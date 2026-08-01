Ранний выезд позволит увидеть остров Рача-Яй до основного потока туристов: с мягким утренним светом, прозрачной водой и спокойной атмосферой. В программе — рассвет в море, снорклинг, водная горка, бассейн, приватный пляжный клуб, обед на берегу. А перед возвращением на пирс — купание на Коралловом острове.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

4:00–5:00 — трансфер из отеля

Мы встретим вас и отвезём на пирс. Ранний выезд поможет застать море в самой красивой утренней атмосфере и приехать на острова до большого потока туристов.

5:00–5:20 — прибытие на пирс и завтрак

Вы познакомитесь с гидом, пройдёте инструктаж и позавтракаете перед выходом в море.

6:00 — рассвет в море

Катер отправится к островам. По пути вы встретите рассвет: мягкий свет, спокойное море и особенное ощущение начала дня вдали от берега.

6:40–9:40 — остров Рача-Яй

Здесь — белый песок, прозрачная вода, купание, отдых на пляже и время для красивых фотографий.

10:00–11:00 — снорклинг

Активная часть программы пройдёт у кораллов: можно заняться снорклингом, поплавать, отдохнуть на воде, воспользоваться водной горкой и бассейном.

11:30–13:00 — пляжный клуб

Вы отправитесь на пляж, скрытый от массовых туристических маршрутов и доступный только гостям программы. Здесь мягкий белый песок, тень деревьев, лаунж-зоны, гамаки, качели, фотозоны, ресторан и бар на берегу.

Обед на берегу моря

Обед пройдёт прямо у воды. После него можно отдохнуть в пляжном клубе, послушать диджей-сет, искупаться, поиграть в волейбол или бадминтон, заняться снорклингом или просто провести время в спокойной пляжной атмосфере.

Дополнительные активности на пляже

На месте можно арендовать каноэ, прозрачные каяки, сапы, «банан» и водный шар.

13:30–14:30 — Коралловый остров

Финальная остановка маршрута — Коралловый остров. Здесь будет свободное время для купания и отдыха на пляже.

15:00–15:30 — возвращение на пирс

Оттуда вас отвезут обратно в отель.

Организационные детали