Что вас ждет

Carnival Magic Phuket открыт по понедельникам, средам и субботам. Часы работы с 17:30 до 23:30.

Шоу-парад-шоу «Речной карнавал» проводится в River Palace Paradium в 21:00, а ворота открываются в 20:30. Продолжительность — 50 минут.

На территории карнавала Carnival Magic вы сможете окунуться в мир красок, музыки и волшебства. Поиграйте в свои любимые карнавальные игры, включая игры виртуальной реальности. Дети могут посетить детскую зону и покататься там на аттракционах или посмотреть домик для развлечений с животными. Также вы можете увидеть демонстрацию ремесел — искусные художники демонстрируют свои поделки. Понаблюдайте за красочными уличными артистами на улице на фоне ярких огней. Затем посетите зону River Palace, чтобы посмотреть парад River Carnival в крытом театре площадью 16 000 квадратных метров. Насладитесь колесом обозрения, машинами-бамперами и домом с привидениями. Если вы выбрали этот вариант, отведайте интернациональный ужин в формате «шведский стол». Важно знать• Трансфер от/до вашего отеля не входит в стоимость экскурсии.