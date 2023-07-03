Приключения начинаются

От вашего отеля мы отправимся к смотровой площадке Самет Нангше через мост Сарасин. Дорога от моста займет около получаса, передвигаться на автомобиле будет максимально комфортно.

Волшебный рассвет на Самет Нангше

Лучшее время для посещения смотровой площадки — рассвет: восходящее солнце освещает фантастической красоты горы, бирюзовое море и зеленые мангровые заросли. В кафе с прекрасным видом можно выпить чашечку кофе и взбодриться.

Остров Джеймса Бонда

После едем на пирс и на длиннохвостой лодке отправляемся к острову Джеймса Бонда. Здесь снимался вышедший в 1974 фильм «Человек с золотым пистолетом». Остров Ко Тапу и соседствующий с ним Khao Phing Kan с прильнувшими друг к другу скалами, пещеры и песчаные пляжи сделают посещение острова незабываемым!

Загадочные пещеры Ko Sa Ang Yai

Следующей остановкой станут пещеры Ko Sa Ang Yai, которые мы отправимся исследовать. Причудливой формы сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, высокие своды глубоких пещер поражают воображение и оставляют неизгладимое впечатление.

Волшебство острова Хонг (Остров-Комната)

Добравшись до острова Хонг, мы пересядем на узкие надувные лодки и под управлением опытных гребцов отправимся внутрь «Острова-Комнаты». Гроты, арки естественного происхождения, скала в виде рыбы-пираньи, голова собаки, слон, черепаха словно ожившие будут смотреть на нас со скал. Изюминкой станет вид на остров, который гребцы называют вторым Джеймсом Бондом.

Величественность храма Wat Suwan Khuha

После пляжного отдыха наступает время для знакомства с культурными достопримечательностями. Мы отправимся к Wat Suwan Khuha — храму с изумительной атмосферой. Не забудем познакомиться с длиннохвостыми макаками, которые считаются хранителями храма. На этом наша программа заканчивается, и мы отправляемся в обратный путь.

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