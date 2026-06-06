Ранний выезд позволяет встретить рассвет в море и оказаться в знаменитой бухте Майя до прибытия большинства туристических групп.
В программе — лагуна Пиле, снорклинг среди тропических рыб, пляж обезьян, остров Бамбу и лучшие панорамы архипелага.
Описание экскурсии
4:30 — выезд из отеля
Ранний трансфер к причалу, чтобы успеть застать архипелаг в самые спокойные часы.
5:45 — прибытие на причал
Знакомство с гидом и завтрак: сэндвичи, фрукты, соки, йогурты, чай и кофе.
6:15 — рассвет в открытом море
Вы насладитесь первыми лучами солнца над Андаманским морем по пути к островам Пхи-Пхи.
6:55 — бухта Майя
Посетим легендарную бухту, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Утром здесь особенно красиво: мягкий свет, спокойное море и минимум людей.
8:05 — бухта Ло Самах
Остановка на уединённом пляже для купания и отдыха.
8:30 — острова Бида Най и Бида Нок
Полюбуемся живописными скалами и узнаем о богатом подводном мире этих островов.
8:45 — Пещера викингов
Осмотр знаменитой пещеры с лодки и возможность сделать красивые фотографии.
9:00 — лагуна Пиле
Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей архипелага с прозрачной водой и отвесными известняковыми скалами.
9:50 — Пляж обезьян
Понаблюдаем за обезьянами в их естественной среде обитания.
10:20 — снорклинг у острова Пхи-Пхи Дон
Плавание с маской и знакомство с ярким подводным миром Андаманского моря.
11:20 — остров Пхи-Пхи Дон и обед
Обед в пляжном ресторане и свободное время. После обеда можно выбрать один из вариантов: подняться на знаменитую смотровую площадку Пхи-Пхи Дон с панорамным видом на архипелаг (вход оплачивается отдельно); прогуляться по островной деревне, отдохнуть на пляже или приобрести сувениры.
13:00 — остров Москито
Осмотр острова с борта лодки. Это одно из самых нетронутых мест архипелага.
13:15 — остров Бамбу
Отдых на одном из самых красивых островов Таиланда с белоснежным песком, прозрачной водой и великолепными видами.
15:00 — возвращение на причал и трансфер в отель
Организационные детали
- Внимание: программа запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране. По правилам нацпарка с 1 января 2022 года на знаменитом пляже в бухте Мая Бэй нельзя купаться, чтобы не мешать восстановлению природной экосистемы
- В стоимость всё включено
- Перед стартом — инструктаж, на борту есть спасжилеты
- С вами будет капитан из нашей команды
- Есть возможность повысить тариф билета до комфорт плюс — подробности в переписке
ежедневно в 04:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (до 11 лет)
|$81
|Детский (до 4х лет)
|Бесплатно
|Взрослый
|$88