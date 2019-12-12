Что вас ожидает

Знаковые места и тайные уголки

Вы искупаетесь на одном из самых чистых и уютных пляжей Пхукета, покормите слонов и обезьянок в Сафари-парке и посетите малоизвестный храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов. А еще подниметесь на смотровую площадку Карон с видом на три живописных пляжа и на скалистый мыс Промтеп, где находятся алтарь с сотнями фигурок слонов и действующий маяк, построенный в честь Рамы IX.

Пхукет как на ладони

Самый большой храмовый комплекс Пхукета — Ват Чалонг — раскроет вам историческую ценность этих мест. А Биг Будда впечатлит потрясающими видами на всю южную часть Пхукета и близлежащие острова. Кроме того, вы увидите пляжи Карон, Ката и Ката Ной, раскроете тайны «ветряной мельницы» и отдохнете в уютном кафе с очень вкусной тайской и европейской кухней.