Пханг Нга — это своего рода мост между Пхукетом и материковым Таиландом. Мы поможем вам пройти по этому сказочному мосту и увидеть самое интересное: поприветствовать солнце с видом на «горы Аватара», проплыть на лодке к острову Джеймса Бонда, рассмотреть храм Чёрного монаха и добраться до водопада. А в пути с удовольствием ответим на ваши вопросы о тайцах и Таиланде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рассвет среди гор Аватара. К восходу вы окажетесь на смотровой «Самет-Нангше», откуда с первыми лучами солнца откроется фантастический вид на «горы Аватара» — это одна из лучших панорам всего Таиланда! А после рассвета вы сможете арендовать лодку, чтобы подобраться к острову Джеймса Бонда и даже высадиться на него.

Водопад Лампи — наша следующая цель. В пути гид расскажет о повседневной жизни тайцев, местной кухне, о социальных особенностях Таиланда. В заповеднике прогуляетесь через джунгли к 3-каскадному водопаду, рассмотрите его с разных ракурсов и освежитесь в прохладных брызгах.

Храм Чёрного монаха. Святыня Пханг Нга, украшенная исполинской статуей — но не Будды, а монаха-лекаря, который по легенде исцелил короля. Здесь вы встретите буддийских монахов, узнаете о верованиях тайцев и оцените декор храма с яркими орнаментами, статуями драконов и птиц.

Храм Ада и Рая: нетривиальное место с красочными скульптурами, которые иллюстрируют судьбы праведников и грешников. Вы проникнете в символику статуй, а также посетите большую пещеру с проходами, мостиками и стайками летучих мышей.

Секретный пляж. На обратном пути мы остановимся на пляже, о котором не знают туристы — да и вообще здесь обычно очень малолюдно. Искупаемся, позагораем и сможем подкрепиться в местном филиппинском кафе.

По желанию программу можно дополнить поездкой на Краби — в легендарный Храм тигров с тысячей ступеней.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выезжаем примерно в 3 часа утра что бы успеть на смотровую к рассвету, возвращаемся примерно в 12-14 часов. Поездка занимает в среднем от 8 до 10 часов вместе с дорогой

Оставшуюся часть оплаты нужно подготовить в местной валюте, тайских батах. Также вы можете оплатить оставшуюся стоимость в рублях переводом онлайн

Дополнительные расходы