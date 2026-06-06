Этот маршрут создан для тех, кто хочет увидеть Пхи-Пхи в самое красивое время суток. Ранний выезд позволяет встретить рассвет в море и оказаться в знаменитой бухте Майя до прибытия большинства туристических групп. В программе — лагуна Пиле, снорклинг среди тропических рыб, пляж обезьян, остров Бамбу и лучшие панорамы архипелага.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

4:30 — выезд из отеля

Ранний трансфер к причалу, чтобы успеть застать архипелаг в самые спокойные часы.

5:45 — прибытие на причал

Знакомство с гидом и завтрак: сэндвичи, фрукты, соки, йогурты, чай и кофе.

6:15 — рассвет в открытом море

Вы насладитесь первыми лучами солнца над Андаманским морем по пути к островам Пхи-Пхи.

6:55 — бухта Майя

Посетим легендарную бухту, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Утром здесь особенно красиво: мягкий свет, спокойное море и минимум людей.

8:05 — бухта Ло Самах

Остановка на уединённом пляже для купания и отдыха.

8:30 — острова Бида Най и Бида Нок

Полюбуемся живописными скалами и узнаем о богатом подводном мире этих островов.

8:45 — Пещера викингов

Осмотр знаменитой пещеры с лодки и возможность сделать красивые фотографии.

9:00 — лагуна Пиле

Одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей архипелага с прозрачной водой и отвесными известняковыми скалами.

9:50 — Пляж обезьян

Понаблюдаем за обезьянами в их естественной среде обитания.

10:20 — снорклинг у острова Пхи-Пхи Дон

Плавание с маской и знакомство с ярким подводным миром Андаманского моря.

11:20 — остров Пхи-Пхи Дон и обед

Обед в пляжном ресторане и свободное время. После обеда можно выбрать один из вариантов: подняться на знаменитую смотровую площадку Пхи-Пхи Дон с панорамным видом на архипелаг (вход оплачивается отдельно); прогуляться по островной деревне, отдохнуть на пляже или приобрести сувениры.

13:00 — остров Москито

Осмотр острова с борта лодки. Это одно из самых нетронутых мест архипелага.

13:15 — остров Бамбу

Отдых на одном из самых красивых островов Таиланда с белоснежным песком, прозрачной водой и великолепными видами.

15:00 — возвращение на причал и трансфер в отель

Организационные детали