Приглашаем в душевное путешествие, раскрывающее кухню, душу и традиции Таиланда! Вы приготовите кокосовое молоко и вкуснейший суп Том Кха. Погуляете по плантациям дерева гевея и узнаете о людях, которые за ними ухаживают. А также посетите самую добрую слоновью ферму на острове, где к животным относятся с любовью.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Знакомство со слонами

Вы приедете в заповедник слонов, выпьете чашечку традиционного тайского кофе и отправитесь на прогулку. Важно пояснить, что именно этот заповедник сделан с любовью к животным. Здесь нет цепей, тесных клеток и жестокости: слоны живут в естественной среде. Вы понаблюдаете за их купанием, характером и привычками. Покормите их и сделаете яркие фото.

Кулинарный мастер-класс и не только

Вы увидите плантации деревьев гевея и узнаете, как из них добывают сок. Местный гид расскажет о жизни людей, которые этим занимаются. А также раскроет, сколько на самом деле стоит знаменитая латексная подушка. Завершит путешествие кулинарный мастер-класс. Под чутким руководством профессионала вы приготовите кокосовое молоко и традиционный суп Том Кха. Он и станет вашим ароматным обедом!

Организационные детали