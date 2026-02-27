На прогулке по Старому городу вы попробуете кофе, приготовленный альтернативными способами, и узнаете о местной кофейной культуре. Посетите несколько смотровых площадок с вдохновляющими видами. Познакомитесь с прошлым Таиланда. А возле статуи Большого Будды и в монастыре Промтеп поговорим о духовной жизни в регионе и понаблюдаем за традиционными ритуалами.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пхукет с ароматом кофе

Мы начнём с прогулки по Старому городу. Сделаем несколько колоритных фото. Зайдём в кофейню, где вы познакомитесь с лучшими сортами тайского кофе. Попробуете альтернативные способы приготовления кофе и узнаете о развитии тайской кофейной культуры.

Взгляд в прошлое

Об истории Пхукета я расскажу на смотровой площадке Khao Kad Tower. Вы узнаете, как строились торговые и экономические связи со странами Европы и как Таиланду удавалось отстаивать свою независимость и свободу.

Тайская религия: сочетание веры и культуры

Храм Саммакиттам — это живое воплощение духовности, где древние индуистские традиции гармонично сливаются с буддийскими практиками. В тени его стен, украшенных портретами королей династии Чакри, раскрываются страницы истории Таиланда. Это место, где каждая деталь повествует о глубокой вере и культурном наследии королевства.

Панорамные виды

Со смотровой площадки вы увидите южную часть острова как на ладони. Осмотрев пляжи Карон и Ката с высоты птичьего полета, мы отправимся к мысу Промтеп, самой южной точке Пхукета. Там мы закроем историческую страничку Таиланда рассказом о короле Наресуана и его брате.

Монастырь Промтеп

На территории обители вы посетите ещё одну смотровую, послушаете шум волн и насладитесь видом на мыс и остров Будды. Узнаете о богине милосердция Гуань Инь и понаблюдаете за тайским традиционным гаданием на палочках сиамси.

Экскурсию мы можем закончить на смотровой площадке Windmill Viewpoint или у ресторана на рыбном рынке пляжа Раваи.

Организационные детали