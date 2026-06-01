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Остров Рача Яй: белоснежные пляжи и отдых в стиле «Баунти» (всё включено)

Прозрачное море, снорклинг и атмосфера тропического рая
Остров Рача Яй — это бирюзовая вода, белоснежный песок и живописные бухты, которые часто сравнивают с рекламными картинками тропических островов.

В программе — отдых на лучших пляжах острова, снорклинг среди тропических рыб и целый день в окружении потрясающих пейзажей Андаманского моря.
Остров Рача Яй: белоснежные пляжи и отдых в стиле «Баунти» (всё включено)
Остров Рача Яй: белоснежные пляжи и отдых в стиле «Баунти» (всё включено)
Остров Рача Яй: белоснежные пляжи и отдых в стиле «Баунти» (всё включено)

Описание экскурсии

7:40 — трансфер из отеля
Отправление на пирс Чалонг и начало морского путешествия.

9:00 — прибытие на пирс и отправление на остров
Лёгкий завтрак перед выходом в море и путешествие на скоростном катере к острову Рача Яй.

10:20 — прибытие на остров Рача Яй
Знакомство с одним из самых живописных островов региона и отдых на белоснежном пляже.

10:40 — бухта Кон Кае (Siam Bay) или Тер Бэй
Отправимся к лучшим местам для снорклинга. Вас ждут кораллы и разнообразные морские обитатели. Те, кто предпочитает спокойный отдых, могут остаться на пляже.

12:30 — обед в ресторане
Обед с блюдами местной кухни на острове включён в стоимость программы.

13:30 — свободное время в бухте Паток
Отдых на одном из самых красивых пляжей острова: купание, прогулки, загар и возможность насладиться атмосферой тропического рая.

15:30 — возвращение на Пхукет
Отправление с острова Рача Яй на пирс Чалонг и трансфер обратно в отель.

Организационные детали

  • Внимание: программа запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране
  • В стоимость всё включено
  • Перед стартом — инструктаж, на борту есть спасжилеты
  • Погружение 30–40 минут на глубину примерно 5–10 метров. Разрешено для возраста от 10 до 60 лет
  • С вами будет капитан из нашей команды

во вторник и субботу в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети от 10 лет с дайвингом$87
Взрослый$41
Дети от 4 до 9 лет$38
Дети до 4 летБесплатно
Взрослый с дайвингом$87
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.

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