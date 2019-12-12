Приглашаем исследовать в отличной компании живописный юг Пхукета.
Вы подниметесь на невероятные смотровые площадки, искупаетесь в чистом море, познакомитесь с местными животными и посетите главное чудо острова — 45-метровую статую Будды. Добавит сильных эмоций поездка на байках по серпантину с шикарными видами!
Вы подниметесь на невероятные смотровые площадки, искупаетесь в чистом море, познакомитесь с местными животными и посетите главное чудо острова — 45-метровую статую Будды. Добавит сильных эмоций поездка на байках по серпантину с шикарными видами!
Описание экскурсии
Знаковые места и тайные уголки
Вы искупаетесь на одном из самых чистых и уютных пляжей Пхукета, покормите слонов и посетите малоизвестный храм с нефритовым Буддой и восковыми фигурами монахов. А еще подниметесь на смотровую площадку Карон с видом на три живописных пляжа и на скалистый мыс Промтеп, где находятся алтарь с сотнями фигурок слонов и действующий маяк, построенный в честь Рамы IX.
Самый большой храмовый комплекс Пхукета — Ват Чалонг — раскроет вам историческую ценность этих мест. Кроме того, вы увидите пляжи Карон, Ката и Ката Ной, раскроете тайны «ветряной мельницы» и отдохнете в уютном кафе с очень вкусной тайской кухней.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: сопровождение вашего личного гида на мотобайке, шлем и дождевик
- Дополнительные расходы по желанию: обед, корм для слонов (100–200 бат)
Что взять с собой
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем и наличные деньги на дополнительные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 9 туристов
Я объехала 15 стран Азии и вот уже более трех лет живу на чудесном Пхукете. Влюблена в Таиланд! Для меня очень важно делиться своей любовью и показывать этот экзотический уголок планеты таким, каким вижу его я. Поэтому мы с командой молодых и активных ребят разработали маршруты, раскрывающие настоящий Пхукет. До встречи на райском острове!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Весело, безумно интересно, прекрасные локации, время пролетает незаметно и с удовольствием:)
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