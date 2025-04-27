Пхукет — невероятно живописный остров, и мы с вами побываем в самых красивых его уголках! Наши опытные русские гиды-водители живут здесь давно и в совершенстве изучили местные туристические маршруты.
Вы увидите популярные достопримечательности и уединённые уголки на природе, а также познакомитесь с особенностями повседневной жизни на Пхукете.
Вы увидите популярные достопримечательности и уединённые уголки на природе, а также познакомитесь с особенностями повседневной жизни на Пхукете.
Описание экскурсииМы предлагаем вам два варианта обзорной экскурсии по Пхукету: на автомобиле и на мотобайке. В каждом из вариантов есть несколько программ. Экскурсия на автомобиле - отличный выбор, если у вас большая компания или есть дети. Классическая комфортная поездка по нашему прекрасному острову. Экскурсия на машине 6 часов на 1-4 человека 5.100 бат. Экскурсия на машине 6 часов на 5-7 человек 7.100 бат. Экскурсия на мотобайке - идеальный вариант, если вы один или вдвоем. Вы почувствуйте морской бриз во время путешествия, будете проезжать мимо всех пробок, сможете остановиться в любом месте, чтобы сделать фотографию - экзотично, безопасно, удобно. Экскурсия на мотобайке 4 часа 3.200 бат. Экскурсия на мотобайке 6 часов 4.000 бат.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Май Као
- Гора обезьян
- Смотровая площадка Khao Rang
- Ват Чалонг
- Большой Будда
- Рыбный рынок Раваи
- Мыс Протхемп
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Хочу от всей души поблагодарить Александра за потрясающую экскурсию 18.04.2025! Он учел все наши пожелания и показал все интересующие нас места на Пхукете. Особенно понравилось, что в этой экскурсии нет
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Ю
Все понравилось. Сразу обговорили куда хотим заехать, посмотрели все без толпы, ожидания других. Гид Виталий рассказал про историю, места, все было интересно.
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Е
Читая отзывы думал, как можно хвалить гидов. И тут я понял. Полная отдача людей на экскурсии, сервис в виде доставки, русскоговорящих гидов (если указано), обо всем предупредят и расскажут -
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М
В январе 2020 заказывали 4 экскурсии - Обзорная и 3 морских. Оценка специалистов, принимающих заказы - 5+. Уточняли, что мы хотим и рекомендовали наиболее подходящие варианты, которые, на самом деле, оказывались превосходными. Трансфер и организация вовремя поездок - 5. Рекомендую данную компанию всем, желающим хорошо отдохнуть на Пхукете!
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О
Роман сам предложил маршрут, были в местах не забитых туристами, ездили на пляж с самолетами - дети в восторге, кормили обезьян, пещеры - полный восторг, было интересно как живут местные - Роман уже как местный житель много интересного рассказал, аккуратный водитель! (Для меня это важно, так как с нами было 2-е детей). Рекомендую!
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О
Роман сам предложил маршрут, были в местах не забитых туристами, ездили на пляж с самолетами - дети в восторге, кормили обезьян, пещеры - полный восторг, было интересно как живут местные - Роман уже как местный житель много интересного рассказал, аккуратный водитель! (Для меня это важно, так как с нами было 2-е детей). Рекомендую!
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Входит в следующие категории Пхукета
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