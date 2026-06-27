Мир аватара на Пхукете: слоны, лилии и горячие источники
Потереть спинку слону, прокатиться на бамбуковом плоту и отдохнуть в спа
Целый спектр эмоций — в одном дне. Вы попадёте словно во вселенную из фильма «Аватар». Будут и кафе с гигантскими лилиями, и живописный водопад, и огненно-золотой закат.
А ещё вы познакомитесь с добродушными великанами, отправитесь по реке через тропики и промчитесь на квадроциклах по джунглям. Завершите день в термальных источниках у моря.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из отеля
8:30 — кафе Ma Doo Bua с гигантскими кувшинками
Вы посетите знаменитое кафе с огромными листьями виктории амазонской. Прогуляетесь по живописному саду, отдохнёте у водоёмов и сделаете необычные фотографии. Гости из северных районов добираются до кафе Ma Doo Bua Café самостоятельно либо пропускают эту локацию, и их забирают после посещения кафе.
9:30 — Белый храм
Осмотрите один из самых красивых храмов региона с белоснежными фасадами, изящной отделкой и спокойной атмосферой.
11:00 — пляж со слонами
Добро пожаловать в место, где слоны живут в заботе. Вы увидите, как за ними ухаживают, кормят и поят. Кульминация — купание в слоновьем спа. Вы поможете потереть гиганту спинку и поиграете с ним в воде.
12:00 — обед
13:00 — обзорная площадка Самет-Нангше
Подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом на побережье, залив и покрытые зеленью холмы.
15:00 — сплав на бамбуковых плотах
Зелёная стена тропиков, звуки дикой природы и полное единение с миром вокруг — настоящий тайский дзен.
15:30 — прогулка на квадроцикла (ATV)
Драйв по тропам в джунглях с различными активностями: мост, качели, лабиринт. Пыль, грязь, скорость, азарт — будет незабываемо!
16:50 — водопад
Здесь можно освежиться в прохладной воде или просто отдохнуть на природе.
17:30 — термальные источники и пляж Натай
Встретите закат у моря и посетите спа-комплекс. Горячие источники (~40°C) — отдых как в японском онсэне. Ледяной (~16°C) и пресноводный бассейны — для бодрости и баланса. По желанию за доплату — массаж и SPA-процедуры.
Если захотите продлить волшебство, можно заказать романтический ужин на пляже или в ресторане отеля.
19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включены трансфер, визит в Ma Doo Bua Café, подъём на смотровую, экосбор в нацпарке, программа со слонами, сплав на плотах, поездка на квадроциклах, посещение спа-комплекса, обед и страховка
Забираем из отелей со всего острова Пхукет, кроме северных районов Банг Тао и Най Тон
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 10 лет
$129
Стандартный
$152
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
BEST - это команда людей, которые действительно любят Таиланд и хотят показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом госте.
Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортную организацию, читать дальшеуменьшить
атмосферу в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе.
С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко - чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
Входит в следующие категории Пхукета
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