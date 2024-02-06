Необходимо взять с собой купальники и полотенце, солнцезащитный крем, и удобную для прогулок одежду.

Учитывайте, что при посещении храма плечи и колени у девушек должны быть закрыты.

Бухта Пханг Нга с высоты Утром от вашего отеля или виллы мы отправляемся в соседнюю провинцию Краби. Первой точкой на карте нашего маршрута будет храм Mahathat Laem Sak. Храм расположен на возвышенности и имеет несколько уровней. Прогуливаясь по периметру комплекса, полюбуемся прекрасным видом на бухту Пханг Нга. Осматривая внутреннее убранство храма, познакомимся с основой буддистского учения и его направлением тхеравада, практикуемой в Тайланде, сделаем несколько фотографий и отправимся на прогулку по мангровым зарослям. Прогулка на каяках по мангровым зарослям Передвигаться мы будем на каяках, разместившись по двое, самостоятельно управляя лодкой. Опытный проводник поведет нас в глубь мангровых зарослей через пещеру к гротам. Здесь мы останемся наедине с природой, только шум джунглей, всплески воды и шуршание листьев от дуновения ветра. Конечной точкой станет пещера Tham Lot Cave. Здесь мы выйдем из лодки и отправимся с фонариком рассматривать настенные рисунки, сделанные около 3 тысяч лет назад. Прогуляемся по тропинке и узнаем, как растут мангровые деревья, познакомимся с флорой и фауной региона. Вернувшись на базу, пообедаем и отправимся на пирс. К островам Poda, Chicken и Thale Waek Нам предстоит прогулка по островам на тайской длиннохвостой лодке. На Ko Poda с видом на вздымающуюся скалу Ma Tang Ming сделаем яркие фото на память. Будем загорать на белом, мелком как пудра и хрустящем как снег песке. Прогуляемся по песчаной косе, соединяющей Ко Кай с островами Thale Waek. Здесь можно заняться снорклингом или искупаться. На одном из остров устроим чайную церемонию, насладимся светлым улуном, собранном на севере Тайланда. Обратите внимание: