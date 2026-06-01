Остров Рача Яй: белоснежные пляжи и отдых в стиле «Баунти» (всё включено)
Прозрачное море, снорклинг и атмосфера тропического рая
Остров Рача Яй — это бирюзовая вода, белоснежный песок и живописные бухты, которые часто сравнивают с рекламными картинками тропических островов.
В программе — отдых на лучших пляжах острова, снорклинг среди тропических рыб и целый день в окружении потрясающих пейзажей Андаманского моря.
Описание экскурсии
7:40 — трансфер из отеля Отправление на пирс Чалонг и начало морского путешествия.
9:00 — прибытие на пирс и отправление на остров Лёгкий завтрак перед выходом в море и путешествие на скоростном катере к острову Рача Яй.
10:20 — прибытие на остров Рача Яй Знакомство с одним из самых живописных островов региона и отдых на белоснежном пляже.
10:40 — бухта Кон Кае (Siam Bay) или Тер Бэй Отправимся к лучшим местам для снорклинга. Вас ждут кораллы и разнообразные морские обитатели. Те, кто предпочитает спокойный отдых, могут остаться на пляже.
12:30 — обед в ресторане Обед с блюдами местной кухни на острове включён в стоимость программы.
13:30 — свободное время в бухте Паток Отдых на одном из самых красивых пляжей острова: купание, прогулки, загар и возможность насладиться атмосферой тропического рая.
15:30 — возвращение на Пхукет Отправление с острова Рача Яй на пирс Чалонг и трансфер обратно в отель.
Организационные детали
Внимание: программа запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране
В стоимость всё включено
Перед стартом — инструктаж, на борту есть спасжилеты
Погружение 30–40 минут на глубину примерно 5–10 метров. Разрешено для возраста от 10 до 60 лет
С вами будет капитан из нашей команды
во вторник и субботу в 07:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети от 10 лет с дайвингом
$87
Взрослый
$41
Дети от 4 до 9 лет
$38
Дети до 4 лет
Бесплатно
Взрослый с дайвингом
$87
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды.
У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.
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