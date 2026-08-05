Морская прогулка на Симиланские острова - из Пхукета (всё включено)
Поездка на скоростном катере, снорклинг и отдых на островах, как в рекламе «Баунти»
За один день вы увидите самые красивые локации Симиланского архипелага: белоснежные пляжи, коралловые рифы и знаменитую смотровую площадку «Парусная скала».
Вас ждут два спота для снорклинга, где в кристально чистой воде плавают яркие тропические рыбы и черепахи. А ещё будет время для расслабляющего отдыха на островах и традиционного тайского обеда.
Описание экскурсии
6:30–7:30 — трансфер из отеля на пирс. Перед водной прогулкой — регистрация, чай, кофе и лёгкий перекус
8:00 — отправление на скоростном катере. Выход в море к Симиланским островам
10:30 — снорклинг на Ко Бангу (остров №9). Здесь можно поплавать с маской среди коралловых рифов и тропических рыб
12:00 — прогулка на острове Ко Симилан в бухте Дональда Дака (остров №8). Вас ждут пляжный отдых и подъём к знаменитой смотровой площадке Sail Rock Viewpoint. Сверху открывается красивый вид на бухту, море и архипелаг
12:30 — снорклинг на Ко Пайю (остров №7). Если повезёт, можно увидеть морских черепах, рыб-клоунов и яркие коралловые участки
13:30 — обед на Ко Мианг (остров №4). Обычно предлагают блюда тайской кухни с рисом, курицей или морепродуктами (меню может незначительно меняться), а также фрукты и напитки. После можно искупаться и прогуляться
15:00 — отправление с Симиланских островов на пирс
16:30–17:30 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota, поездка на скоростном катере, маска и трубка для снорклинга, перекус, обед, фрукты и напитки, страховка, входные билеты в национальный парк
Перед отправлением на скоростном катере проводится инструктаж и выдаются спасательные жилеты
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды, загруженности островов и правил национального парка
В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
Для снорклинга не нужна специальная физическая подготовка. Важно уметь плавать или использовать спасательный жилет
Не рекомендуется беременным женщинам, людям с серьёзными заболеваниями спины, шеи, сердца, после недавних операций. Детей должны сопровождать взрослые
С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый тариф
$111
Детский тариф 4-11 лет
$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
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