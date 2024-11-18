Позвольте звукам природы вести вас по изумрудному озеру, окруженному высокими известняковыми скалами и одним из старейших в мире тропическим лесом, в котором шепчут древние деревья! Вместе с опытным гидом вы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсииПутешествие в сердце тропического рая! Путешествие на лодке по озеру доставит незабываемое удовольствие! Многие утверждают, что пейзажи озера напоминают пейзажи Филиппин. Проверим, обсудим, подискутируем. Пещерная экзотика в путешествии интересна своими сталактитами, сталагмитами, каменно-известняковыми стенами и неповторима в цветовой гамме. Cheow Lan Lake окружено горными вершинами и находится в тропических джунглях заповедника Као Сок. Возраст водоема составляет немногим более 30 лет. Однако, уникальность Cheow Lan состоит в том, что оно образовано людьми и является затопленной в разломе между карстовыми горами низиной, в которой относительно недавно еще жили люди, строили свой быт, - дома, храмы, школы, вековые деревья высотой более 300 метров - все «ушло» под воду. Вода в озере пресная. В ней сотни огромных ярких рыб. Тишина в этом месте особенная. Краски, ароматы, цвет, природа ошеломляют. Великолепные пейзажи, торчащие из воды скалы, гроты, островки, прозрачная бирюзовая вода — все это не оставит равнодушным! На берегу озера нет привычных для нас отелей, ресторанов и магазинов. На тайской лодке через Cheow Lan Lake дойдём до определенного места, с которого начинается экскурсия по джунглям. Пройдём треккинговыми маршрутами, оценим красоту заповедника со смотровых площадок. Увидим «внутреннее» озеро, исследуем пещеры рядом с Cheow Lan. Заберемся так далеко, что увидим следы диких слонов, слоновьи тропы диких семей, лангуров, услышим звуки гиббонов. Осуществим сплав на бамбуковых плотах. После пещер путь на одну из баз на воде, где будет обед в тайском стиле. После обеда купаемся в озере и держим путь по воде к «трем братьям», сделаем фото на память! Вид здесь уникальный и нигде более в мире не повторяется! Завершаем день по желанию рафтингом. На этом первый день путешествия в активной его части завершен и дальше только релакс, уединение и созерцание уникальнейшей красоты. Далее путь на Као Лак и трансфер в отель Као Лака. Важная информация:
- Путешествие не требует от гостей особой физической подготовки и проходит в ритме наслаждения! Путешествие до заповедника пройдет на автомобиле, по озеру на лодке, непродолжительным пешим ходом с лодки до пещер и на бамбуковом плоту в пещерах.
- Подготовка: легкая одежда (рубашка с длинным рукавом). Коралки, или удобная обувь, которую возможно использовать для ходьбы в воде. Купальные костюмы, головные уборы от солнца.
Ежедневно с 09.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Cheow Lan Lake
- Великолепные пейзажи: торчащие из воды скалы, гроты, островки, прозрачная бирюзовая вода
- Экскурсия по джунглям
- Следы диких слонов, слоновьи тропы диких семей, лангуров
- Сплав на бамбуковых плотах
Что включено
- Трансфер из вашего отеля и обратно в отель
- Аренда и амортизация персонального автомобиля
- Персональная лодка
- Бамбуковый плот
- Русскоговорящий гид с журналистским образованием, постоянно проживающий и работающий в Таиланде более 11 лет
- Питьевая вода
- Снаряжение для путешествия в пещерах (фонарики и др.)
Что не входит в цену
- Питание в кафе на озере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Завершение: Мы доставим вас в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09.00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно
- 1 Обратите внимание - бронирование даты происходит только после внесения предоплаты на сайте. Мы отправляем в ваш адрес уведомление о том, что предоплату на сайте подтверждаем и переходим к подготовке путешествия
- 2 Пожалуйста обратите внимание на необходимость подготовки к путешествию:
- Легкая одежда (рубашка с длинным рукавом)
- Коралки, или удобная обувь, которую возможно использовать для ходьбы в воде
- Купальные костюмы
- Полотенца
- Бейсболки (кепки, головные уборы от солнца)
- Крем - защита от солнечных лучей
- Одежда, в которой комфортно ехать в автомобиле и на бамбуковом плоту в пещерах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Као Лак, Као Сок и озеро Чео Лан
Места из «Аватара», буддийские храмы, заповедные тропики и тайские истории - в дружеской компании
Начало: У ресепшена вашего отеля
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озеро Чао Лан и Самет Нангше за 1 день
Сбежать туда, где не ловит сеть, чтобы познакомиться с красотами дикой природы Таиланда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
$85 за человека
9 часов
Водная прогулка
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Буддистские святыни, сплав по реке и водопад за один день
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:30
20 ноя в 07:00
21 ноя в 06:30
$58 за человека