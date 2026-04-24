Дружеское путешествие-приключение по неизведанным тропам и райским пляжам Пхукета
Вы искупаетесь в водопаде среди джунглей и на пляжах без толп туристов, насладитесь тишиной в секретном храме и покормите сомов, сделаете открыточные снимки со смотровых и даже «коснетесь» летящего самолета — за один день всё это возможно на севере острова. Дополнят впечатления рассказы о культуре Таиланда и полезные советы.
Описание экскурсии
Самые классные пляжи
День начнется с поездки по северным пляжам Камала, Сурин, Банг Тао — все три малолюдные и очень фотогеничные. По соседству с Камала заглянем на обзорную площадку Лаем Синг, чтобы полюбоваться райским, но закрытым одноименным пляжем. Конечно, будет время искупаться в бирюзовых водах Андаманского моря — на пляже Банана среди джунглей. А еще в программе пляж Май Као, где прямо над головой заходят на посадку самолёты — можно сделать фото, где вы почти касаетесь их!
Скрытые храмы и красота природы
Мы отвезем вас в храм Ват Монгол Варарам, о котором мало кто знает. В его сказочном саду царит умиротворяющая атмосфера и посажены растения и цветы со всего Таиланда. Здесь поговорим о буддизме: например, вы узнаете, почему монахи носят оранжевое и бреют головы, в чем тайна восьми поз Будды и почему тайцы верят в духов. Следом отправимся в буддийский монастырь, где покормим священных сомов в большом пруду.
В финале вы отдохнете после насыщенного дня и искупаетесь в водопаде Банг Пэ, самом высоком на острове.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: сопровождение вашего личного гида на мотобайке, шлем и дождевик
Дополнительные расходы: обед и вход на водопад (200 батов)
Что взять с собой
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем, платок для посещения храма (если одежда открытая) и деньги на дополнительные расходы
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
$130
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Анастасия — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 9 туристов
Я объехала 15 стран Азии и вот уже более трех лет живу на чудесном Пхукете. Влюблена в Таиланд! Для меня очень важно делиться своей любовью и показывать этот экзотический уголок планеты таким, каким вижу его я. Поэтому мы с командой молодых и активных ребят разработали маршруты, раскрывающие настоящий Пхукет. До встречи на райском острове!