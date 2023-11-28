На прогулке по Старому городу вы попробуете кофе, приготовленный альтернативными методами, и узнаете о местной кофейной культуре. Посетите несколько смотровых площадок с вдохновляющими видами. Познакомитесь с прошлым Таиланда. А возле статуи Большого Будды и в монастыре Промтеп поговорим о духовной жизни в регионе и понаблюдаем за традиционными ритуалами.

Описание

Что вас ожидает

Пхукет с ароматом кофе

Мы начнем с прогулки по Старому городу. Сделаем несколько колоритных фото. Зайдём в кофейню, где вы познакомитесь с лучшими сортами тайского кофе. Попробуете альтернативные способы приготовления кофе и узнаете о развитии тайской кофейной культуры.

Взгляд в прошлое

Об истории Пхукета я расскажу на смотровой площадке Khao Kad Tower. Вы узнаете, как строились торговые и экономические связи со странами Европы и как Таиланду удавалось отстаивать свою независимость и свободу.

Статуя «Большой Будда»

По пути к Big Buddha вы услышите о жизни Сиддхартхи Гаутамы и познакомитесь с основой его учения. А посещая Великого Будду, подробнее узнаете о тайской духовной традиции и при желании присоединитесь к медитации.

Панорамные виды

Со смотровой площадки вы увидите южную часть острова как на ладони. Осмотрев пляжи Карон и Ката с высоты птичьего полета, мы отправимся к мысу Промтеп, самой южной точке Пхукета, где закроем историческую страничку Таиланда историей короля Наресуана и его брата.

Монастырь Промтеп

На территории обители вы посетите ещё одну смотровую, послушаете шум волн и насладитесь видом на мыс и остров Будды. Узнаете о богине милосердция Гуань Инь и понаблюдаете за тайским традиционным гаданием на палочках сиамси.

Экскурсию мы можем закончить на смотровой площадке Windmill Viewpoint или у ресторана на рыбном рынке пляжа Раваи.

Организационные детали