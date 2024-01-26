Из Пхукета - к островам Корал и Рача Яй
Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Отдохнуть на пляжах, полакомиться свежими фруктами и поплавать среди коралловых рифов

За один день вы насладитесь всеми прелестями пляжного отдыха! Посетите два живописных острова провинции Пхукет с белым песком и тропическим лесом. Понежитесь под солнцем на пляжах, по желанию поныряете и разглядите под водой морских черепах.

На прогулке отыщете варанов или красочных туканов и пообедаете в колоритном ресторане с тайской и европейской кухней.
Из Пхукета - к островам Корал и Рача Яй
Из Пхукета - к островам Корал и Рача Яй
Из Пхукета - к островам Корал и Рача Яй
Ближайшие даты:
26
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Описание

Что вас ожидает

  • Остров Корал — это чистый берег, обильная растительность, белый песок и бирюзовое море. На острове есть несколько пляжей и множество локаций для фотосъёмки. По желанию можно отправиться в бухту для снорклинга и дайвинга.
  • На острове Рача Яй любители животных могут повстречать местных обитателей — почти 2-метровых бенгальских варанов или ярких туканов. А ещё вас ждёт чудесный обед на берегу Андаманского моря.

Подробная программа

  • На минибасе с кондиционером от вашего отеля вы поедете на пирс Чалонг, где пройдёте инструктаж по безопасности на воде.
  • На комфортабельном спидботе поплывёте к острову Корал. На борту угоститесь освежающими напитками и свежими фруктами — ананасами, арбузом и питахайей.
  • Далее — на выбор: 2 часа будете только отдыхать на пляже или на 1 час отправитесь в живописную бухту для снорклинга или дайвинга. Также можно будет поплавать на каяках.
  • После вы поплывёте на спидботе на остров Рача Яй. Пообедаете в ресторане с тайскими и европейскими блюдами, прогуляетесь в поисках экзотических животных, искупаетесь и расслабитесь на пляже.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, поездка на спидботе, напитки и фрукты на борту, обед, аренда оборудования для снорклинга и дайвинга.
  • По запросу предоставим инструктора по снорклингу и дайвингу. Цена — от 3000 до 4000 батов. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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