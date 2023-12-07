Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере
Вас ждет круиз на Симиланские острова на целый день на скоростном катере. Исследуйте их во время подводного плавания на островах Ко Поусар и Ко Бангу.
Проведите день на воде с двумя остановками для сноркелинга в одном из лучших подводных мест на Симиланских островах.
Проведите день на воде с двумя остановками для сноркелинга в одном из лучших подводных мест на Симиланских островах.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|от 2 600 ฿
|Детский (4-11 лет)
|от 1 900 ฿
Что вас ожидает:
- Симиланские острова
- Залив Дональда Дака
- Остров Бангу
- Ко Меанг
- Ко Поусар
Описание
Что вас ждетПосле легкого завтрака сядьте на катер и совершите 75-минутную поездку от пирса Ламу до Симиланских островов. Расслабьтесь и насладитесь видом на известняковые скалы, возвышающиеся над чистыми водами Андаманского моря. Пройдите мимо залива Дональда Дака, названного в честь груды камней, похожих на голову знаменитого персонажа. Симиланские острова — одно из лучших мест для снорклинга в мире. Тропические острова, ослепительно белые пляжи и защищенные теплые воды обеспечивают отличные условия для начинающих и опытных любителей снорклинга. Прыгните в воду на острове Бангу, чтобы заняться сноркелингом. Исследуйте красивые коралловые рифы и красочных рыб прямо под поверхностью и следите за черепахами и маленькими рифовыми акулами, проплывающими мимо. Вернитесь на борт для короткой поездки на Ко Меанг на обед, прежде чем отправиться на Ко Поусар. Богатая морская жизнь, твердые и мягкие кораллы и кристально чистая вода обеспечат еще один незабываемый опыт подводного плавания. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
- Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения. Дети младше 3 лет не допускаются.
- Возьмите с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце, водонепроницаемый фотоаппарат, солнцезащитный крем, водонепроницаемую сумку, паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.
- Запрещены домашние животные, чемоданы и большие сумки, ценные вещи.
- Обед состоит из тайских блюд (без свинины и говядины). Если вы вегетарианец или у вас аллергия, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
- Расписание может быть изменено в зависимости от пробок и погодных условий в день вашего мероприятия.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет
- Услуги англоязычного гида
- Завтрак
- Международный обед «шведский стол»
- Безалкогольные напитки
- Сезонные фрукты
- Таблетки от морской болезни (по запросу)
- Маска и трубка
- Страхование от несчастных случаев
- Что не входит
- Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет
- Сборы в национальных парках
- Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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