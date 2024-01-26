Отдохнуть на пляжах, полакомиться свежими фруктами и поплавать среди коралловых рифов
За один день вы насладитесь всеми прелестями пляжного отдыха! Посетите два живописных острова провинции Пхукет с белым песком и тропическим лесом. Понежитесь под солнцем на пляжах, по желанию поныряете и разглядите под водой морских черепах.
На прогулке отыщете варанов или красочных туканов и пообедаете в колоритном ресторане с тайской и европейской кухней.
На прогулке отыщете варанов или красочных туканов и пообедаете в колоритном ресторане с тайской и европейской кухней.
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Описание
Что вас ожидает
- Остров Корал — это чистый берег, обильная растительность, белый песок и бирюзовое море. На острове есть несколько пляжей и множество локаций для фотосъёмки. По желанию можно отправиться в бухту для снорклинга и дайвинга.
- На острове Рача Яй любители животных могут повстречать местных обитателей — почти 2-метровых бенгальских варанов или ярких туканов. А ещё вас ждёт чудесный обед на берегу Андаманского моря.
Подробная программа
- На минибасе с кондиционером от вашего отеля вы поедете на пирс Чалонг, где пройдёте инструктаж по безопасности на воде.
- На комфортабельном спидботе поплывёте к острову Корал. На борту угоститесь освежающими напитками и свежими фруктами — ананасами, арбузом и питахайей.
- Далее — на выбор: 2 часа будете только отдыхать на пляже или на 1 час отправитесь в живописную бухту для снорклинга или дайвинга. Также можно будет поплавать на каяках.
- После вы поплывёте на спидботе на остров Рача Яй. Пообедаете в ресторане с тайскими и европейскими блюдами, прогуляетесь в поисках экзотических животных, искупаетесь и расслабитесь на пляже.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, поездка на спидботе, напитки и фрукты на борту, обед, аренда оборудования для снорклинга и дайвинга.
- По запросу предоставим инструктора по снорклингу и дайвингу. Цена — от 3000 до 4000 батов. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Роман, я из Беларуси. Путешествуя по Европе, я всегда мечтал побывать в Азии — и вот моя мечта осуществилась! Пхукет стал моим новым домом, я сразу же влюбился в этот волшебный и такой разный остров, в его сочную зелень, тёплое море и доброжелательных жителей. Перебрался на Пхукет вместе с семьёй чуть больше 2 лет назад. Примерно столько же занимаюсь морскими и наземными экскурсиями на этом чудесном острове. Мои интересы — это семья, путешествия (Швейцария, Италия, Германия, Польша, Нидерланды, Грузия, Кипр и др.), спорт (регби, кроссфит, футбол, волейбол). В свободное время играю на гитаре и работаю с деревом. На экскурсии со мной будет легко и непринуждённо, так как моими приоритетами являются атмосфера и позитивный настрой)
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