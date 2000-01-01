Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Шоу Фантазия состоит из трех основных компонентов: прогулка 👣 по огромному тематическому парку, спектакль о любви Принца Камала и ужин, где можно попробовать блюда тайской кухни 🥧.

Мы вас заберем из отеля и после ужина вернем домой.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера

  • $91.2 за человека

    Купить билеты
Шоу Фантазия
Шоу Фантазия

Что вы увидите

  • шоу "Фантазия"
Фантазия - крупнейшее шоу острова. Воздушные гимнасты, сотни актеров, слоны-артисты и другие животные на сцене - все они создают и экзотический сюжет представления, который сочетает традиции с фантазией. Вы проведете здесь замечательный вечер!
Но феерия не останавливаться только лишь на шоу, ошеломляющая территория парка Фантазия 140 акров понравится каждому. Перед представлением вы погуляете в парке 🌳, который предлагает игры, катание на слонах, множество магазинов с широким ассортиментом товаров, дворец слонов, прекрасные рестораны. Это захватывающее место и оно действительно впечатляет.
в Фантазии также находится один из самых больших шведских столов в Азии - 4000местный ресторан "Золотая Киннари", где перед шоу вы отведаете великолепные блюда тайской и международной кухни 🥧 рассказывает о Принце Камалы из древней тайской легенды Рамакияна. Вы увидите тайские национальные танцы 💃 киннари, магические фокусы с исчезающим слоном, акробатическое представление волшебных апсар, пиротехнические спецэффекты в сценах битв, веселые иллюзии от сиамских близнецов Чанга и Энга, одновременно 30 слонов на сцене, буйволов, птиц и многое другое. Шоу поставлено в стиле театральных постановок Лас-Вегаса. Все это сплетается в один незабываемый театральный шедевр, гарантированный трепет и восторг 🔥 посетителей всех возрастов и национальностей!

Правила парка Фэнтези:

  • Фотографировать можно везде, кроме театра, поэтому при входе в Дворец слонов (каменный дворец) фото и видеоаппаратуру придется сдать в камеру хранения.
  • Еду и напитки в парк и в театр приносить запрещается.
  • Выносить из ресторана Золотая Кинари еду запрещено.
  • Курить разрешено только в специально отведенных для этого местах.
  • Действует определенный дрес-код: В купальниках и без рубашек вход воспрещен.
Что входит
  • трансфер
  • шоу
  • ужин
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Шоу Фантазия
Шоу Фантазия
Шоу Фантазия
Шоу Фантазия

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений К.
Евгений К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Евгений К. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в национальный парк Као Лак
$70
9.5 часов
Экскурсия в национальный парк Као Лак
4 отзыва
Полеты в джунглях
$89.5
2 часа
Полеты в джунглях
2 отзыва
Острова Пхи Пхи
$89
10 часов
Острова Пхи Пхи
2 отзыва
Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
$72
3 часа
Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
2 отзыва
Морская рыбалка
$70
10 часов
Морская рыбалка
1 отзыв
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
$85
6 часов
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)

Еще несколько необычных экскурсий в Пхукете

Первое свидание с Пхукетом
$128
5.5 часов
Первое свидание с Пхукетом
98 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
$220
5 часов
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
37 отзывов
Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Пхукет для новичков
$120
6.5 часов
Пхукет для новичков
28 отзывов
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Детский тур по Пхукету
$100
5 часов
Детский тур по Пхукету
23 отзыва
Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
$42
9 часов
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
22 отзыва
Буддистские святыни, сплав по реке, сафари на слонах и водопад за один день
Чудеса провинции Пханг Нга
$54
8 часов
Чудеса провинции Пханг Нга
14 отзывов
Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда