За один день вы увидите самые красивые локации Симиланского архипелага: белоснежные пляжи, коралловые рифы и знаменитую смотровую площадку «Парусная скала». Вас ждут два спота для снорклинга, где в кристально чистой воде плавают яркие тропические рыбы и черепахи. А ещё будет время для расслабляющего отдыха на островах и традиционного тайского обеда.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

6:30–7:30 — трансфер из отеля на пирс. Перед водной прогулкой — регистрация, чай, кофе и лёгкий перекус

8:00 — отправление на скоростном катере. Выход в море к Симиланским островам

10:30 — снорклинг на Ко Бангу (остров №9). Здесь можно поплавать с маской среди коралловых рифов и тропических рыб

12:00 — прогулка на острове Ко Симилан в бухте Дональда Дака (остров №8). Вас ждут пляжный отдых и подъём к знаменитой смотровой площадке Sail Rock Viewpoint. Сверху открывается красивый вид на бухту, море и архипелаг

12:30 — снорклинг на Ко Пайю (остров №7). Если повезёт, можно увидеть морских черепах, рыб-клоунов и яркие коралловые участки

13:30 — обед на Ко Мианг (остров №4). Обычно предлагают блюда тайской кухни с рисом, курицей или морепродуктами (меню может незначительно меняться), а также фрукты и напитки. После можно искупаться и прогуляться

15:00 — отправление с Симиланских островов на пирс

16:30–17:30 — возвращение в отель

Организационные детали