В программе — рассвет в море, снорклинг, водная горка, бассейн, приватный пляжный клуб, обед на берегу. А перед возвращением на пирс — купание на Коралловом острове.
Описание экскурсии
4:00–5:00 — трансфер из отеля
Мы встретим вас и отвезём на пирс. Ранний выезд поможет застать море в самой красивой утренней атмосфере и приехать на острова до большого потока туристов.
5:00–5:20 — прибытие на пирс и завтрак
Вы познакомитесь с гидом, пройдёте инструктаж и позавтракаете перед выходом в море.
6:00 — рассвет в море
Катер отправится к островам. По пути вы встретите рассвет: мягкий свет, спокойное море и особенное ощущение начала дня вдали от берега.
6:40–9:40 — остров Рача-Яй
Здесь — белый песок, прозрачная вода, купание, отдых на пляже и время для красивых фотографий.
10:00–11:00 — снорклинг
Активная часть программы пройдёт у кораллов: можно заняться снорклингом, поплавать, отдохнуть на воде, воспользоваться водной горкой и бассейном.
11:30–13:00 — пляжный клуб
Вы отправитесь на пляж, скрытый от массовых туристических маршрутов и доступный только гостям программы. Здесь мягкий белый песок, тень деревьев, лаунж-зоны, гамаки, качели, фотозоны, ресторан и бар на берегу.
Обед на берегу моря
Обед пройдёт прямо у воды. После него можно отдохнуть в пляжном клубе, послушать диджей-сет, искупаться, поиграть в волейбол или бадминтон, заняться снорклингом или просто провести время в спокойной пляжной атмосфере.
Дополнительные активности на пляже
На месте можно арендовать каноэ, прозрачные каяки, сапы, «банан» и водный шар.
13:30–14:30 — Коралловый остров
Финальная остановка маршрута — Коралловый остров. Здесь будет свободное время для купания и отдыха на пляже.
15:00–15:30 — возвращение на пирс
Оттуда вас отвезут обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер на автобусе и лодке
— входные билеты
— завтрак, обед, напитки и фрукты
— страховка
— маски и трубки
— спасательные жилеты
- Отдельно оплачиваются водные активности на острове — по желанию и актуальному прайсу
- С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
во вторник и субботу в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$55
|Дети до 12 лет
|$48