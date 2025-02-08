Приглашаем вас на дружескую поездку по острову, во время которой вы будете пассажирами на наших байках.
Это лучший способ познакомиться с Пхукетом! Вы посетите самые популярные достопримечательности и откроете для себя нетуристические уголки.
Полюбуетесь островом со смотровых площадок, зайдёте в буддистский храм Ват Чалонг и, конечно, насладитесь сумасшедшими видами по пути.
Это лучший способ познакомиться с Пхукетом! Вы посетите самые популярные достопримечательности и откроете для себя нетуристические уголки.
Полюбуетесь островом со смотровых площадок, зайдёте в буддистский храм Ват Чалонг и, конечно, насладитесь сумасшедшими видами по пути.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Мы прокатимся по самым живописным местам южной части Пхукета! Вы увидите ключевые достопримечательности острова за один день, а яркие фотографии станут приятным дополнением к путешествию.
В нашей программе:
- пляжи Карон и Ката по желанию
- вид на Карон со смотровой площадки «Камень»
- смотровая площадка рядом с Большим Буддой
- известнейший храм Пхукета — Ват Чалонг
- смотровая площадка рядом с храмом Золотого Будды
- самая южная точка Пхукета — мыс Промтеп
- смотровая площадка «Ветряная мельница» с видом на пляж Януи и остров Ман. А также смотровая площадка Карон Вью Поинт
- озеро и пляж Най Харн
- если останется время, то заедем на Пляж Ката Ной
Вы узнаете:
- историю Пхукета
- почему песок на пляже Карон называют «поющим»
- как долго и на какие средства идёт строительство Большого Будды
- каким годом датируется первое упоминание храма Ват Чалонг и кем был его первый настоятель
- в чём заключается истинная философия буддизма
Организационные детали
- Поездка проходит на мотоциклах Honda и Yamaha, всем пассажирам мы обязательно выдаём шлемы
- Экскурсия подойдёт активным людям любого возраста
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, купальные принадлежности, карманные деньги. Для женщин — платок для посещения храмов, закрывающий колени и плечи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов на Пхукете
Привет, меня зовут Виталик. С 2013 года я живу в Таиланде. Люблю путешествовать, фотографировать и знакомиться с новыми людьми.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 фев 2025
Продуманный маршрут, интересные и не туристические в том числе места, прекрасный гид! Рекомендую!
Мария
2 дек 2024
Спасибо Егору и Владимиру, супер поездка! Очень комфортно и аккуратно нас возили, показали кучу интересных красивых мест - смотровые площадки в разных точках Пхукета, дорога через джунгли, парк с обезьянками (держите от них подальше бутылки и сумки;). Всём советую посмотреть Пхукет не из окна авто - а вот так, как местные - с ветерком на байке)))
Ксения
2 дек 2024
Ездили вдвоём с подругой - очень классный вариант посмотреть на красоты острова с байка, когда сам водить не умеешь или страшно) Большое спасибо ребятам - Егору и Владимиру за прогулку, покатали нас по красивым смотровым - посмотрели Пхукет с разных точек, и как финал - пляж и дорога через джунгли - огонь!
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