Приглашаем в душевное путешествие, раскрывающее кухню, душу и традиции Таиланда! Вы приготовите кокосовое молоко и вкуснейший суп Том Кха. Погуляете по плантациям дерева гевея и узнаете о людях, которые за ними ухаживают. А также посетите самую добрую слоновью ферму на острове, где к животным относятся с любовью.
Описание мастер-класса
Знакомство со слонами
Вы приедете в заповедник слонов, выпьете чашечку традиционного тайского кофе и отправитесь на прогулку. Важно пояснить, что именно этот заповедник сделан с любовью к животным. Здесь нет цепей, тесных клеток и жестокости: слоны живут в естественной среде. Вы понаблюдаете за их купанием, характером и привычками. Покормите их и сделаете яркие фото.
Кулинарный мастер-класс и не только
Вы увидите плантации деревьев гевея и узнаете, как из них добывают сок. Местный гид расскажет о жизни людей, которые этим занимаются. А также раскроет, сколько на самом деле стоит знаменитая латексная подушка. Завершит путешествие кулинарный мастер-класс. Под чутким руководством профессионала вы приготовите кокосовое молоко и традиционный суп Том Кха. Он и станет вашим ароматным обедом!
Организационные детали
- Это экскурсия, не предполагающая исторического экскурса и русскоязычного гида. Вас будет сопровождать англоговорящий тайский гид
- Экскурсия проходит ежедневно, если день в календаре занят, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке
- В стоимость все включено: трансфер из отеля и обратно, входные билеты, кулинарный мастер-класс, еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|$85
|Дети до 12 лет
|$50
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 956 туристов
Меня зовут Вэл (Валера). Я профессиональный организатор путешествий и активного туризма по всему Таиланду, представляю команду гидов. Мы расскажем вам о религии и традициях, истории и современности, флоре и фауне,
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень приятный и замечательный человек. Все было на высшем уровне!
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Я
В принципе, я не ожидала изначально многого от экскурсии. Да, дорого, но плюс в том, что есть трансфер из отеля (я, например, ехала с Майкхао бич и с шокирующими ценами
Валерий
Ответ организатора:
Яна, здравствуйте!
Сожалею, что произошла эта неприятность.
После разговора с директором фермы(через которого совершаются бронирования), выяснилось, что он не предупредил персонал о
Сожалею, что произошла эта неприятность.
После разговора с директором фермы(через которого совершаются бронирования), выяснилось, что он не предупредил персонал о
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