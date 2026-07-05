Приглашаем отправиться вместе с нами в яркое и насыщенное приключение! В зависимости от типа экскурсии вам доступны: катание на слонах, квадроциклы и зиплайн. Вы сможете покататься на огромных слонах по джунглям или помыть их, искупавшись вместе. А так же прокатиться на квадроциклах по джунглям и спуститься с горы на зиплайн.
Описание экскурсииЯркий день на Пхукете Приветствуем гостей Пхукета! Наша насыщенная развлекательная программа подарит вам увлекательный отдых на самом большом острове Таиланда. Вы можете отправиться в захватывающую поездку по джунглям на квадроциклах, прокатиться на могучих слонах и даже попробовать искупать их. А если хотите испытать прилив адреналина, пролетите над живописными пейзажами Пхукета на зиплайне. Мы предлагаем вам разные варианты вашего приключения, выбирайте лучший вариант для вас и бронируйте экскурсию!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная площадка Пхукета
- Джунгли
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Корм для слонов
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Все было ртлично, спасибо
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А
Все!
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Л
Посетили данную экскурсию: 60 минут на квадроциклах, 30 минут на величественных слонах и около 60 минут зиплайн. Это было нереально круто! Трансфер забрал нас из отеля четко в оговоренное время,
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V
Брали час квадрациклов, катались только своей компанией. Все очень понравилось, адреналинчик. Но в киосках та же самая экскурсия по 1000бат.
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К
Отличная экскурсия, рекомендую!
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Д
Брали пакет катание на квадрациклах + зиплайн - всё очень понравилось. Впечатлений масса!
1) Квадрациклы. Маршрут был экстремальный - постоянные спуски, подъёмы и крутые повороты, если вы уверенный водитель, то не
1) Квадрациклы. Маршрут был экстремальный - постоянные спуски, подъёмы и крутые повороты, если вы уверенный водитель, то не
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