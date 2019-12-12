Знаковые места и тайные уголки
Вы искупаетесь на одном из самых чистых и уютных пляжей Пхукета, покормите слонов и обезьянок в Сафари-парке и посетите малоизвестный храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов. А еще подниметесь на смотровую площадку Карон с видом на три живописных пляжа и на скалистый мыс Промтеп, где находятся алтарь с сотнями фигурок слонов и действующий маяк, построенный в честь Рамы IX.
Пхукет как на ладони
Самый большой храмовый комплекс Пхукета — Ват Чалонг — раскроет вам историческую ценность этих мест. А Биг Будда впечатлит потрясающими видами на всю южную часть Пхукета и близлежащие острова. Кроме того, вы увидите пляжи Карон, Ката и Ката Ной, раскроете тайны «ветряной мельницы» и отдохнете в уютном кафе с очень вкусной тайской и европейской кухней.
Что входит в стоимость, а что — нет
Что взять с собой
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем и наличные деньги на дополнительные расходы