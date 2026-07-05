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Обзорная площадка Пхукета: катание на квадроциклах, слонах и спуск зиплайн

Обзорная площадка Пхукета
Приглашаем отправиться вместе с нами в яркое и насыщенное приключение! В зависимости от типа экскурсии вам доступны: катание на слонах, квадроциклы и зиплайн. Вы сможете покататься на огромных слонах по джунглям или помыть их, искупавшись вместе. А так же прокатиться на квадроциклах по джунглям и спуститься с горы на зиплайн.
5
20 отзывов
Обзорная площадка Пхукета: катание на квадроциклах, слонах и спуск зиплайн
Обзорная площадка Пхукета: катание на квадроциклах, слонах и спуск зиплайн
Обзорная площадка Пхукета: катание на квадроциклах, слонах и спуск зиплайн

Описание экскурсии

Яркий день на Пхукете Приветствуем гостей Пхукета! Наша насыщенная развлекательная программа подарит вам увлекательный отдых на самом большом острове Таиланда. Вы можете отправиться в захватывающую поездку по джунглям на квадроциклах, прокатиться на могучих слонах и даже попробовать искупать их. А если хотите испытать прилив адреналина, пролетите над живописными пейзажами Пхукета на зиплайне. Мы предлагаем вам разные варианты вашего приключения, выбирайте лучший вариант для вас и бронируйте экскурсию!

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Обзорная площадка Пхукета
  • Джунгли
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Корм для слонов
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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E
Все было ртлично, спасибо
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А
Все!
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Л
Посетили данную экскурсию: 60 минут на квадроциклах, 30 минут на величественных слонах и около 60 минут зиплайн. Это было нереально круто! Трансфер забрал нас из отеля четко в оговоренное время,
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подождал, когда мы закончим и оперативно доставил обратно. Спасибо огромное организаторам:)
Квадроциклы дали незабываемый драйв и скорость, инструкторы классные, доброжелательные и весёлые, огромная им отдельная благодарность! Когда катаетесь на слоне, обязательно следует купить ему предлагаемый корм, он всегда с удовольствием тянется за едой:) Ощущения от зиплайна просто нереальные… локаций много, поднимаешься вверх по веревочной лестнице, прыгаешь вниз на веревке со страховкой, летишь на высоте в джунглях, держась руками и без рук, инструкторы всегда контролируют процесс:) Обзорная площадка красивая:)
На протяжении экскурсии все инструкторы снимают фото и видео на твой телефон, если попросишь:) Было очень круто, а живых фото и видео просто горы!

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V
Брали час квадрациклов, катались только своей компанией. Все очень понравилось, адреналинчик. Но в киосках та же самая экскурсия по 1000бат.
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К
Отличная экскурсия, рекомендую!
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Д
Брали пакет катание на квадрациклах + зиплайн - всё очень понравилось. Впечатлений масса!
1) Квадрациклы. Маршрут был экстремальный - постоянные спуски, подъёмы и крутые повороты, если вы уверенный водитель, то не
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составит труда это всё преодолеть. Но если чувствуете неуверенность, то лучше попросить помощи. Было два сопровождающих тайца, на русском не говорят, но простой английский понимают хорошо. Все приветливые. Можно попросить помощи одного из них, как это сделала я. Муж ехал самостоятельно, а я с тайцем, причём сидел он сбоку и рулила, и газовала по его команде я сама. Он подстраховывал и нажимал на тормоз. Сама поездка была около часа. Один раз останавливались попить (вода была бесплатной), другой раз сделать фотографии с красивым видом - фоткали тоже тайцы. Они постарались сделать действительно красивые кадры.
2) Зиплайн. Тоже море впечатлений особенно если до этого нигде такого не пробовали. Перво-на-перво на нас надели страховку и проинструктировали - говорили на английском, но было всё понятно, так как параллельно всё показывали. После этого мы поднялись на высоту ну и начали кататься. Первые два спуска (сам "провод" и канат вниз) было страшно, но потом втягиваешься и все легко. Всё безопасно. Страховка всегда подцеплена к деревьям - за этим они следят тщательно. Еще совет взять с собой наличные, они предложат вас заснять на ваш телефон и не постесняются просить за это деньги. В принципе, это того стоит - он сделал много видео и фото с разных ракурсов.

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