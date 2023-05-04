Краби — живописная провинция Таиланда.
Мы предлагаем вам маршрут, который поможет вам познакомиться с главными достопримечательностями региона, окунуться в их историю и насладиться прекрасными видами.
В завершении экскурсии вы побываете на горячих источниках, где можно будет восстановить силы после насыщенного путешествия.
Мы предлагаем вам маршрут, который поможет вам познакомиться с главными достопримечательностями региона, окунуться в их историю и насладиться прекрасными видами.
В завершении экскурсии вы побываете на горячих источниках, где можно будет восстановить силы после насыщенного путешествия.
Ближайшие даты:
4
мая
мая
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мая
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мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм тигра
- Изумрудное озеро
- Голубое озеро
- Горячие источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по главным местам провинции КрабиУникальная возможность отправиться с острова Пхукет в провинцию Краби и увидеть ее главные достопримечательности! Индивидуальное путешествие проводится на комфортном микроавтобусе в сопровождении русского гида, который в мельчайших подробностях расскажет о посещаемых места и в целом о стране: ее религии, культуре и традициях. Храм ТиграНаше путешествие не только позволит вам посетить примечательные места провинции, но также узнать об их легендах и истории. Вы услышите удивительное сказание о Храме Тигра, который расположился прямо у подножия скалы. Добраться к нему можно по знаменитой «тропе очищения» в 1260 ступеней, но преодоление этого препятствия того стоит — отсюда открывается невероятная панорама на Краби. Прекрасные озера и горячие источникиВас также ждет посещение Голубого и Изумрудного озера — уникальных водоемов. Дно Голубого озера усеяно минеральными породами, за счет чего у воды создается красивый бирюзовый цвет. А спрятанное среди джунглей Изумрудное озеро точно поразит своим видом. Приятных эмоций добавит вам и посещение горячих источников!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальное путешествие на комфортном микроавтобусе
- Услуги русскоязычного гида
- Питьевая вода
- Страховка
- Входные билеты в зону национальных парков
- Что не входит
- Обед (заказываете в меню тайского ресторана по вашим пожеланиям)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель на острове Пхукет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Водитель и гид будут ждать вас на ресепшене отеля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании