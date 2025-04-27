Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Пхукет — невероятно живописный остров, и мы с вами побываем в самых красивых его уголках! Наши опытные русские гиды-водители живут здесь давно и в совершенстве изучили местные туристические маршруты.



Вы увидите популярные достопримечательности и уединённые уголки на природе, а также познакомитесь с особенностями повседневной жизни на Пхукете. 4.2 47 отзывов

Phuket Thailand Ваш гид на Пхукете Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $180 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.2 47 отзывов 🇷🇺 русский 6 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы предлагаем вам два варианта обзорной экскурсии по Пхукету: на автомобиле и на мотобайке. В каждом из вариантов есть несколько программ. Экскурсия на автомобиле - отличный выбор, если у вас большая компания или есть дети. Классическая комфортная поездка по нашему прекрасному острову. Экскурсия на машине 6 часов на 1-4 человека 5.100 бат. Экскурсия на машине 6 часов на 5-7 человек 7.100 бат. Экскурсия на мотобайке - идеальный вариант, если вы один или вдвоем. Вы почувствуйте морской бриз во время путешествия, будете проезжать мимо всех пробок, сможете остановиться в любом месте, чтобы сделать фотографию - экзотично, безопасно, удобно. Экскурсия на мотобайке 4 часа 3.200 бат. Экскурсия на мотобайке 6 часов 4.000 бат.

Ежедневно, в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пляж Май Као

Гора обезьян

Смотровая площадка Khao Rang

Ват Чалонг

Большой Будда

Рыбный рынок Раваи

Мыс Протхемп Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в любое время Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.