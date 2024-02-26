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разная, бывает кто то хорошо ловит рыбу, а кому-то невезет, сама рыбалка это удача. Я не могу дать вам гарантии что вы пойдете на рыбалку и поймаете рыбу, от этого зависит много факторов, место оно одно рыбное для рыбалки для всех, так как на Пхукете, много заповедников и рыбачить мало где можно! Но еще многое зависит от месяца, от погоды и от многих факторов. Рыбалка она есть, капитан тоже хороший с командой, просто вам не повезло, вы пожалуйста нерастраивайтесь В следующий раз вам обязательно повезет и вы поймаете рыбу!