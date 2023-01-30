Мои заказы

Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере

Вас ждет круиз на Симиланские острова на целый день на скоростном катере. Исследуйте их во время подводного плавания на островах Ко Поусар и Ко Бангу.

Проведите день на воде с двумя остановками для сноркелинга в одном из лучших подводных мест на Симиланских островах.
5
15 оценок
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере
Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере

Описание экскурсии

Путешествие к Симиланам Ваш день начнётся с лёгкого завтрака и посадки на скоростной катер, который за 75 минут доставит вас к Симиланским островам — настоящим ювелирным островам Андаманского моря. По дороге вы увидите живописные известняковые скалы и пройдёте мимо знаменитого залива Дональда Дака, названного так из-за необычных каменных образований. Снорклинг среди кораллов и морских жителей Симиланы славятся одними из лучших условий для снорклинга в мире — кристально чистая вода, ослепительные пляжи и богатая морская жизнь. Первая остановка ждёт на острове Бангу, где вы погрузитесь в подводный мир кораллов, стай разноцветных рыб, а если повезёт — увидите черепах и маленьких рифовых акул. Острова Ко Меанг и Ко Поусар После вкусного обеда на Ко Меанг вы отправитесь к ещё одному впечатляющему месту — Ко Поусар. Здесь вас ждут мягкие и твёрдые кораллы, насыщенная морская экосистема и вода такой прозрачности, что подводный мир кажется частью сказки. Путешествие подарит яркие эмоции, которые захочется пересматривать на фото снова и снова.

Согласно расписанию в календаре

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Симиланские острова
  • Залив Дональда Дака
  • Остров Бангу
  • Ко Меанг
  • Ко Поусар
Что включено
  • Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет
  • Услуги англоязычного гида
  • Завтрак
  • Международный обед «шведский стол»
  • Безалкогольные напитки
  • Сезонные фрукты
  • Таблетки от морской болезни (по запросу)
  • Маска и трубка
  • Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
  • Встреча и выезд из отеля в провинции Пхукет
  • Сборы в национальных парках
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
М
Тур на Симиланские острова был настоящим удовольствием с нашим потрясающим гидом, который всегда помнил о нас. Острова, коралловый песок, абсолютно чистые и кристально бирюзовые воды, коралловое дно и множество разноцветных рыб были потрясающими. Настоятельно рекомендуем для поездки на Пхукет, я бы сказала, обязательно.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Лодка была довольно чистой, и мы получили много напитков (вода и кола), персонал также был полезен. Слушать инструкции Нэнси было забавно, мы получили много интересной информации о морской фауне и островах. Еда была нормальной, быстрый вкусный завтрак, простой обед. Но ужин (печенье и кексы) был очень вкусным!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Однодневный круиз на скоростном катере на Симиланские острова – это идеальный способ насладиться красотой природы, снорклинго и отдыхом от повседневной суеты. Рекомендую этот тур всем, кто ищет захватывающее и незабываемое приключение в тайском раю.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Для нас это была очень приятная поездка, интересное место для снорклинга. Ужин хороший. В целом мы остались довольны. Обслуживание очень приятное и услужливое.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Природная красота Симиланских островов оставила меня в полном восторге. Белоснежные песчаные пляжи, прозрачная, словно кристалл, вода.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мы посещали очень красивые места со множеством разных морских обитателей, а погода была просто отличной.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пхукета

Похожие экскурсии на «Однодневная поездка на Симиланы на скоростном катере»

Корал и Рача Яй: путешествие на острова
На катере
На микроавтобусе
8 часов
25 отзывов
Групповая
Корал и Рача Яй: путешествие на острова
Прокатиться на скоростном катере, искупаться и поснорклить у кораллового рифа на групповой экскурсии
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, во вторник в 05:00 и 08:00
11 авг в 05:00
12 авг в 08:00
$50 за человека
К пещерам и островам Аватара на катере + прогулка на каноэ
На катере
Сплавы и рафтинг
Прогулки на каяках
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
К пещерам и островам Аватара на катере + прогулка на каноэ
Подобраться с воды к красивейшим уголкам Таиланда, посетить пещеры и покататься на каноэ
Завтра в 05:00
11 авг в 05:00
от $746 за всё до 8 чел.
По заливу Пханг Нга на скоростном катере
На яхте
На катере
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По заливу Пханг Нга на скоростном катере
Райские острова, сказочные пляжи и захватывающие дух панорамы на морской прогулке
Начало: На пирсе Чайлонг
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $850 за всё до 4 чел.
Из Пхукета на катере - к красотам провинции Краби
На катере
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Пхукета на катере - к красотам провинции Краби
Исследовать загадочную пещеру, заняться снорклингом и насладиться потрясающей тайской природой
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
от $1199 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
$88.98 за человека