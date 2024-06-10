Для любителей активного отдыха это одна из самых насыщенных материковых экскурсий! Вас ждёт спуск по горной реке, поездка на квадроциклах по бездорожью в окружении завораживающих пейзажей и знакомство с обезьянками в необычном пещерном храме. Вкусный обед тоже будет, и он уже включён в стоимость!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Программа рассчитана на весь день и состоит из нескольких остановок, скучать на которых вам не придётся:
- Сплав по реке (5 км) на надувных лодках повышенной проходимости взбодрит вас всплеском адреналина. Вы покорите горную реку и познакомитесь с красочной природой национального парка Као Лак.
- Катание на квадроциклах (30 мин) и спуск на тарзанке добавят головокружительных эмоций
- Посещение пещерного храма станет завершающим штрихом нашего путешествия. Помимо огромной 15-метровой статуи лежащего Будды, вы увидите множество сталактитов причудливых форм. Всё это находится «под охраной» местных обезьян.
Также вас ждёт купание в водопаде и вкусный обед. На протяжении всего дня программу ведет англоговорящий гид, который сопровождает вас на каждой остановке.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Toyota Commuter
- С отдалённых районов доплата за трансфер 200 бат/чел. Также отдельно оплачивается вход в храм — 20 бат/чел.
- Для завершения бронирования необходима полная оплата гиду наличными в тайских батах или рублями переводом на Сбербанк за 2 дня до начала программы
- Экскурсию для вас проведёт англоговорящий гид из нашей команды
Особенности формата
- Просим соблюдать правила поведения с обезьянами: держаться на безопасном расстоянии 1,5-2 м, не кормить с рук, не открывать при них сумки и рюкзаки, не держать в руках напитки
- Рафт рассчитан на 4-6 человек. Каждому выдаётся спасательный жилет и шлем. Дети до 7 лет и ростом меньше 110 см к рафтингу не допускаются.
- Самостоятельное управление квадроциклом — с 17 лет, пассажиром — с 7 лет
- На тарзанку ограничение по весу — 120 кг
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$47
|Дети до 7 лет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресепшна вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 359 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел. Живу и работаю в Таиланде с 2012 года. Люблю свою семью, путешествия и Пхукет. За это время организовал и провёл свыше 1000 разных программ. Моё любимоеЗадать вопрос
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