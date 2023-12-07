Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере (трансфер на выбор)

Групповая экскурсия на Пхукете

Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере

Вас ждет круиз на Симиланские острова на целый день на скоростном катере. Исследуйте их во время подводного плавания на островах Ко Поусар и Ко Бангу.

Проведите день на воде с двумя остановками для сноркелинга в одном из лучших подводных мест на Симиланских островах.
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере (трансфер на выбор)
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере (трансфер на выбор)
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере (трансфер на выбор)
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере (трансфер на выбор)
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере (трансфер на выбор)
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере (трансфер на выбор)
Ближайшие даты:
7
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+от 2 600 ฿
Детский (4-11 лет)от 1 900 ฿

Что вас ожидает:

  • Симиланские острова
  • Залив Дональда Дака
  • Остров Бангу
  • Ко Меанг
  • Ко Поусар

Описание

Что вас ждет

После легкого завтрака сядьте на катер и совершите 75-минутную поездку от пирса Ламу до Симиланских островов. Расслабьтесь и насладитесь видом на известняковые скалы, возвышающиеся над чистыми водами Андаманского моря. Пройдите мимо залива Дональда Дака, названного в честь груды камней, похожих на голову знаменитого персонажа. Симиланские острова — одно из лучших мест для снорклинга в мире. Тропические острова, ослепительно белые пляжи и защищенные теплые воды обеспечивают отличные условия для начинающих и опытных любителей снорклинга. Прыгните в воду на острове Бангу, чтобы заняться сноркелингом. Исследуйте красивые коралловые рифы и красочных рыб прямо под поверхностью и следите за черепахами и маленькими рифовыми акулами, проплывающими мимо. Вернитесь на борт для короткой поездки на Ко Меанг на обед, прежде чем отправиться на Ко Поусар. Богатая морская жизнь, твердые и мягкие кораллы и кристально чистая вода обеспечат еще один незабываемый опыт подводного плавания. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.
  • Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения. Дети младше 3 лет не допускаются.
  • Возьмите с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце, водонепроницаемый фотоаппарат, солнцезащитный крем, водонепроницаемую сумку, паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.
  • Запрещены домашние животные, чемоданы и большие сумки, ценные вещи.
  • Обед состоит из тайских блюд (без свинины и говядины). Если вы вегетарианец или у вас аллергия, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
  • Расписание может быть изменено в зависимости от пробок и погодных условий в день вашего мероприятия.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет
  • Услуги англоязычного гида
  • Завтрак
  • Международный обед «шведский стол»
  • Безалкогольные напитки
  • Сезонные фрукты
  • Таблетки от морской болезни (по запросу)
  • Маска и трубка
  • Страхование от несчастных случаев
Что не входит
  • Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет
  • Сборы в национальных парках
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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