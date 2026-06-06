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Пхи-Пхи на рассвете - с Пхукета (всё включено)

Начать день в открытом море и увидеть бухту Майя до наплыва отдыхающих
Этот маршрут создан для тех, кто хочет увидеть Пхи-Пхи в самое красивое время суток.

Ранний выезд позволяет встретить рассвет в море и оказаться в знаменитой бухте Майя до прибытия большинства туристических групп.

В программе — лагуна Пиле, снорклинг среди тропических рыб, пляж обезьян, остров Бамбу и лучшие панорамы архипелага.
Пхи-Пхи на рассвете - с Пхукета (всё включено)
Пхи-Пхи на рассвете - с Пхукета (всё включено)
Пхи-Пхи на рассвете - с Пхукета (всё включено)

Описание экскурсии

4:30 — выезд из отеля
Ранний трансфер к причалу, чтобы успеть застать архипелаг в самые спокойные часы.

5:45 — прибытие на причал
Знакомство с гидом и завтрак: сэндвичи, фрукты, соки, йогурты, чай и кофе.

6:15 — рассвет в открытом море
Вы насладитесь первыми лучами солнца над Андаманским морем по пути к островам Пхи-Пхи.

6:55 — бухта Майя
Посетим легендарную бухту, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Утром здесь особенно красиво: мягкий свет, спокойное море и минимум людей.

8:05 — бухта Ло Самах
Остановка на уединённом пляже для купания и отдыха.

8:30 — острова Бида Най и Бида Нок
Полюбуемся живописными скалами и узнаем о богатом подводном мире этих островов.

8:45 — Пещера викингов
Осмотр знаменитой пещеры с лодки и возможность сделать красивые фотографии.

9:00 — лагуна Пиле
Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей архипелага с прозрачной водой и отвесными известняковыми скалами.

9:50 — Пляж обезьян
Понаблюдаем за обезьянами в их естественной среде обитания.

10:20 — снорклинг у острова Пхи-Пхи Дон
Плавание с маской и знакомство с ярким подводным миром Андаманского моря.

11:20 — остров Пхи-Пхи Дон и обед
Обед в пляжном ресторане и свободное время. После обеда можно выбрать один из вариантов: подняться на знаменитую смотровую площадку Пхи-Пхи Дон с панорамным видом на архипелаг (вход оплачивается отдельно); прогуляться по островной деревне, отдохнуть на пляже или приобрести сувениры.

13:00 — остров Москито
Осмотр острова с борта лодки. Это одно из самых нетронутых мест архипелага.

13:15 — остров Бамбу
Отдых на одном из самых красивых островов Таиланда с белоснежным песком, прозрачной водой и великолепными видами.

15:00 — возвращение на причал и трансфер в отель

Организационные детали

  • Внимание: программа запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране. По правилам нацпарка с 1 января 2022 года на знаменитом пляже в бухте Мая Бэй нельзя купаться, чтобы не мешать восстановлению природной экосистемы
  • В стоимость всё включено
  • Перед стартом — инструктаж, на борту есть спасжилеты
  • С вами будет капитан из нашей команды
  • Есть возможность повысить тариф билета до комфорт плюс — подробности в переписке

ежедневно в 04:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (до 11 лет)$81
Детский (до 4х лет)Бесплатно
Взрослый$88
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.

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