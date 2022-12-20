Термы

Вы насладитесь восемью минеральными источниками под открытым небом с водой разной температуры. Знаете, туристы, побывавшие в термах Будапешта, говорят, что термы провинции Краби несравненны, а это дорогого стоит. Вы убедитесь в этом, когда увидите все своими глазами. На территории комплекса вам выдадут все необходимые купальные принадлежности, предложат камеры хранения и душевые кабины.

Минеральные озёра

Это жемчужины, украшающие провинцию Краби. Вы увидите необычные пейзажи ливневого леса, подтопленного водой. Изумрудное озеро (Emerald Pool), которое спряталось в лесу. Минералы, содержащиеся в его водах, придают всему озеру потрясающий берилловый оттенок. А уж искупаться в минералке такого оттенка — невероятное ощущение. А какие видео и фото получаются! Вы пройдете вместе с гидом по тропам парка, которые затерялись между чистейшими озерами, в водах которого отражается бесконечное небо Тайланда.

Голубая лагуна

Рядом с озером притаилась великолепная Голубая лагуна (Blue Pool). Квинтэссенцией всех увиденных вами водоёмов провинции станет потрясающе глубокий сапфировый цвет, от которого впадаешь в эстетический ступор минут на пять, пока твои руки делают серию одинаковых снимков. Эстетический ступор… Обсудим на месте!

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