Очарование Бангкока: от золотых храмов до восточной Венеции

Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города за 1 день на экскурсии из Пхукета
Поражающий необычной архитектурой храм Ват Арун, древняя столица Таиланда Аюттайя, панорамный вид на город со смотровой отеля «Байок Скай», круиз по каналам — всё это ждёт вас на насыщенной экскурсии из Пхукета в Бангкок.

Чтобы успеть всё, перемещаться между городами будем на самолёте, а между локациями — на комфортабельном минивэне.
Очарование Бангкока: от золотых храмов до восточной Венеции
Очарование Бангкока: от золотых храмов до восточной Венеции
Очарование Бангкока: от золотых храмов до восточной Венеции
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

8:30 — встреча в отеле на Пхукете и отправление в аэропорт
10:00 — вылет в Бангкок (время отправления может измениться в зависимости от условий авиакомпании)
11:30 — прибытие в аэропорт Бангкока, встреча с гидом
12:30 — начало обзорной экскурсии
13:00 — посещение храма Лежащего Будды (Ват Пхо) и знакомство с искусством тайского массажа
14:00 — вояж по каналам реки Чао Прайя
15:00 — посещение храма Ват Арун и изучение его уникальной архитектуры
16:00 — поездка на обзорную площадку отеля «Байок Скай». Панорамный вид на Бангкок и обед, включающий разнообразные блюда европейской, азиатской и тайской кухни
17:30 — отправление в Аюттайю — бывшую столицу Таиланда в 70 км от Бангкока
19:00 — возвращение в Бангкок и трансфер в аэропорт
21:00 — вылет на Пхукет
22:30 — прибытие в аэропорт Пхукета и трансфер в отель
23:00 — ориентировочное время прибытия в отель

Во время экскурсии вы узнаете:

  • О значении храма Ват Пхо в тайской культуре и его роли в коронации короля Рамы I
  • Истории и становлении Бангкока как культурного центра
  • Влиянии индуистской и буддийской культур на архитектуру храма Ват Арун
  • Древнем искусстве тайского массажа, его методах и пользе для здоровья

Организационные детали

  • В стоимость включено: авиабилет, обед, услуги русскоговорящего гида, трансфер на минивэне, страховка
  • Не забудьте взять с собой загранпаспорт (должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты вылета)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$475
Дети до 9 лет$435
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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