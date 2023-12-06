Магия карнавала: парк и шоу Carnival Magic на Пхукете

Билет для посещения на Пхукете
Проведите волшебный вечер с красочными поплавками, танцорами и яркими огнями. Насладитесь весельем на карнавале, полюбуйтесь машинами с бамперами и домом с привидениями.

Посетите с детьми дом развлечений для животных, понаблюдайте за художниками, изготавливающими поделки ручной работы, и по желанию насладитесь вкусным обедом в формате «шведский стол».
Магия карнавала: парк и шоу Carnival Magic на Пхукете
Магия карнавала: парк и шоу Carnival Magic на Пхукете
Магия карнавала: парк и шоу Carnival Magic на Пхукете
Магия карнавала: парк и шоу Carnival Magic на Пхукете
Магия карнавала: парк и шоу Carnival Magic на Пхукете
Ближайшие даты:
6
дек
9
дек
11
дек
13
дек
16
дек
18
дек
20
дек
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый 2+2 500 ฿
Детский (1 год и младше)0 ฿

Описание

Что вас ждет

На территории карнавала Carnival Magic вы сможете окунуться в мир красок, музыки и волшебства. Поиграйте в свои любимые карнавальные игры, включая игры виртуальной реальности. Дети могут посетить детскую зону и покататься там на аттракционах или посмотреть домик для развлечений с животными. Также вы можете увидеть демонстрацию ремесел — искусные художники демонстрируют свои поделки. Понаблюдайте за красочными уличными артистами на улице на фоне ярких огней. Затем посетите зону River Palace, чтобы посмотреть парад River Carnival в крытом театре площадью 16 000 квадратных метров. Насладитесь колесом обозрения, машинами-бамперами и домом с привидениями. Если вы выбрали этот вариант, отведайте интернациональный ужин в формате «шведский стол». Важно знать• Трансфер от/до вашего отеля не входит в стоимость экскурсии.
  • Carnival Magic Phuket открыт по понедельникам, средам и субботам. Часы работы с 17:30 до 23:30.
  • Шоу-парад-шоу «Речной карнавал» проводится в River Palace Paradium в 21:00, а ворота открываются в 20:30. Продолжительность — 50 минут.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет Phuket Carnival Magic
  • Шоу и выступления в парке
  • Ужин («шведский стол»)
Что не входит
  • Трансфер от/до вашего отеля
  • Чаевые
Место начала и завершения?
999, ตำบล กมลา Kathu, ภูเก็ต 83150, Thailand
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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