Остров Рача Яй — это бирюзовая вода, белоснежный песок и живописные бухты, которые часто сравнивают с рекламными картинками тропических островов. В программе — отдых на лучших пляжах острова, снорклинг среди тропических рыб и целый день в окружении потрясающих пейзажей Андаманского моря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:40 — трансфер из отеля

Отправление на пирс Чалонг и начало морского путешествия.

9:00 — прибытие на пирс и отправление на остров

Лёгкий завтрак перед выходом в море и путешествие на скоростном катере к острову Рача Яй.

10:20 — прибытие на остров Рача Яй

Знакомство с одним из самых живописных островов региона и отдых на белоснежном пляже.

10:40 — бухта Кон Кае (Siam Bay) или Тер Бэй

Отправимся к лучшим местам для снорклинга. Вас ждут кораллы и разнообразные морские обитатели. Те, кто предпочитает спокойный отдых, могут остаться на пляже.

12:30 — обед в ресторане

Обед с блюдами местной кухни на острове включён в стоимость программы.

13:30 — свободное время в бухте Паток

Отдых на одном из самых красивых пляжей острова: купание, прогулки, загар и возможность насладиться атмосферой тропического рая.

15:30 — возвращение на Пхукет

Отправление с острова Рача Яй на пирс Чалонг и трансфер обратно в отель.

Организационные детали