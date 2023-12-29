Слон — один из символов Таиланда. Будет большим упущением не прокатится на спине слона по джунглям. Приглашаем вас на 45-минутную прогулку. Вы сможете не только прокатиться на слоне, но и покормить из рук и сделать снимок на память!
Описание экскурсииПутешествие на спине слона Откройте для себя мир тайских джунглей с необычной высоты — со спины величественного слона. Это особое приключение, позволяющее почувствовать атмосферу Таиланда и приблизиться к одному из его главных символов. Вас ждёт 45-минутная прогулка среди тропических зарослей, где открываются виды, которые невозможно увидеть с земли. Кормление и общение со слоном После прогулки вы сможете покормить слона фруктами прямо из рук и провести несколько минут в спокойном общении с этим добрым гигантом. Такие моменты запоминаются надолго — особенно когда не забыть сделать яркое фото на память. Эмоции, доступные каждому Программа подходит для туристов любого возраста — всё максимально комфортно, безопасно и продумано. Прогулка на слоне — это не просто развлечение, а возможность увидеть джунгли с новой перспективы и прочувствовать настоящий тайский дух приключений. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Трансфер каждый час. Лагерь открыт с 08:30 до 18:00 ежедневно.
- Обратите внимание, что трансфер осуществляется из Камала, Калим, Патонг, Три.
- Транг, Карон, Ката, Ката.
- Ной.
- Сопровождающий во время катания не русскоговорящий.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (Камала, Калим, Патонг, ТриТранг, Карон, Ката, КатаНой)
- Сопровождающий (НЕ русскоговорящий)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Трансфер каждый час. Лагерь открыт с 08:30 до 18:00 ежедневно
- Обратите внимание, что трансфер осуществляется из Камала, Калим, Патонг, ТриТранг, Карон, Ката, КатаНой
- Сопровождающий во время катания не русскоговорящий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия "Катание на слонах" отлично организована. Нас забирал микроавтобус. Были люди всего из трех отелей. Добрались быстро-катание на самом Пхукете. Нас встретили, без проволочек рассадили на слонов и в путь.
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Н
Впечатления от экскурсии только положительные! Спасибо, все прошло замечательно, организовано все четко, оплатила рублями, что очень удобно, пришел на ватсапп ваучер и информация о предстоящей поездке, трансфер от отеля и обратно,все чётко, очень понравилось катание на слоне! Я рекомендую 👍
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М
Прекрасная экскурсия: быстро и по делу! Очень понравилось. Нас забрал тук-тук и дальше мы минут 20 ехали до слонов, покатались, кто катает, тот делает много фото, красивые на фоне моря и не только.
И быстро сажают обратно и в отель.
Мы еще покормили слона.
И быстро сажают обратно и в отель.
Мы еще покормили слона.
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М
Прекрасная экскурсия: быстро и по делу! Очень понравилось. Нас забрал тук-тук и дальше мы минут 20 ехали до слонов, покатались, кто катает, тот делает много фото, красивые на фоне моря и не только.
И быстро сажают обратно и в отель.
Мы еще покормили слона.
И быстро сажают обратно и в отель.
Мы еще покормили слона.
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Н
Все отлично! Понравилось!
Милые слоники! Привезли, отвезли.
♥️
Милые слоники! Привезли, отвезли.
♥️
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Н
Все отлично! Понравилось!
Милые слоники! Привезли, отвезли.
♥️
Милые слоники! Привезли, отвезли.
♥️
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Входит в следующие категории Пхукета
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