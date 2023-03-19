Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс

Понаблюдать за слонами в естественной среде, увидеть деревья гевея и приготовить тайский суп

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем в душевное путешествие, раскрывающее кухню, душу и традиции Таиланда! Вы приготовите кокосовое молоко и вкуснейший суп Том Кха. Погуляете по плантациям дерева гевея и узнаете о людях, которые за ними ухаживают. А также посетите самую добрую слоновью ферму на острове, где к животным относятся с любовью.
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Ближайшие даты:
22
мар
23
мар
25
мар
27
мар
28
мар
29
мар
30
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство со слонами

Вы приедете в заповедник слонов, выпьете чашечку традиционного тайского кофе и отправитесь на прогулку. Важно пояснить, что именно этот заповедник сделан с любовью к животным. Здесь нет цепей, тесных клеток и жестокости: слоны живут в естественной среде. Вы понаблюдаете за их купанием, характером и привычками. Покормите их и сделаете яркие фото.

Кулинарный мастер-класс и не только

Вы увидите плантации деревьев гевея и узнаете, как из них добывают сок. Местный гид расскажет о жизни людей, которые этим занимаются. А также раскроет, сколько на самом деле стоит знаменитая латексная подушка. Завершит путешествие кулинарный мастер-класс. Под чутким руководством профессионала вы приготовите кокосовое молоко и традиционный суп Том Кха. Он и станет вашим ароматным обедом!

Организационные детали

  • Это экскурсия, не предполагающая исторического экскурса и русскоязычного гида. Вас будет сопровождать англоговорящий тайский гид.
  • Экскурсия проходит ежедневно, если день в календаре занят, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке
  • В стоимость все включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, кулинарный мастер-класс, еда и напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Выездные
Животные
Заповедники
Природа и пейзажи
Слоны
Слоновья ферма
Популярные места
Гастрономические
Водные развлечения

Похожие туры из Пхукета

Пхукет для новичков
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
85 отзывов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
19 мар
20 мар
21 мар
23 мар
250$225 за всё до 4 чел.
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
6.5 часов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Организатор экскурсии Timur
Timur
1 отзыв
Аутентичный Пхукет: экскурсия на мотобайках
Гора обезьян, трущобы морских цыган, цветные улицы Пхукет-тауна и небанальные обзорные площадки
у вашего отеля
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
$110 за человека
Фототур на Пхукете «Я фотограф!»
5 часов
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
до 2 чел.
Организатор экскурсии Данила
Данила
2 отзыва
Фототур на Пхукете «Я фотограф!»
Настоящий мастер-класс по фотографии на ваш телефон в формате экскурсии по острову
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
$150 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ