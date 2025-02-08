О Ольга Продуманный маршрут, интересные и не туристические в том числе места, прекрасный гид! Рекомендую!

Мария Спасибо Егору и Владимиру, супер поездка! Очень комфортно и аккуратно нас возили, показали кучу интересных красивых мест - смотровые площадки в разных точках Пхукета, дорога через джунгли, парк с обезьянками (держите от них подальше бутылки и сумки;). Всём советую посмотреть Пхукет не из окна авто - а вот так, как местные - с ветерком на байке)))