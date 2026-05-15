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Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс

Понаблюдать за слонами в естественной среде, увидеть деревья гевея и приготовить тайский суп
Приглашаем в душевное путешествие, раскрывающее кухню, душу и традиции Таиланда! Вы приготовите кокосовое молоко и вкуснейший суп Том Кха. Погуляете по плантациям дерева гевея и узнаете о людях, которые за ними ухаживают. А также посетите самую добрую слоновью ферму на острове, где к животным относятся с любовью.
4
2 отзыва
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс
Пхукет: заповедник слонов и кулинарный мастер-класс

Описание мастер-класса

Знакомство со слонами

Вы приедете в заповедник слонов, выпьете чашечку традиционного тайского кофе и отправитесь на прогулку. Важно пояснить, что именно этот заповедник сделан с любовью к животным. Здесь нет цепей, тесных клеток и жестокости: слоны живут в естественной среде. Вы понаблюдаете за их купанием, характером и привычками. Покормите их и сделаете яркие фото.

Кулинарный мастер-класс и не только

Вы увидите плантации деревьев гевея и узнаете, как из них добывают сок. Местный гид расскажет о жизни людей, которые этим занимаются. А также раскроет, сколько на самом деле стоит знаменитая латексная подушка. Завершит путешествие кулинарный мастер-класс. Под чутким руководством профессионала вы приготовите кокосовое молоко и традиционный суп Том Кха. Он и станет вашим ароматным обедом!

Организационные детали

  • Это экскурсия, не предполагающая исторического экскурса и русскоязычного гида. Вас будет сопровождать англоговорящий тайский гид
  • Экскурсия проходит ежедневно, если день в календаре занят, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке
  • В стоимость все включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, кулинарный мастер-класс, еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Взрослый$85
Дети до 12 лет$50
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 956 туристов
Меня зовут Вэл (Валера). Я профессиональный организатор путешествий и активного туризма по всему Таиланду, представляю команду гидов. Мы расскажем вам о религии и традициях, истории и современности, флоре и фауне,
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об азиатской кухне и укладе местных жителей. Наша миссия — продумать всё до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом своего путешествия. Вы узнаете о скрытых уголках и уникальных особенностях этой страны. 99% мифов и стереотипов о Таиланде — разобьются о наш фактчекинг, а если найдётся тема, в которой мы не разбираемся, мы всё узнаем для вас. В наши программы включено сопровождение лицензированных тайских гидов, страховка, интересные знакомства с местными жителями, мастер-классы и отсутствие скрытых доплат. Мы любим своё дело, и делаем его максимально хорошо!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Денис
Очень приятный и замечательный человек. Все было на высшем уровне!
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Я
В принципе, я не ожидала изначально многого от экскурсии. Да, дорого, но плюс в том, что есть трансфер из отеля (я, например, ехала с Майкхао бич и с шокирующими ценами
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на такси на Пхукете, батт 1500 точно отдала бы за дорогу).
Плюс я искала в последний момент экскурсию (вечером на завтрашнее утро, поэтому брала то, что нашла).
Теперь по существу:
+: Вежливый водитель, приятный заповедник, доступное объяснение на английском в процессе экскурсии.
-: На месте вместо вместо заранее обговоренных 2500 батт с меня взяли 2 850 батт. Не очень приятно.

В остальном в принципе все так, как и ожидалось.

Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Яна, здравствуйте!

Сожалею, что произошла эта неприятность.

После разговора с директором фермы(через которого совершаются бронирования), выяснилось, что он не предупредил персонал о
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вашей предоплате 350бат. Он очень сожалеет об этом и через минуту после разговора, он уже перевел мне ваши деньги, которые вы повторно оплатили. А я, после разговора с вами, перевел их в ₽ и отправил вам.

Иногда случается путаница по разным причинам, НО в билете всегда указан мой номер телефона, и лучше вначале оповестить о любой проблеме меня, тогда ситуация решится быстрее и без лишних негативных эмоций.

Благодарен за отзыв!

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