Проведите волшебный вечер с красочными поплавками, танцорами и яркими огнями. Насладитесь весельем на карнавале, полюбуйтесь машинами с бамперами и домом с привидениями.
Посетите с детьми дом развлечений для животных, понаблюдайте за художниками, изготавливающими поделки ручной работы.
Посетите с детьми дом развлечений для животных, понаблюдайте за художниками, изготавливающими поделки ручной работы.
Описание билетаНа территории карнавала Carnival Magic вы сможете окунуться в мир красок, музыки и волшебства. Поиграйте в свои любимые карнавальные игры, включая игры виртуальной реальности. Дети могут посетить детскую зону и покататься там на аттракционах или посмотреть домик для развлечений с животными. Также вы можете увидеть демонстрацию ремесел — искусные художники демонстрируют свои поделки. Понаблюдайте за красочными уличными артистами на улице на фоне ярких огней. Затем посетите зону River Palace, чтобы посмотреть парад River Carnival в крытом театре площадью 16 000 квадратных метров. Насладитесь колесом обозрения, машинами-бамперами и домом с привидениями. Важно знать• Трансфер от/до вашего отеля не входит в стоимость экскурсии.
- Carnival Magic Phuket открыт по понедельникам, средам и субботам. Часы работы с 17:30 до 23:30.
- Шоу-парад-шоу «Речной карнавал» проводится в River Palace Paradium в 21:00, а ворота открываются в 20:30. Продолжительность — 50 минут.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет Phuket Carnival Magic
- Шоу и выступления в парке
Что не входит в цену
- Трансфер от/до вашего отеля
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: 999, Тамбон Кмала Катху, Пхукет 83150, Таиланд
Завершение: 999, ตำบล กมลา Kathu, ภูเก็ต 83150, Thailand
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Мне понравилось шоу больше всего. Артисты, вода, свет — всё на высшем уровне. Парк как отдельная вселенная, куда хочется возвращаться снова.
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О
Очень красиво, особенно когда зажигаются все огни. Похоже на новогоднюю сказку, только в тёплой стране. Рекомендую выделить на это целый вечер.
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А
Классный вариант для семейного отдыха. Покатались на машинках, зашли в дом страха — дети визжали от восторга. Карнавал оставил только положительные эмоции.
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М
Огни, музыка, танцоры на ходулях — всё это создаёт невероятную атмосферу. Шоу речного карнавала советую не пропускать, оно идёт почти час и завораживает.
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Д
Взяли билеты заранее, что очень удобно. Детская зона понравилась младшему, старший завис в виртуальной реальности. Карнавал — это мощь!
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И
Место очень атмосферное, особенно вечером, когда включается подсветка
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