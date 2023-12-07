Что вас ждет

Экскурсия не подходит беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями передвижения. Дети младше 3 лет не допускаются.

Возьмите с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце, водонепроницаемый фотоаппарат, солнцезащитный крем, водонепроницаемую сумку, паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии.

Запрещены домашние животные, чемоданы и большие сумки, ценные вещи.

Обед состоит из тайских блюд (без свинины и говядины). Если вы вегетарианец или у вас аллергия, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.

Расписание может быть изменено в зависимости от пробок и погодных условий в день вашего мероприятия.

После легкого завтрака сядьте на катер и совершите 75-минутную поездку от пирса Ламу до Симиланских островов. Расслабьтесь и насладитесь видом на известняковые скалы, возвышающиеся над чистыми водами Андаманского моря. Пройдите мимо залива Дональда Дака, названного в честь груды камней, похожих на голову знаменитого персонажа. Симиланские острова — одно из лучших мест для снорклинга в мире. Тропические острова, ослепительно белые пляжи и защищенные теплые воды обеспечивают отличные условия для начинающих и опытных любителей снорклинга. Прыгните в воду на острове Бангу, чтобы заняться сноркелингом. Исследуйте красивые коралловые рифы и красочных рыб прямо под поверхностью и следите за черепахами и маленькими рифовыми акулами, проплывающими мимо. Вернитесь на борт для короткой поездки на Ко Меанг на обед, прежде чем отправиться на Ко Поусар. Богатая морская жизнь, твердые и мягкие кораллы и кристально чистая вода обеспечат еще один незабываемый опыт подводного плавания. Важно знать• Сопровождение проводится на английском языке.