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Биг Будда, мыс Промтеп, слоны и обезьяны, лучшие пляжи и самые красивые виды острова за один день

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Приглашаем исследовать в отличной компании живописный юг Пхукета.

Вы подниметесь на невероятные смотровые площадки, искупаетесь в чистом море, познакомитесь с местными животными и посетите главное чудо острова — 45-метровую статую Будды.

Добавит сильных эмоций поездка на байках по серпантину с шикарными видами!
$78 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»

Что вас ожидает

Знаковые места и тайные уголки
Вы искупаетесь на одном из самых чистых и уютных пляжей Пхукета, покормите слонов и обезьянок в Сафари-парке и посетите малоизвестный храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов. А еще подниметесь на смотровую площадку Карон с видом на три живописных пляжа и на скалистый мыс Промтеп, где находятся алтарь с сотнями фигурок слонов и действующий маяк, построенный в честь Рамы IX.

Пхукет как на ладони
Самый большой храмовый комплекс Пхукета — Ват Чалонг — раскроет вам историческую ценность этих мест. А Биг Будда впечатлит потрясающими видами на всю южную часть Пхукета и близлежащие острова. Кроме того, вы увидите пляжи Карон, Ката и Ката Ной, раскроете тайны «ветряной мельницы» и отдохнете в уютном кафе с очень вкусной тайской и европейской кухней.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: сопровождение вашего личного гида на мотобайке, шлем и дождевик
  • Дополнительные расходы: обед — 50-150 бат, корм для обезьян и слонов (орехи — 20 бат, бананы — 100 бат), катание на слонах (по желанию) — от 500 бат

Что взять с собой
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем и наличные деньги на дополнительные расходы

Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»
Мототур «Южный отрыв»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Я объехала 15 стран Азии и вот уже более трех лет живу на чудесном Пхукете. Я влюблена в Таиланд! Для меня очень важно делиться своей любовью и показывать этот экзотический уголок планеты таким, каким вижу его я. Поэтому мы с командой молодых и активных ребят разработали маршруты, раскрывающие настоящий Пхукет. До встречи на райском острове!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 декабря 2019
Весело, безумно интересно, прекрасные локации, время пролетает незаметно и с удовольствием :)

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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