Вас ждет круиз на Симиланские острова на целый день на скоростном катере. Исследуйте их во время подводного плавания на островах Ко Поусар и Ко Бангу.
Проведите день на воде с двумя остановками для сноркелинга в одном из лучших подводных мест на Симиланских островах.
Проведите день на воде с двумя остановками для сноркелинга в одном из лучших подводных мест на Симиланских островах.
Описание экскурсииПутешествие к Симиланам Ваш день начнётся с лёгкого завтрака и посадки на скоростной катер, который за 75 минут доставит вас к Симиланским островам — настоящим ювелирным островам Андаманского моря. По дороге вы увидите живописные известняковые скалы и пройдёте мимо знаменитого залива Дональда Дака, названного так из-за необычных каменных образований. Снорклинг среди кораллов и морских жителей Симиланы славятся одними из лучших условий для снорклинга в мире — кристально чистая вода, ослепительные пляжи и богатая морская жизнь. Первая остановка ждёт на острове Бангу, где вы погрузитесь в подводный мир кораллов, стай разноцветных рыб, а если повезёт — увидите черепах и маленьких рифовых акул. Острова Ко Меанг и Ко Поусар После вкусного обеда на Ко Меанг вы отправитесь к ещё одному впечатляющему месту — Ко Поусар. Здесь вас ждут мягкие и твёрдые кораллы, насыщенная морская экосистема и вода такой прозрачности, что подводный мир кажется частью сказки. Путешествие подарит яркие эмоции, которые захочется пересматривать на фото снова и снова.
Согласно расписанию в календаре
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Симиланские острова
- Залив Дональда Дака
- Остров Бангу
- Ко Меанг
- Ко Поусар
Что включено
- Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет
- Услуги англоязычного гида
- Завтрак
- Международный обед «шведский стол»
- Безалкогольные напитки
- Сезонные фрукты
- Таблетки от морской болезни (по запросу)
- Маска и трубка
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет
- Сборы в национальных парках
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Тур на Симиланские острова был настоящим удовольствием с нашим потрясающим гидом, который всегда помнил о нас. Острова, коралловый песок, абсолютно чистые и кристально бирюзовые воды, коралловое дно и множество разноцветных рыб были потрясающими. Настоятельно рекомендуем для поездки на Пхукет, я бы сказала, обязательно.
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М
Лодка была довольно чистой, и мы получили много напитков (вода и кола), персонал также был полезен. Слушать инструкции Нэнси было забавно, мы получили много интересной информации о морской фауне и островах. Еда была нормальной, быстрый вкусный завтрак, простой обед. Но ужин (печенье и кексы) был очень вкусным!
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В
Однодневный круиз на скоростном катере на Симиланские острова – это идеальный способ насладиться красотой природы, снорклинго и отдыхом от повседневной суеты. Рекомендую этот тур всем, кто ищет захватывающее и незабываемое приключение в тайском раю.
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А
Для нас это была очень приятная поездка, интересное место для снорклинга. Ужин хороший. В целом мы остались довольны. Обслуживание очень приятное и услужливое.
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Е
Природная красота Симиланских островов оставила меня в полном восторге. Белоснежные песчаные пляжи, прозрачная, словно кристалл, вода.
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В
Мы посещали очень красивые места со множеством разных морских обитателей, а погода была просто отличной.
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