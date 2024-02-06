Провинция Краби богата природными и рукотворными достопримечательностями. Немноголюдная, но очень красивая, она с каждым годом привлекает все больше туристов. Приглашаю вас изучить эту местность во всех ее красках.
Вместе мы побываем в древних храмах, покатаемся по мангровым зарослям, искупаемся на лучших пляжах и позагораем на мелком, как пудра, песке.
Вместе мы побываем в древних храмах, покатаемся по мангровым зарослям, искупаемся на лучших пляжах и позагораем на мелком, как пудра, песке.
Ближайшие даты:
6
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Что вас ожидает:
- Храм Mahathat Laem Sak
- Мангровые заросли
- Пещера Tham Lot Cave
- Poda Island
- Скала Ma Tang Ming
- Chicken Island
- Thale Waek
Описание
Бухта Пханг Нга с высоты Утром от вашего отеля или виллы мы отправляемся в соседнюю провинцию Краби. Первой точкой на карте нашего маршрута будет храм Mahathat Laem Sak. Храм расположен на возвышенности и имеет несколько уровней. Прогуливаясь по периметру комплекса, полюбуемся прекрасным видом на бухту Пханг Нга. Осматривая внутреннее убранство храма, познакомимся с основой буддистского учения и его направлением тхеравада, практикуемой в Тайланде, сделаем несколько фотографий и отправимся на прогулку по мангровым зарослям. Прогулка на каяках по мангровым зарослям Передвигаться мы будем на каяках, разместившись по двое, самостоятельно управляя лодкой. Опытный проводник поведет нас в глубь мангровых зарослей через пещеру к гротам. Здесь мы останемся наедине с природой, только шум джунглей, всплески воды и шуршание листьев от дуновения ветра. Конечной точкой станет пещера Tham Lot Cave. Здесь мы выйдем из лодки и отправимся с фонариком рассматривать настенные рисунки, сделанные около 3 тысяч лет назад. Прогуляемся по тропинке и узнаем, как растут мангровые деревья, познакомимся с флорой и фауной региона. Вернувшись на базу, пообедаем и отправимся на пирс. К островам Poda, Chicken и Thale Waek Нам предстоит прогулка по островам на тайской длиннохвостой лодке. На Ko Poda с видом на вздымающуюся скалу Ma Tang Ming сделаем яркие фото на память. Будем загорать на белом, мелком как пудра и хрустящем как снег песке. Прогуляемся по песчаной косе, соединяющей Ко Кай с островами Thale Waek. Здесь можно заняться снорклингом или искупаться. На одном из остров устроим чайную церемонию, насладимся светлым улуном, собранном на севере Тайланда. Обратите внимание:
- Необходимо взять с собой купальники и полотенце, солнцезащитный крем, и удобную для прогулок одежду.
- Учитывайте, что при посещении храма плечи и колени у девушек должны быть закрыты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда автомобиля
- Аренда лодки
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в национальный парк
- Билеты в храм
- Билеты в пещеру
- Катание на каяках
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля или виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой купальники и полотенце, солнцезащитный крем, и удобную для прогулок одежду.
- Учитывайте, что при посещении храма плечи и колени у девушек должны быть закрыты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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