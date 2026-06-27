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Мир аватара на Пхукете: слоны, лилии и горячие источники

Потереть спинку слону, прокатиться на бамбуковом плоту и отдохнуть в спа
Целый спектр эмоций — в одном дне. Вы попадёте словно во вселенную из фильма «Аватар». Будут и кафе с гигантскими лилиями, и живописный водопад, и огненно-золотой закат.

А ещё вы познакомитесь с добродушными великанами, отправитесь по реке через тропики и промчитесь на квадроциклах по джунглям. Завершите день в термальных источниках у моря.
Мир аватара на Пхукете: слоны, лилии и горячие источники
Мир аватара на Пхукете: слоны, лилии и горячие источники
Мир аватара на Пхукете: слоны, лилии и горячие источники

Описание экскурсии

7:00 — выезд из отеля

8:30 — кафе Ma Doo Bua с гигантскими кувшинками

Вы посетите знаменитое кафе с огромными листьями виктории амазонской. Прогуляетесь по живописному саду, отдохнёте у водоёмов и сделаете необычные фотографии. Гости из северных районов добираются до кафе Ma Doo Bua Café самостоятельно либо пропускают эту локацию, и их забирают после посещения кафе.

9:30 — Белый храм

Осмотрите один из самых красивых храмов региона с белоснежными фасадами, изящной отделкой и спокойной атмосферой.

11:00 — пляж со слонами

Добро пожаловать в место, где слоны живут в заботе. Вы увидите, как за ними ухаживают, кормят и поят. Кульминация — купание в слоновьем спа. Вы поможете потереть гиганту спинку и поиграете с ним в воде.

12:00 — обед

13:00 — обзорная площадка Самет-Нангше

Подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом на побережье, залив и покрытые зеленью холмы.

15:00 — сплав на бамбуковых плотах

Зелёная стена тропиков, звуки дикой природы и полное единение с миром вокруг — настоящий тайский дзен.

15:30 — прогулка на квадроцикла (ATV)

Драйв по тропам в джунглях с различными активностями: мост, качели, лабиринт.
Пыль, грязь, скорость, азарт — будет незабываемо!

16:50 — водопад

Здесь можно освежиться в прохладной воде или просто отдохнуть на природе.

17:30 — термальные источники и пляж Натай

Встретите закат у моря и посетите спа-комплекс. Горячие источники (~40°C) — отдых как в японском онсэне. Ледяной (~16°C) и пресноводный бассейны — для бодрости и баланса. По желанию за доплату — массаж и SPA-процедуры.

Если захотите продлить волшебство, можно заказать романтический ужин на пляже или в ресторане отеля.

19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, визит в Ma Doo Bua Café, подъём на смотровую, экосбор в нацпарке, программа со слонами, сплав на плотах, поездка на квадроциклах, посещение спа-комплекса, обед и страховка
  • Забираем из отелей со всего острова Пхукет, кроме северных районов Банг Тао и Най Тон
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 10 лет$129
Стандартный$152
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
BEST - это команда людей, которые действительно любят Таиланд и хотят показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом госте. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортную организацию,
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атмосферу в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко - чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

Входит в следующие категории Пхукета

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