Фантазия - крупнейшее шоу острова. Воздушные гимнасты, сотни актеров, слоны-артисты и другие животные на сцене - все они создают и экзотический сюжет представления, который сочетает традиции с фантазией. Вы проведете здесь замечательный вечер!
Но феерия не останавливаться только лишь на шоу, ошеломляющая территория парка Фантазия 140 акров понравится каждому. Перед представлением вы погуляете в парке 🌳, который предлагает игры, катание на слонах, множество магазинов с широким ассортиментом товаров, дворец слонов, прекрасные рестораны. Это захватывающее место и оно действительно впечатляет.
в Фантазии также находится один из самых больших шведских столов в Азии - 4000местный ресторан "Золотая Киннари", где перед шоу вы отведаете великолепные блюда тайской и международной кухни 🥧 рассказывает о Принце Камалы из древней тайской легенды Рамакияна. Вы увидите тайские национальные танцы 💃 киннари, магические фокусы с исчезающим слоном, акробатическое представление волшебных апсар, пиротехнические спецэффекты в сценах битв, веселые иллюзии от сиамских близнецов Чанга и Энга, одновременно 30 слонов на сцене, буйволов, птиц и многое другое. Шоу поставлено в стиле театральных постановок Лас-Вегаса. Все это сплетается в один незабываемый театральный шедевр, гарантированный трепет и восторг 🔥 посетителей всех возрастов и национальностей!
Правила парка Фэнтези:
- Фотографировать можно везде, кроме театра, поэтому при входе в Дворец слонов (каменный дворец) фото и видеоаппаратуру придется сдать в камеру хранения.
- Еду и напитки в парк и в театр приносить запрещается.
- Выносить из ресторана Золотая Кинари еду запрещено.
- Курить разрешено только в специально отведенных для этого местах.
- Действует определенный дрес-код: В купальниках и без рубашек вход воспрещен.