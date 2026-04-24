Вы искупаетесь в водопаде среди джунглей и на пляжах без толп туристов, насладитесь тишиной в секретном храме и покормите сомов, сделаете открыточные снимки со смотровых и даже «коснетесь» летящего самолета — за один день всё это возможно на севере острова. Дополнят впечатления рассказы о культуре Таиланда и полезные советы.

Описание экскурсии

Самые классные пляжи

День начнется с поездки по северным пляжам Камала, Сурин, Банг Тао — все три малолюдные и очень фотогеничные.

По соседству с Камала заглянем на обзорную площадку Лаем Синг, чтобы полюбоваться райским, но закрытым одноименным пляжем.

Конечно, будет время искупаться в бирюзовых водах Андаманского моря — на пляже Банана среди джунглей.

А еще в программе пляж Май Као, где прямо над головой заходят на посадку самолёты — можно сделать фото, где вы почти касаетесь их!

Скрытые храмы и красота природы

Мы отвезем вас в храм Ват Монгол Варарам, о котором мало кто знает. В его сказочном саду царит умиротворяющая атмосфера и посажены растения и цветы со всего Таиланда. Здесь поговорим о буддизме: например, вы узнаете, почему монахи носят оранжевое и бреют головы, в чем тайна восьми поз Будды и почему тайцы верят в духов. Следом отправимся в буддийский монастырь, где покормим священных сомов в большом пруду.

В финале вы отдохнете после насыщенного дня и искупаетесь в водопаде Банг Пэ, самом высоком на острове.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: сопровождение вашего личного гида на мотобайке, шлем и дождевик

Дополнительные расходы: обед и вход на водопад (200 батов)

Что взять с собой

Полотенце, купальник, солнцезащитный крем, платок для посещения храма (если одежда открытая) и деньги на дополнительные расходы