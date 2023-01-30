Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет круиз на Симиланские острова на целый день на скоростном катере. Исследуйте их во время подводного плавания на островах Ко Поусар и Ко Бангу.



Проведите день на воде с двумя остановками для сноркелинга в одном из лучших подводных мест на Симиланских островах. 5 15 оценок

TicketsS Ваш гид на Пхукете Задать вопрос Групповая экскурсия $88.98 за человека 5 15 отзывов 🇷🇺 русский 9 часов 1-20 человек На катере Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие к Симиланам Ваш день начнётся с лёгкого завтрака и посадки на скоростной катер, который за 75 минут доставит вас к Симиланским островам — настоящим ювелирным островам Андаманского моря. По дороге вы увидите живописные известняковые скалы и пройдёте мимо знаменитого залива Дональда Дака, названного так из-за необычных каменных образований. Снорклинг среди кораллов и морских жителей Симиланы славятся одними из лучших условий для снорклинга в мире — кристально чистая вода, ослепительные пляжи и богатая морская жизнь. Первая остановка ждёт на острове Бангу, где вы погрузитесь в подводный мир кораллов, стай разноцветных рыб, а если повезёт — увидите черепах и маленьких рифовых акул. Острова Ко Меанг и Ко Поусар После вкусного обеда на Ко Меанг вы отправитесь к ещё одному впечатляющему месту — Ко Поусар. Здесь вас ждут мягкие и твёрдые кораллы, насыщенная морская экосистема и вода такой прозрачности, что подводный мир кажется частью сказки. Путешествие подарит яркие эмоции, которые захочется пересматривать на фото снова и снова.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Симиланские острова

Залив Дональда Дака

Остров Бангу

Ко Меанг

Ко Поусар Что включено Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет

Услуги англоязычного гида

Завтрак

Международный обед «шведский стол»

Безалкогольные напитки

Сезонные фрукты

Таблетки от морской болезни (по запросу)

Маска и трубка

Страхование от несчастных случаев Что не входит в цену Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет

Сборы в национальных парках

Личные расходы Когда и сколько длится? Когда: Согласно расписанию в календаре Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.