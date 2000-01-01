Фантазия - крупнейшее шоу острова. Воздушные гимнасты, сотни актеров, слоны-артисты и другие животные на сцене - все они создают и экзотический сюжет представления, который сочетает традиции с фантазией. Вы проведете здесь замечательный вечер!

Но феерия не останавливаться только лишь на шоу, ошеломляющая территория парка Фантазия 140 акров понравится каждому. Перед представлением вы погуляете в парке 🌳, который предлагает игры, катание на слонах, множество магазинов с широким ассортиментом товаров, дворец слонов, прекрасные рестораны. Это захватывающее место и оно действительно впечатляет.

в Фантазии также находится один из самых больших шведских столов в Азии - 4000местный ресторан "Золотая Киннари", где перед шоу вы отведаете великолепные блюда тайской и международной кухни 🥧 рассказывает о Принце Камалы из древней тайской легенды Рамакияна. Вы увидите тайские национальные танцы 💃 киннари, магические фокусы с исчезающим слоном, акробатическое представление волшебных апсар, пиротехнические спецэффекты в сценах битв, веселые иллюзии от сиамских близнецов Чанга и Энга, одновременно 30 слонов на сцене, буйволов, птиц и многое другое. Шоу поставлено в стиле театральных постановок Лас-Вегаса. Все это сплетается в один незабываемый театральный шедевр, гарантированный трепет и восторг 🔥 посетителей всех возрастов и национальностей!

Правила парка Фэнтези: