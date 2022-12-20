Термы, минеральные озёра и национальный парк Khao Pra Bang Khram

Термы, минеральные озёра и национальный парк Khao Pra Bang Khram
Термы, минеральные озёра и национальный парк Khao Pra Bang Khram
Термы, минеральные озёра и национальный парк Khao Pra Bang Khram
Термы, минеральные озёра и национальный парк Khao Pra Bang Khram
Термы, минеральные озёра и национальный парк Khao Pra Bang Khram
Термы, минеральные озёра и национальный парк Khao Pra Bang Khram

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк Khao Pra Bang Khram
  • Emerald Pool
  • Blue Pool
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Описание

Термы

Вы насладитесь восемью минеральными источниками под открытым небом с водой разной температуры. Знаете, туристы, побывавшие в термах Будапешта, говорят, что термы провинции Краби несравненны, а это дорогого стоит. Вы убедитесь в этом, когда увидите все своими глазами. На территории комплекса вам выдадут все необходимые купальные принадлежности, предложат камеры хранения и душевые кабины.

Минеральные озёра

Это жемчужины, украшающие провинцию Краби. Вы увидите необычные пейзажи ливневого леса, подтопленного водой. Изумрудное озеро (Emerald Pool), которое спряталось в лесу. Минералы, содержащиеся в его водах, придают всему озеру потрясающий берилловый оттенок. А уж искупаться в минералке такого оттенка — невероятное ощущение. А какие видео и фото получаются! Вы пройдете вместе с гидом по тропам парка, которые затерялись между чистейшими озерами, в водах которого отражается бесконечное небо Тайланда.

Голубая лагуна

Рядом с озером притаилась великолепная Голубая лагуна (Blue Pool). Квинтэссенцией всех увиденных вами водоёмов провинции станет потрясающе глубокий сапфировый цвет, от которого впадаешь в эстетический ступор минут на пять, пока твои руки делают серию одинаковых снимков. Эстетический ступор… Обсудим на месте!

Важная информация:

  • Обращаем ваше внимание — экскурсия проводится только по полной предоплате напрямую организаторам. Предоплата вносится переводом на российскую карту.
  • Время поездки примерно с 09.00 до 19.00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Машина
  • Бензин
  • Гид
Что не входит
  • Входные билеты в национальный парк и термы — взрослый билет 200 и 300 бат соответственно
  • Обед по меню кафе
Место начала и завершения?
Grind Time Coworking Spase, Chalong
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание — экскурсия проводится только по полной предоплате напрямую организаторам. Предоплата вносится переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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