаюсь живописью, музыкой, литературой и искусством в целом. Постоянно изучаю историю этого региона, а также его культурные особенности.Задать вопрос
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