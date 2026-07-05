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составит труда это всё преодолеть. Но если чувствуете неуверенность, то лучше попросить помощи. Было два сопровождающих тайца, на русском не говорят, но простой английский понимают хорошо. Все приветливые. Можно попросить помощи одного из них, как это сделала я. Муж ехал самостоятельно, а я с тайцем, причём сидел он сбоку и рулила, и газовала по его команде я сама. Он подстраховывал и нажимал на тормоз. Сама поездка была около часа. Один раз останавливались попить (вода была бесплатной), другой раз сделать фотографии с красивым видом - фоткали тоже тайцы. Они постарались сделать действительно красивые кадры.

2) Зиплайн. Тоже море впечатлений особенно если до этого нигде такого не пробовали. Перво-на-перво на нас надели страховку и проинструктировали - говорили на английском, но было всё понятно, так как параллельно всё показывали. После этого мы поднялись на высоту ну и начали кататься. Первые два спуска (сам "провод" и канат вниз) было страшно, но потом втягиваешься и все легко. Всё безопасно. Страховка всегда подцеплена к деревьям - за этим они следят тщательно. Еще совет взять с собой наличные, они предложат вас заснять на ваш телефон и не постесняются просить за это деньги. В принципе, это того стоит - он сделал много видео и фото с разных ракурсов.