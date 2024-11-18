читать дальше отправитесь в приключение по заповеднику, в котором более ста островов! Насладитесь купанием и отдыхом в условиях дикой природы: только вы и звуки гиббонов, всплеск воды от огромной рыбы, резвящейся в теплой воде и взмах крыльев туканов!

Позвольте звукам природы вести вас по изумрудному озеру, окруженному высокими известняковыми скалами и одним из старейших в мире тропическим лесом, в котором шепчут древние деревья! Вместе с опытным гидом вы