Проведите волшебный вечер с красочными поплавками, танцорами и яркими огнями. Насладитесь весельем на карнавале, полюбуйтесь машинами с бамперами и домом с привидениями.
Посетите с детьми дом развлечений для животных, понаблюдайте за художниками, изготавливающими поделки ручной работы, и по желанию насладитесь вкусным обедом в формате «шведский стол».
Посетите с детьми дом развлечений для животных, понаблюдайте за художниками, изготавливающими поделки ручной работы, и по желанию насладитесь вкусным обедом в формате «шведский стол».
Ближайшие даты:
6
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 2+
|2 500 ฿
|Детский (1 год и младше)
|0 ฿
Описание
Что вас ждетНа территории карнавала Carnival Magic вы сможете окунуться в мир красок, музыки и волшебства. Поиграйте в свои любимые карнавальные игры, включая игры виртуальной реальности. Дети могут посетить детскую зону и покататься там на аттракционах или посмотреть домик для развлечений с животными. Также вы можете увидеть демонстрацию ремесел — искусные художники демонстрируют свои поделки. Понаблюдайте за красочными уличными артистами на улице на фоне ярких огней. Затем посетите зону River Palace, чтобы посмотреть парад River Carnival в крытом театре площадью 16 000 квадратных метров. Насладитесь колесом обозрения, машинами-бамперами и домом с привидениями. Если вы выбрали этот вариант, отведайте интернациональный ужин в формате «шведский стол». Важно знать• Трансфер от/до вашего отеля не входит в стоимость экскурсии.
- Carnival Magic Phuket открыт по понедельникам, средам и субботам. Часы работы с 17:30 до 23:30.
- Шоу-парад-шоу «Речной карнавал» проводится в River Palace Paradium в 21:00, а ворота открываются в 20:30. Продолжительность — 50 минут.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет Phuket Carnival Magic
- Шоу и выступления в парке
- Ужин («шведский стол»)
- Что не входит
- Трансфер от/до вашего отеля
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- 999, ตำบล กมลา Kathu, ภูเก็ต 83150, Thailand
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Согласно расписанию в календареБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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