Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время

Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Получить объёмное представление об острове, взглянув на разные аспекты его самобытной жизни

На прогулке по Старому городу вы попробуете кофе, приготовленный альтернативными методами, и узнаете о местной кофейной культуре. Посетите несколько смотровых площадок с вдохновляющими видами. Познакомитесь с прошлым Таиланда.

А возле статуи Большого Будды и в монастыре Промтеп поговорим о духовной жизни в регионе и понаблюдаем за традиционными ритуалами.
Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Ближайшие даты:
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Пхукет с ароматом кофе

Мы начнем с прогулки по Старому городу. Сделаем несколько колоритных фото. Зайдём в кофейню, где вы познакомитесь с лучшими сортами тайского кофе. Попробуете альтернативные способы приготовления кофе и узнаете о развитии тайской кофейной культуры.

Взгляд в прошлое

Об истории Пхукета я расскажу на смотровой площадке Khao Kad Tower. Вы узнаете, как строились торговые и экономические связи со странами Европы и как Таиланду удавалось отстаивать свою независимость и свободу.

Статуя «Большой Будда»

По пути к Big Buddha вы услышите о жизни Сиддхартхи Гаутамы и познакомитесь с основой его учения. А посещая Великого Будду, подробнее узнаете о тайской духовной традиции и при желании присоединитесь к медитации.

Панорамные виды

Со смотровой площадки вы увидите южную часть острова как на ладони. Осмотрев пляжи Карон и Ката с высоты птичьего полета, мы отправимся к мысу Промтеп, самой южной точке Пхукета, где закроем историческую страничку Таиланда историей короля Наресуана и его брата.

Монастырь Промтеп

На территории обители вы посетите ещё одну смотровую, послушаете шум волн и насладитесь видом на мыс и остров Будды. Узнаете о богине милосердция Гуань Инь и понаблюдаете за тайским традиционным гаданием на палочках сиамси.

Экскурсию мы можем закончить на смотровой площадке Windmill Viewpoint или у ресторана на рыбном рынке пляжа Раваи.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: обед в кафе (опционально)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиСвятые местаВыездныеМонастыри, церкви, храмыБольшой БуддаПопулярные местаСмотровые площадкиСамое главноеМыс Промтеп

Похожие туры из Пхукета

Влюбиться в Пхукет за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Популярное предложение
Влюбиться в Пхукет за 1 день
Посетить лучшие достопримечательности острова и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
на ресепшн вашего отеля
2 дек
7 дек
9 дек
13 дек
280$238 за всё до 4 чел.
Пхукет для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
115 отзывов
Пхукет для новичков
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
возле вашего отеля
Завтра
29 ноя
3 дек
5 дек
243$207 за всё до 4 чел.
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
61 отзыв
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
в вашем отеле
4 дек
5 дек
6 дек
7 дек
$210 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ