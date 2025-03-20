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В провинции Пханг Нга находится одна из самых красивых смотровых площадок в Таиланде — Самет Нангше.



Идеальное время для посещения этой локации — рассвет, поэтому готовьтесь начать этот день рано! Мы дождёмся восхода солнца, а после отправимся на морскую прогулку к острову Джеймса Бонда, посетим два буддийских храма и исследуем таинственную пещеру.