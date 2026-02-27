Пхукет: атмосферное путешествие сквозь культуру и время
Получить объёмное представление об острове, взглянув на разные аспекты его самобытной жизни
На прогулке по Старому городу вы попробуете кофе, приготовленный альтернативными способами, и узнаете о местной кофейной культуре. Посетите несколько смотровых площадок с вдохновляющими видами. Познакомитесь с прошлым Таиланда.
А возле статуи Большого Будды и в монастыре Промтеп поговорим о духовной жизни в регионе и понаблюдаем за традиционными ритуалами.
Мы начнём с прогулки по Старому городу. Сделаем несколько колоритных фото. Зайдём в кофейню, где вы познакомитесь с лучшими сортами тайского кофе. Попробуете альтернативные способы приготовления кофе и узнаете о развитии тайской кофейной культуры.
Взгляд в прошлое
Об истории Пхукета я расскажу на смотровой площадке Khao Kad Tower. Вы узнаете, как строились торговые и экономические связи со странами Европы и как Таиланду удавалось отстаивать свою независимость и свободу.
Тайская религия: сочетание веры и культуры
Храм Саммакиттам — это живое воплощение духовности, где древние индуистские традиции гармонично сливаются с буддийскими практиками. В тени его стен, украшенных портретами королей династии Чакри, раскрываются страницы истории Таиланда. Это место, где каждая деталь повествует о глубокой вере и культурном наследии королевства.
Панорамные виды
Со смотровой площадки вы увидите южную часть острова как на ладони. Осмотрев пляжи Карон и Ката с высоты птичьего полета, мы отправимся к мысу Промтеп, самой южной точке Пхукета. Там мы закроем историческую страничку Таиланда рассказом о короле Наресуана и его брате.
Монастырь Промтеп
На территории обители вы посетите ещё одну смотровую, послушаете шум волн и насладитесь видом на мыс и остров Будды. Узнаете о богине милосердция Гуань Инь и понаблюдаете за тайским традиционным гаданием на палочках сиамси.
Экскурсию мы можем закончить на смотровой площадке Windmill Viewpoint или у ресторана на рыбном рынке пляжа Раваи.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
Дополнительные расходы: обед в кафе (опционально)
Экскурсия ограничена по времени: 5 часов 30 минут, каждый дополнительный час — 600 батов
Мы начнем у вашего отеля и можем закончить там, где удобно вам: в ресторане, торговом центре или у вашего отеля
По вашему желанию возможны изменения в программе — рекомендуем обсудить это заранее
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1304 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет.
Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай, читать дальшеуменьшить
Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей.
Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом.
Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.
Отзывы и рейтинг
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Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Самые лучшие впечатления остались от экскурсии, которую проводил Ильдар. Он заранее поинтересовался, что мы хотели бы посмотреть. Показал нам очень красивые виды Пхукета. Мы посетили много восхитительных мест, узнали от Ильдара много интересного, и даже попробовали на рынке дуриан. Очень довольны, что по Пхукету нас сопровождал именно Ильдар. Огромное спасибо!
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Е
Евгения
Спасибо Алексу и его команде:Андрею и Ильдаоу за прекрасно проведенные экскурсии. Благодаря их профессионализму Тайланд открылся нам более глубоко и с другой стороны. Мы узнали много новых интересных фактов о читать дальшеуменьшить
культуре,быте истории тайцев и местности. Ребята максимально клиентоориентированы:любой наш запрос/вопрос не был оставлен без внимания. Мы посетили даже то что не планировали и о чем не знали(и что важно никаких доп средств с нас за этр не взяли)И что самое важное:они учли пожелания самого младшего и самого капризного экскурсанта:нашей 5летней дочки. Она была в счастье. А мы в бещеном восторге от подаренных эмоций и впечатлений! highly recommended and must see!!
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Маргарита
Прогулка с Алексом по Пхукету оставила самые приятные впечатления у нас с супругом. Мы побывали на лучших видовых площадках острова, познакомились с культурой и традициями этой замечательной страны. Знания Алекса поражают глубиной и системностью, что вызывает уважение и желание поделиться своими впечатлениями с друзьями. Особый шарм прогулке добавило посещение тайской кофейни и маленького магазинчика крафтового шоколада в старом городе.
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Екатерина
Путешествовали с Алексом по Пхукету на обзорной индивидуальной экскурсии. Алекс сразу расположил ас к себе, очень приятный, спокойный, интеллигентный сервис. Спросил наши пожелания, скорректировал маршрут. Очень много интересного рассказал про читать дальшеуменьшить
Тайланд, Пхукет и не только. Алекс очень много знает и с удовольствием делится информацией. Асе помещенные места были интересны и живописны, а некоторые еще и вкусны! Так здорово сходили что на шоколадную фабрику, что в кофейню. А еще Алекс превосходный фотограф! Мы получили от него оч много прекрасных фото после экскурсии! Мы все остались очень довольны экскурсией и благодарны Алексу настолько, что с удовольствием поехали с ним в другое путешествие. Мы это 6 чел, 2 взрослых и 4 детей от 12 до 18 лет Могу с удовольствием рекомендовать Алекса и его команду
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И
Игорь
Прежде всего хочу поблагодарить Алекса за прекрасный день и замечательную экскурсию! Алекс оперативно ответил на нашу заявку, приехал к месту встречи вовремя. Экскурсия проходила на новом минивэне в полном комфорте. читать дальшеуменьшить
Мы наслаждались видом на смотровых площадках, медитировали и знакомились с буддизмом на Биг Будде. В монастыре Промтеп узнали историю Гуань Инь, увидели как цветут бананы и завязываются плоды папайи. Наслаждались прекрасным видом на бухты Чалонг и Пхукет на башне Као Кад. Гуляли по старому городу, узнали как тайские фермеры выращивают кофе и были свидетелями как этот кофе обжаривается прямо в кофейне Кампус. Все было организовано превосходно и мы очень рады, что сделали правильный выбор! Рекомендуем Алекса и его программу!
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Анастасия
Эту экскурсию для нас проводил Ильдар. Впечатления и эмоции от экскурсии только самые позитивные! Ильдар оказался не только хорошим гидом, благодаря чему мы узнали очень интересные факты об истории Тайланда читать дальшеуменьшить
и о сегодняшней жизни тайцев, но и очень приятным человеком и собеседником. При этом его речь была не перегружена датами и именами, все было непринуждённо и легко. Мы как-будто провели время со старым другом! Локации выбирались с учётом наших пожеланий, но поскольку мы первый раз на Пхукете нам все было интересно! Спасибо
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