Приглашаем исследовать в отличной компании живописный юг Пхукета. Вы подниметесь на невероятные смотровые площадки, искупаетесь в чистом море, познакомитесь с местными животными и посетите главное чудо острова — 45-метровую статую Будды. Добавит сильных эмоций поездка на байках по серпантину с шикарными видами!

Описание экскурсии

Знаковые места и тайные уголки

Вы искупаетесь на одном из самых чистых и уютных пляжей Пхукета, покормите слонов и посетите малоизвестный храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов. А еще подниметесь на смотровую площадку Карон с видом на три живописных пляжа и на скалистый мыс Промтеп, где находятся алтарь с сотнями фигурок слонов и действующий маяк, построенный в честь Рамы IX.

Самый большой храмовый комплекс Пхукета — Ват Чалонг — раскроет вам историческую ценность этих мест. Кроме того, вы увидите пляжи Карон, Ката и Ката Ной, раскроете тайны «ветряной мельницы» и отдохнете в уютном кафе с очень вкусной тайской кухней.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: сопровождение вашего личного гида на мотобайке, шлем и дождевик

Дополнительные расходы по желанию: обед, корм для слонов (100–200 бат)

Что взять с собой

Полотенце, купальник, солнцезащитный крем и наличные деньги на дополнительные расходы