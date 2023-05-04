Краби — живописная провинция Таиланда. Мы предлагаем вам маршрут, который поможет вам познакомиться с главными достопримечательностями региона, окунуться в их историю и насладиться прекрасными видами. В завершении экскурсии вы побываете на горячих источниках, где можно будет восстановить силы после насыщенного путешествия.

Описание

Путешествие по главным местам провинции КрабиУникальная возможность отправиться с острова Пхукет в провинцию Краби и увидеть ее главные достопримечательности! Индивидуальное путешествие проводится на комфортном микроавтобусе в сопровождении русского гида, который в мельчайших подробностях расскажет о посещаемых места и в целом о стране: ее религии, культуре и традициях. Храм ТиграНаше путешествие не только позволит вам посетить примечательные места провинции, но также узнать об их легендах и истории. Вы услышите удивительное сказание о Храме Тигра, который расположился прямо у подножия скалы. Добраться к нему можно по знаменитой «тропе очищения» в 1260 ступеней, но преодоление этого препятствия того стоит — отсюда открывается невероятная панорама на Краби. Прекрасные озера и горячие источникиВас также ждет посещение Голубого и Изумрудного озера — уникальных водоемов. Дно Голубого озера усеяно минеральными породами, за счет чего у воды создается красивый бирюзовый цвет. А спрятанное среди джунглей Изумрудное озеро точно поразит своим видом. Приятных эмоций добавит вам и посещение горячих источников!