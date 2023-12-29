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Тропа прям в джунглях, с большим перепадом по высотам. Держались крепко 🙂 В середине пути проводник спрыгнул с головы слона и, взяв мой телефон, стал делать снимки и видео. Потом предложил сыну пересесть на шею слона. Сыну понравилось. Всё было замечательно, безопасно и не утомительно.

Кроме того, мы сначала опоздали к своему времени отъезда из отеля, но нас любезно взяли на следующий рейс, за что отдельное спасибо. Рекомендую - впечатления самые приятные. В следующий приезд в Тайланд поедем ещё раз.