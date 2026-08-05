Отправляемся в большое путешествие по островам Андаманского моря, где отдых начинается уже на борту премиум-катамарана. Вы посетите острова Рача Яй и Пхи-Пхи Дон, лагуну Пиле, бухту Майя Бэй, пляж обезьян и пещеру викингов. И завершите маршрут закатной вечеринкой у острова Майтон — с купанием, музыкой и атмосферой тропического вечера.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

6:30–7:30 — встреча в отелях и отдых в лаундж-зоне на пирсе

День начнётся с неспешного сытного завтрака, горячих и прохладительных напитков — если вы выбрали эту дополнительную опцию.

8:30 — выход в море на премиум-катамаране

На просторном двухпалубном катамаране есть зоны для отдыха и загара, мини-бар, музыка с диджеем, водная горка, надувной бассейн, сапы, прозрачные каноэ и всё необходимое для купания и снорклинга.

9:00–11:00 — остров Рача Яй

Вы увидите почти пустынный остров до наплыва туристов — у вас будет время искупаться и погулять.

12:00–14:00 — остров Пхи-Пхи Дон

Вы пообедаете в уютном кафе, подниметесь на смотровую площадку с панорамой архипелага и отдохнёте на пляже.

14:15 — пляж обезьян

Понаблюдаете за обезьянами в естественной среде и сделаем фото с катамарана.

14:30 — пещера викингов

Проплывём вдоль знаменитой пещеры с ласточкиными гнёздами и удивительной историей.

15:00–15:40 — лагуна Пиле

Искупаетесь в прозрачной изумрудной воде среди известняковых скал.

16:00–17:00 — бухта Майя Бэй

Посетите бухту во второй половине дня, когда пляж почти пустой.

17:45–19:00 — закат у острова Майтон

Увидите, как солнце уходит за горизонт, у частного острова Майтон — без высадки. Покатаетесь на сапах и каноэ, скатитесь по горке в море или повеселитесь в надувном бассейне. Полакомитесь фруктами, коктейлями и снеками. И завершите день с музыкой и танцами на борту.

19:00 — отплываем обратно на Пхукет

После прибытия на пирс — трансфер в ваши отели.

Организационные детали