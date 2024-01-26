Роман — ваш гид на Пхукете

Провёл экскурсии для 70 туристов

Меня зовут Роман, я из Беларуси. Путешествуя по Европе, я всегда мечтал побывать в Азии — и вот моя мечта осуществилась! Пхукет стал моим новым домом, я сразу же влюбился в этот волшебный и такой разный остров, в его сочную зелень, тёплое море и доброжелательных жителей. Перебрался на Пхукет вместе с семьёй чуть больше 2 лет назад. Примерно столько же занимаюсь морскими и наземными экскурсиями на этом чудесном острове. Мои интересы — это семья, путешествия (Швейцария, Италия, Германия, Польша, Нидерланды, Грузия, Кипр и др.), спорт (регби, кроссфит, футбол, волейбол). В свободное время играю на гитаре и работаю с деревом. На экскурсии со мной будет легко и непринуждённо, так как моими приоритетами являются атмосфера и позитивный настрой)

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