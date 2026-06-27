Целый спектр эмоций — в одном дне. Вы попадёте словно во вселенную из фильма «Аватар». Будут и кафе с гигантскими лилиями, и живописный водопад, и огненно-золотой закат. А ещё вы познакомитесь с добродушными великанами, отправитесь по реке через тропики и промчитесь на квадроциклах по джунглям. Завершите день в термальных источниках у моря.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из отеля

8:30 — кафе Ma Doo Bua с гигантскими кувшинками

Вы посетите знаменитое кафе с огромными листьями виктории амазонской. Прогуляетесь по живописному саду, отдохнёте у водоёмов и сделаете необычные фотографии. Гости из северных районов добираются до кафе Ma Doo Bua Café самостоятельно либо пропускают эту локацию, и их забирают после посещения кафе.

9:30 — Белый храм

Осмотрите один из самых красивых храмов региона с белоснежными фасадами, изящной отделкой и спокойной атмосферой.

11:00 — пляж со слонами

Добро пожаловать в место, где слоны живут в заботе. Вы увидите, как за ними ухаживают, кормят и поят. Кульминация — купание в слоновьем спа. Вы поможете потереть гиганту спинку и поиграете с ним в воде.

12:00 — обед

13:00 — обзорная площадка Самет-Нангше

Подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом на побережье, залив и покрытые зеленью холмы.

15:00 — сплав на бамбуковых плотах

Зелёная стена тропиков, звуки дикой природы и полное единение с миром вокруг — настоящий тайский дзен.

15:30 — прогулка на квадроцикла (ATV)

Драйв по тропам в джунглях с различными активностями: мост, качели, лабиринт.

Пыль, грязь, скорость, азарт — будет незабываемо!

16:50 — водопад

Здесь можно освежиться в прохладной воде или просто отдохнуть на природе.

17:30 — термальные источники и пляж Натай

Встретите закат у моря и посетите спа-комплекс. Горячие источники (~40°C) — отдых как в японском онсэне. Ледяной (~16°C) и пресноводный бассейны — для бодрости и баланса. По желанию за доплату — массаж и SPA-процедуры.

Если захотите продлить волшебство, можно заказать романтический ужин на пляже или в ресторане отеля.

19:00 — возвращение в отель

Организационные детали