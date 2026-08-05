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Лучшие острова Пхукета и закатная вечеринка - на премиум-катамаране

Провести день среди лагун и пляжей, а вечер - с музыкой в море
Отправляемся в большое путешествие по островам Андаманского моря, где отдых начинается уже на борту премиум-катамарана.

Вы посетите острова Рача Яй и Пхи-Пхи Дон, лагуну Пиле, бухту Майя Бэй, пляж обезьян и пещеру викингов.

И завершите маршрут закатной вечеринкой у острова Майтон — с купанием, музыкой и атмосферой тропического вечера.
Лучшие острова Пхукета и закатная вечеринка - на премиум-катамаране
Лучшие острова Пхукета и закатная вечеринка - на премиум-катамаране
Лучшие острова Пхукета и закатная вечеринка - на премиум-катамаране

Описание экскурсии

6:30–7:30 — встреча в отелях и отдых в лаундж-зоне на пирсе

День начнётся с неспешного сытного завтрака, горячих и прохладительных напитков — если вы выбрали эту дополнительную опцию.

8:30 — выход в море на премиум-катамаране

На просторном двухпалубном катамаране есть зоны для отдыха и загара, мини-бар, музыка с диджеем, водная горка, надувной бассейн, сапы, прозрачные каноэ и всё необходимое для купания и снорклинга.

9:00–11:00 — остров Рача Яй

Вы увидите почти пустынный остров до наплыва туристов — у вас будет время искупаться и погулять.

12:00–14:00 — остров Пхи-Пхи Дон

Вы пообедаете в уютном кафе, подниметесь на смотровую площадку с панорамой архипелага и отдохнёте на пляже.

14:15 — пляж обезьян

Понаблюдаете за обезьянами в естественной среде и сделаем фото с катамарана.

14:30 — пещера викингов

Проплывём вдоль знаменитой пещеры с ласточкиными гнёздами и удивительной историей.

15:00–15:40 — лагуна Пиле

Искупаетесь в прозрачной изумрудной воде среди известняковых скал.

16:00–17:00 — бухта Майя Бэй

Посетите бухту во второй половине дня, когда пляж почти пустой.

17:45–19:00 — закат у острова Майтон

Увидите, как солнце уходит за горизонт, у частного острова Майтон — без высадки. Покатаетесь на сапах и каноэ, скатитесь по горке в море или повеселитесь в надувном бассейне. Полакомитесь фруктами, коктейлями и снеками. И завершите день с музыкой и танцами на борту.

19:00 — отплываем обратно на Пхукет

После прибытия на пирс — трансфер в ваши отели.

Организационные детали

  • Если высадиться на Рача Яй будет невозможно, вместо него посетим острова Корал и Бамбу
  • В стоимость включено: трансфер, обед и напитки, страховка, аренда оборудования для купания
  • На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров
  • С вами будет гид из нашей команды

в среду и пятницу в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 10 лет$120
Стандартный$140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

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