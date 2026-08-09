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Путешествие в провинцию Пханг Нга

Встретить рассвет вершине холма, посетить буддийские храмы и отдохнуть на секретном пляже
Пханг Нга — это своего рода мост между Пхукетом и материковым Таиландом.

Мы поможем вам пройти по этому сказочному мосту и увидеть самое интересное: поприветствовать солнце с видом на «горы Аватара», проплыть на лодке к острову Джеймса Бонда, рассмотреть храм Чёрного монаха и добраться до водопада. А в пути с удовольствием ответим на ваши вопросы о тайцах и Таиланде.
Путешествие в провинцию Пханг Нга
Путешествие в провинцию Пханг Нга
Путешествие в провинцию Пханг Нга

Описание экскурсии

Рассвет среди гор Аватара. К восходу вы окажетесь на смотровой «Самет-Нангше», откуда с первыми лучами солнца откроется фантастический вид на «горы Аватара» — это одна из лучших панорам всего Таиланда! А после рассвета вы сможете арендовать лодку, чтобы подобраться к острову Джеймса Бонда и даже высадиться на него.

Водопад Лампи — наша следующая цель. В пути гид расскажет о повседневной жизни тайцев, местной кухне, о социальных особенностях Таиланда. В заповеднике прогуляетесь через джунгли к 3-каскадному водопаду, рассмотрите его с разных ракурсов и освежитесь в прохладных брызгах.

Храм Чёрного монаха. Святыня Пханг Нга, украшенная исполинской статуей — но не Будды, а монаха-лекаря, который по легенде исцелил короля. Здесь вы встретите буддийских монахов, узнаете о верованиях тайцев и оцените декор храма с яркими орнаментами, статуями драконов и птиц.

Храм Ада и Рая: нетривиальное место с красочными скульптурами, которые иллюстрируют судьбы праведников и грешников. Вы проникнете в символику статуй, а также посетите большую пещеру с проходами, мостиками и стайками летучих мышей.

Секретный пляж. На обратном пути мы остановимся на пляже, о котором не знают туристы — да и вообще здесь обычно очень малолюдно. Искупаемся, позагораем и сможем подкрепиться в местном филиппинском кафе.

По желанию программу можно дополнить поездкой на Краби — в легендарный Храм тигров с тысячей ступеней.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Выезжаем примерно в 3 часа утра что бы успеть на смотровую к рассвету, возвращаемся примерно в 12-14 часов. Поездка занимает в среднем от 8 до 10 часов вместе с дорогой
  • Оставшуюся часть оплаты нужно подготовить в местной валюте, тайских батах. Также вы можете оплатить оставшуюся стоимость в рублях переводом онлайн

Дополнительные расходы

  • вход на смотровую «Самет-Нангше» (50-100 батов за чел.)
  • вход к водопаду Лампи (100 батов за чел.)
  • По желанию вы можете также за дополнительную плату посетить Храм тигров на Краби (2000 батов за чел.), проплыть на лодке к острову Джеймса Бонда (около 1500 батов) и заплыть на сам остров (150-200 батов)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!

Входит в следующие категории Пхукета

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