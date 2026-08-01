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К острову Рача-Яй - на рассвете с Пхукета (всё включено)

Начать день в море, отдохнуть на приватном пляже и поплавать у кораллов
Ранний выезд позволит увидеть остров Рача-Яй до основного потока туристов: с мягким утренним светом, прозрачной водой и спокойной атмосферой.

В программе — рассвет в море, снорклинг, водная горка, бассейн, приватный пляжный клуб, обед на берегу. А перед возвращением на пирс — купание на Коралловом острове.
К острову Рача-Яй - на рассвете с Пхукета (всё включено)
К острову Рача-Яй - на рассвете с Пхукета (всё включено)
К острову Рача-Яй - на рассвете с Пхукета (всё включено)

Описание экскурсии

4:00–5:00 — трансфер из отеля

Мы встретим вас и отвезём на пирс. Ранний выезд поможет застать море в самой красивой утренней атмосфере и приехать на острова до большого потока туристов.

5:00–5:20 — прибытие на пирс и завтрак

Вы познакомитесь с гидом, пройдёте инструктаж и позавтракаете перед выходом в море.

6:00 — рассвет в море

Катер отправится к островам. По пути вы встретите рассвет: мягкий свет, спокойное море и особенное ощущение начала дня вдали от берега.

6:40–9:40 — остров Рача-Яй

Здесь — белый песок, прозрачная вода, купание, отдых на пляже и время для красивых фотографий.

10:00–11:00 — снорклинг

Активная часть программы пройдёт у кораллов: можно заняться снорклингом, поплавать, отдохнуть на воде, воспользоваться водной горкой и бассейном.

11:30–13:00 — пляжный клуб

Вы отправитесь на пляж, скрытый от массовых туристических маршрутов и доступный только гостям программы. Здесь мягкий белый песок, тень деревьев, лаунж-зоны, гамаки, качели, фотозоны, ресторан и бар на берегу.

Обед на берегу моря

Обед пройдёт прямо у воды. После него можно отдохнуть в пляжном клубе, послушать диджей-сет, искупаться, поиграть в волейбол или бадминтон, заняться снорклингом или просто провести время в спокойной пляжной атмосфере.

Дополнительные активности на пляже

На месте можно арендовать каноэ, прозрачные каяки, сапы, «банан» и водный шар.

13:30–14:30 — Коралловый остров

Финальная остановка маршрута — Коралловый остров. Здесь будет свободное время для купания и отдыха на пляже.

15:00–15:30 — возвращение на пирс

Оттуда вас отвезут обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер на автобусе и лодке
    — входные билеты
    — завтрак, обед, напитки и фрукты
    — страховка
    — маски и трубки
    — спасательные жилеты
  • Отдельно оплачиваются водные активности на острове — по желанию и актуальному прайсу
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

во вторник и субботу в 04:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$55
Дети до 12 лет$48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

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