Для любителей активного отдыха это одна из самых насыщенных материковых экскурсий! Вас ждёт спуск по горной реке, поездка на квадроциклах по бездорожью в окружении завораживающих пейзажей и знакомство с обезьянками в необычном пещерном храме. Вкусный обед тоже будет, и он уже включён в стоимость!

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Программа рассчитана на весь день и состоит из нескольких остановок, скучать на которых вам не придётся:

Сплав по реке (5 км) на надувных лодках повышенной проходимости взбодрит вас всплеском адреналина. Вы покорите горную реку и познакомитесь с красочной природой национального парка Као Лак.

Катание на квадроциклах (30 мин) и спуск на тарзанке добавят головокружительных эмоций

Посещение пещерного храма станет завершающим штрихом нашего путешествия. Помимо огромной 15-метровой статуи лежащего Будды, вы увидите множество сталактитов причудливых форм. Всё это находится «под охраной» местных обезьян.

Также вас ждёт купание в водопаде и вкусный обед. На протяжении всего дня программу ведет англоговорящий гид, который сопровождает вас на каждой остановке.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном минивэне Toyota Commuter

С отдалённых районов доплата за трансфер 200 бат/чел. Также отдельно оплачивается вход в храм — 20 бат/чел.

Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк за 2 дня до начала программы

Экскурсию для вас проведёт англоговорящий гид из нашей команды

Особенности формата