Потрясающие пейзажи и волшебство природы: индивидуальная экскурсия по Пхукету
Экскурсия станет для вас настоящим приключением и вдохновит вас на новые открытия.
В этой поездке вы ощутите волшебство природы и культуры, увидите потрясающие пейзажи и окунетесь в историю провинции.
Наша комфортабельная поездка на тайской лодке и автомобиле позволит вам насладиться каждым моментом и создаст незабываемые воспоминания!
В этой поездке вы ощутите волшебство природы и культуры, увидите потрясающие пейзажи и окунетесь в историю провинции.
Наша комфортабельная поездка на тайской лодке и автомобиле позволит вам насладиться каждым моментом и создаст незабываемые воспоминания!
Ближайшие даты:
7
авг
авг
8
авг
авг
9
авг
авг
10
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11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Смотровая площадка Самет Нангше
- Остров Джеймса Бонда
- Пещеры Ko Sa Ang Yai
- Остров Хонг
- Храм Wat Suwan Khuha
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приключения начинаются
От вашего отеля мы отправимся к смотровой площадке Самет Нангше через мост Сарасин. Дорога от моста займет около получаса, передвигаться на автомобиле будет максимально комфортно.
Волшебный рассвет на Самет Нангше
Лучшее время для посещения смотровой площадки — рассвет: восходящее солнце освещает фантастической красоты горы, бирюзовое море и зеленые мангровые заросли. В кафе с прекрасным видом можно выпить чашечку кофе и взбодриться.
Остров Джеймса Бонда
После едем на пирс и на длиннохвостой лодке отправляемся к острову Джеймса Бонда. Здесь снимался вышедший в 1974 фильм «Человек с золотым пистолетом». Остров Ко Тапу и соседствующий с ним Khao Phing Kan с прильнувшими друг к другу скалами, пещеры и песчаные пляжи сделают посещение острова незабываемым!
Загадочные пещеры Ko Sa Ang Yai
Следующей остановкой станут пещеры Ko Sa Ang Yai, которые мы отправимся исследовать. Причудливой формы сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, высокие своды глубоких пещер поражают воображение и оставляют неизгладимое впечатление.
Волшебство острова Хонг (Остров-Комната)
Добравшись до острова Хонг, мы пересядем на узкие надувные лодки и под управлением опытных гребцов отправимся внутрь «Острова-Комнаты». Гроты, арки естественного происхождения, скала в виде рыбы-пираньи, голова собаки, слон, черепаха словно ожившие будут смотреть на нас со скал. Изюминкой станет вид на остров, который гребцы называют вторым Джеймсом Бондом.
Величественность храма Wat Suwan Khuha
После пляжного отдыха наступает время для знакомства с культурными достопримечательностями. Мы отправимся к Wat Suwan Khuha — храму с изумительной атмосферой. Не забудем познакомиться с длиннохвостыми макаками, которые считаются хранителями храма. На этом наша программа заканчивается, и мы отправляемся в обратный путь.
Важная информация:
- Экскурсию проведу для вас я или другой гид нашей команды.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Билеты в национальный парк — 300 бат/чел.
- Трансфер на смотровую площадку Самет Нангше — 50-90 бат (можно подняться пешком)
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля или виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсию проведу для вас я или другой гид нашей команды.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 июля 2023
Игорь, спасибо вам за классную экскурсию к острову Джеймса Бонда и за Ваши рассказы об истории Таиланда. Морская экскурсия это прям очень круто, даже не ожидала, что все так понравится
А
Анна
30 июня 2023
Спасибо Алекс тур и особенно Вам Игорь за классную экскурсию по островам. Видела когда-то фильм "Человек с золотым пистолетом" и запомнился вот этот красивый тропический остров 🏝 Даже не думала сначала, что он реально существует, но как же классно было посетить это место в реальности. Ещё одно сбывшееся желание в копилку!
И
Инна
23 июня 2023
Остались очень довольны экскурсией к острову Джеймса Бонда. Замечательное морское путешествие на аутентичной тайской лодке. Понравилось что смогли погулять по острову. Так же запомнилась пещера, очень волнительно и интересно! Спасибо большое за прекрасную организацию экскурсии
М
Марьям
21 июня 2023
Спасибо за отличную экскурсию. Остались под большим впечатлением! Игорь очень хороший гид! Хорошо знает историю Таиланда, так же дал нам несколько полезных советов и посоветовал какие ещё места посетить в будущем.
А
Айнур
9 июня 2023
Мы очень Вам благодарны за такую познавательную и интересную экскурсию! Эти скалы, поднимающиеся из воды - что-то невероятное! Это действительно нужно увидеть в реале. Сделали очень много красивейших фото. Спасибо за организацию и проведение.
Т
Тимур
19 мая 2023
Хочется сказать большое спасибо гиду, за такую прекрасную экскурсию. Посетить остров Джеймса Бонда - это как прикоснуться к кусочку истории и кинематографа - очень захватывающе! И вообще вся экскурсия прошла отлично. В море очень свежо и комфортно. Так же понравилось, что были остановки с выходом на сушу, смогли прогуляться, осмотреть все. Видели пещеру - это тоже незабываемый опыт! В общем остались всем довольны!
А
Александра
15 мая 2023
Спасибо вам за это путешествие. Экскурсия просто бомба 💥 Мы в полном восторге!
Д
Диана
26 апр 2023
Очень понравилась экскурсия к острову Джеймса Бонда. Еще дома смотрели картинки с этой скалой и сразу отметили себе, что хотели бы посмотреть вживую. Экскурсия классная, плыли на лодке и по пути осматривали множество островов. Все классные, но остров Джеймса Бонда - это прям вау! Очень красиво! Так же посмотрели пещеры и мангры! Экскурсия того стоит!
М
Марина
7 апр 2023
Экскурсия просто шикарная! Накупались, налазались по пещерам, Была высокая вода и на каяках было волнительно, такие эмоции!! Классно, что в лодке кроме нас никого не было! Да и на новой машине было комфортно!
Н
Наталья
4 апр 2023
Алекс, добрый вечер! Простите не отписалась) как обычно ухайдокались)) а потом на пляж) Поездка, чудесная!!! Фантастическая!!! Есть в этом что то очень мистическое!! Мы в полном восторге!! Дети - тоже от видов, каяк, пещер были в восторге! А утром ехать не хотели) А еще: безусловно, камера не передает великолепия и величия скал. . сколько просмотрела видосов на ютюбе, а своими глазами- ну это абсолютно другое впечатление. . я серьезно!
М
Михаил
5 мар 2023
Игорь, благодарим вас за отличную морскую экскурсию! Это было здорово! Всей семье понравилось
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