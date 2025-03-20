В провинции Пханг Нга находится одна из самых красивых смотровых площадок в Таиланде — Самет Нангше.
Идеальное время для посещения этой локации — рассвет, поэтому готовьтесь начать этот день рано! Мы дождёмся восхода солнца, а после отправимся на морскую прогулку к острову Джеймса Бонда, посетим два буддийских храма и исследуем таинственную пещеру.
Идеальное время для посещения этой локации — рассвет, поэтому готовьтесь начать этот день рано! Мы дождёмся восхода солнца, а после отправимся на морскую прогулку к острову Джеймса Бонда, посетим два буддийских храма и исследуем таинственную пещеру.
Описание водной прогулки
- Смотровая Самет Нангше. Вы полюбуетесь рассветом с сумасшедшим видом на залив и сделаете идеальные фото
- Морская прогулка на лонгтейле — водном символе Таиланда, длина которого начинается от 14 метров и может достигать 30. Пройдём через мангровые заросли и увидим остров Джеймса Бонда — место съёмок фильма «Человек с золотым пистолетом»
- Пещеры с таинственными гротами, сталактитами и сталагмитами, которые светятся от фонарей
- Храм Чёрного монаха — красивое и духовное место. Считается, что если потереть гонг, и он запоёт, значит у вас чистая душа. На территории также есть небольшой музей с восковыми фигурками монахов
- Храм Суванкуха — пещерный храм с лежащим Буддой, построенный королём Рамой V в 1850 году
Во время экскурсии гид не только покажет живописные уголки Таиланда, но и расскажет о них неожиданные исторические факты.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном 7-местном автомобиле Mitsubishi Pajero Sport
- В стоимость включено: трансфер и услуги гида
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в национальный парк Пханг-Нга — 300 батов
- Подъём на пикапе на Самет Нангше — 90 батов
- Аренда лонгтейла — 2000 батов или каноэ — 300 батов
- Билеты в храм Суванкуха — 20 батов
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов на Пхукете
Привет! Меня зовут Марина, я посетила множество стран Юго-Восточной Азии, но остановила свой выбор на Пхукете, который считаю своим вторым домом. Мы с командой гидов покажем и расскажем про самые красивые локации острова, учтём ваши пожелания и скорректируем экскурсии в соответствии с вашими предпочтениями.Задать вопрос
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