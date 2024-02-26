Приглашаем вас порыбачить в открытом Андаманском море! Вы проведете целый день, купаясь, загорая и наслаждаясь азартным процессом ловли.
Оцените сказочные пейзажи в окрестностях Пхукета, подышите чистым воздухом, отдохнете на комфортном катере и запомните этот день надолго.
Оцените сказочные пейзажи в окрестностях Пхукета, подышите чистым воздухом, отдохнете на комфортном катере и запомните этот день надолго.
Описание экскурсии
Рыбалка в Андаманском море
Мы отправимся за уловом в сторону островов Рача Яй и Рача Ной. Капитан предложит вам три вида рыбалки: троллинг, джиг или донную. Новичкам пояснит, чем они отличаются друг от друга. Дальше все зависит от вашего везения. Чаще всего путешественникам попадаются на крючок королевская макрель, тунец, дорада, рыба-радуга, парусник, групер и снеппер.
Организационные детали
- Прохладительные напитки на катере включены в стоимость. Также можно взять с собой любую еду.
- Оставшуюся часть оплаты нужно подготовить в местной валюте, тайских батах. Также вы можете оплатить оставшуюся стоимость в рублях переводом онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Живу на Пхукете с 2015 года. За это время я полюбил остров как свой дом, познакомился с людьми разных национальностей, приобрёл огромный жизненный опыт и много путешествовал по миру. Вместе с командой опытных гидов мы организуем индивидуальные, комфортные и интересные туры. Наша задача — сделать ваш отдых лёгким, безопасным, насыщенным эмоциями и настоящими впечатлениями. Мы покажем вам Таиланд своими глазами!
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Просто лодка, в ней просто есть удочки. Экскурсию надо переименовать в прогулку на лодке. Маршрут, как у групповых, там задача не рыбалка а свозить людей за деньги. Если называть рыбалка
Денис
Ответ организатора:
Добрый день, маршрут для рыбалки у всех одинаковый, рыбачат люди и на индивидуальных катерах и на групповых лодках, рыбалка всегда
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