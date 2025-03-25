Поражающий необычной архитектурой храм Ват Арун, древняя столица Таиланда Аюттайя, панорамный вид на город со смотровой отеля «Байок Скай», круиз по каналам — всё это ждёт вас на насыщенной экскурсии из Пхукета в Бангкок. Чтобы успеть всё, перемещаться между городами будем на самолёте, а между локациями — на комфортабельном минивэне.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

8:30 — встреча в отеле на Пхукете и отправление в аэропорт

10:00 — вылет в Бангкок (время отправления может измениться в зависимости от условий авиакомпании)

11:30 — прибытие в аэропорт Бангкока, встреча с гидом

12:30 — начало обзорной экскурсии

13:00 — посещение храма Лежащего Будды (Ват Пхо) и знакомство с искусством тайского массажа

14:00 — вояж по каналам реки Чао Прайя

15:00 — посещение храма Ват Арун и изучение его уникальной архитектуры

16:00 — поездка на обзорную площадку отеля «Байок Скай». Панорамный вид на Бангкок и обед, включающий разнообразные блюда европейской, азиатской и тайской кухни

17:30 — отправление в Аюттайю — бывшую столицу Таиланда в 70 км от Бангкока

19:00 — возвращение в Бангкок и трансфер в аэропорт

21:00 — вылет на Пхукет

22:30 — прибытие в аэропорт Пхукета и трансфер в отель

23:00 — ориентировочное время прибытия в отель

Во время экскурсии вы узнаете:

О значении храма Ват Пхо в тайской культуре и его роли в коронации короля Рамы I

Истории и становлении Бангкока как культурного центра

Влиянии индуистской и буддийской культур на архитектуру храма Ват Арун

Древнем искусстве тайского массажа, его методах и пользе для здоровья

Организационные детали