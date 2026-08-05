Лучшие острова Пхукета и закатная вечеринка - на премиум-катамаране
Провести день среди лагун и пляжей, а вечер - с музыкой в море
Отправляемся в большое путешествие по островам Андаманского моря, где отдых начинается уже на борту премиум-катамарана.
Вы посетите острова Рача Яй и Пхи-Пхи Дон, лагуну Пиле, бухту Майя Бэй, пляж обезьян и пещеру викингов.
И завершите маршрут закатной вечеринкой у острова Майтон — с купанием, музыкой и атмосферой тропического вечера.
Описание экскурсии
6:30–7:30 — встреча в отелях и отдых в лаундж-зоне на пирсе
День начнётся с неспешного сытного завтрака, горячих и прохладительных напитков — если вы выбрали эту дополнительную опцию.
8:30 — выход в море на премиум-катамаране
На просторном двухпалубном катамаране есть зоны для отдыха и загара, мини-бар, музыка с диджеем, водная горка, надувной бассейн, сапы, прозрачные каноэ и всё необходимое для купания и снорклинга.
9:00–11:00 — остров Рача Яй
Вы увидите почти пустынный остров до наплыва туристов — у вас будет время искупаться и погулять.
12:00–14:00 — остров Пхи-Пхи Дон
Вы пообедаете в уютном кафе, подниметесь на смотровую площадку с панорамой архипелага и отдохнёте на пляже.
14:15 — пляж обезьян
Понаблюдаете за обезьянами в естественной среде и сделаем фото с катамарана.
14:30 — пещера викингов
Проплывём вдоль знаменитой пещеры с ласточкиными гнёздами и удивительной историей.
15:00–15:40 — лагуна Пиле
Искупаетесь в прозрачной изумрудной воде среди известняковых скал.
16:00–17:00 — бухта Майя Бэй
Посетите бухту во второй половине дня, когда пляж почти пустой.
17:45–19:00 — закат у острова Майтон
Увидите, как солнце уходит за горизонт, у частного острова Майтон — без высадки. Покатаетесь на сапах и каноэ, скатитесь по горке в море или повеселитесь в надувном бассейне. Полакомитесь фруктами, коктейлями и снеками. И завершите день с музыкой и танцами на борту.
19:00 — отплываем обратно на Пхукет
После прибытия на пирс — трансфер в ваши отели.
Организационные детали
Если высадиться на Рача Яй будет невозможно, вместо него посетим острова Корал и Бамбу
В стоимость включено: трансфер, обед и напитки, страховка, аренда оборудования для купания
На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров
С вами будет гид из нашей команды
в среду и пятницу в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе.
С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
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