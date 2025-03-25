Чтобы успеть всё, перемещаться между городами будем на самолёте, а между локациями — на комфортабельном минивэне.
Описание экскурсии
8:30 — встреча в отеле на Пхукете и отправление в аэропорт
10:00 — вылет в Бангкок (время отправления может измениться в зависимости от условий авиакомпании)
11:30 — прибытие в аэропорт Бангкока, встреча с гидом
12:30 — начало обзорной экскурсии
13:00 — посещение храма Лежащего Будды (Ват Пхо) и знакомство с искусством тайского массажа
14:00 — вояж по каналам реки Чао Прайя
15:00 — посещение храма Ват Арун и изучение его уникальной архитектуры
16:00 — поездка на обзорную площадку отеля «Байок Скай». Панорамный вид на Бангкок и обед, включающий разнообразные блюда европейской, азиатской и тайской кухни
17:30 — отправление в Аюттайю — бывшую столицу Таиланда в 70 км от Бангкока
19:00 — возвращение в Бангкок и трансфер в аэропорт
21:00 — вылет на Пхукет
22:30 — прибытие в аэропорт Пхукета и трансфер в отель
23:00 — ориентировочное время прибытия в отель
Во время экскурсии вы узнаете:
- О значении храма Ват Пхо в тайской культуре и его роли в коронации короля Рамы I
- Истории и становлении Бангкока как культурного центра
- Влиянии индуистской и буддийской культур на архитектуру храма Ват Арун
- Древнем искусстве тайского массажа, его методах и пользе для здоровья
Организационные детали
- В стоимость включено: авиабилет, обед, услуги русскоговорящего гида, трансфер на минивэне, страховка
- Не забудьте взять с собой загранпаспорт (должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты вылета)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$475
|Дети до 9 лет
|$435