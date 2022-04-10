Путешествие в провинцию Пханг-Нга

Встретить рассвет вершине холма, посетить буддийские храмы и отдохнуть на секретном пляже

Индивидуальная
Пханг-Нга — это своего рода мост между Пхукетом и материковым Таиландом.

Мы поможем вам пройти по этому сказочному мосту и увидеть самое интересное: поприветствовать солнце с видом на «горы Аватара», проплыть на лодке к острову Джеймса Бонда, рассмотреть храм Чёрного монаха и добраться до водопада.

А в пути с удовольствием ответим на ваши вопросы о тайцах и Таиланде.
Путешествие в провинцию Пханг-Нга
Путешествие в провинцию Пханг-Нга
Путешествие в провинцию Пханг-Нга
Путешествие в провинцию Пханг-Нга
Путешествие в провинцию Пханг-Нга
Путешествие в провинцию Пханг-Нга
Путешествие в провинцию Пханг-Нга
Путешествие в провинцию Пханг-Нга
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Что вас ожидает

Рассвет среди гор Аватара. К восходу вы окажетесь на смотровой Самет Нанг Ши, откуда с первыми лучами солнца откроется фантастический вид на «горы Аватара» — это одна из лучших панорам всего Таиланда! А после рассвета вы сможете арендовать лодку, чтобы подобраться к острову Джеймса Бонда и даже высадиться на него.

Водопад Лампи — наша следующая цель. В пути гид расскажет о повседневной жизни тайцев, местной кухне, о социальных особенностях Таиланда. В заповеднике прогуляетесь через джунгли к 3-каскадному водопаду, рассмотрите его с разных ракурсов и освежитесь в прохладных брызгах.

Храм Чёрного монаха. Святыня Пханг-Нга, украшенная исполинской статуей — но не Будды, а монаха-лекаря, который по легенде исцелил короля. Здесь вы встретите буддийских монахов, узнаете о верованиях тайцев и оцените декор храма с яркими орнаментами, статуями драконов и птиц.

Храм Ада и Рая: нетривиальное место с красочными скульптурами, которые иллюстрируют судьбы праведников и грешников. Вы проникнете в символику статуй, а также посетите большую пещеру с проходами, мостиками и стайками летучих мышей.

Секретный пляж. На обратном пути мы остановимся на пляже, о котором не знают туристы — да и вообще здесь обычно очень малолюдно. Искупаемся, позагораем и сможем подкрепиться в местном филиппинском кафе.

По желанию программу можно дополнить поездкой на Краби — в легендарный Храм тигров с тысячей ступеней.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Выезжаем примерно в 3 часа утра что бы успеть на смотровую к рассвету, возвращаемся примерно в 12-14 часов. Поездка занимает в среднем от 8 до 10 часов вместе с дорогой.

Дополнительные расходы

  • вход на смотровую Самет Нанг Ши (50-100 бат/чел.)
  • вход к водопаду Лампи (100 бат/чел.)
  • По желанию вы можете также за дополнительную плату посетить Храм тигров на Краби (2000 бат), проплыть на лодке к острову Джеймса Бонда (около 1500 бат) и заплыть на сам остров (150-200 бат)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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