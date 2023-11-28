Получить объёмное представление об острове, взглянув на разные аспекты его самобытной жизни
А возле статуи Большого Будды и в монастыре Промтеп поговорим о духовной жизни в регионе и понаблюдаем за традиционными ритуалами.
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Описание
Что вас ожидает
Пхукет с ароматом кофе
Мы начнем с прогулки по Старому городу. Сделаем несколько колоритных фото. Зайдём в кофейню, где вы познакомитесь с лучшими сортами тайского кофе. Попробуете альтернативные способы приготовления кофе и узнаете о развитии тайской кофейной культуры.
Взгляд в прошлое
Об истории Пхукета я расскажу на смотровой площадке Khao Kad Tower. Вы узнаете, как строились торговые и экономические связи со странами Европы и как Таиланду удавалось отстаивать свою независимость и свободу.
Статуя «Большой Будда»
По пути к Big Buddha вы услышите о жизни Сиддхартхи Гаутамы и познакомитесь с основой его учения. А посещая Великого Будду, подробнее узнаете о тайской духовной традиции и при желании присоединитесь к медитации.
Панорамные виды
Со смотровой площадки вы увидите южную часть острова как на ладони. Осмотрев пляжи Карон и Ката с высоты птичьего полета, мы отправимся к мысу Промтеп, самой южной точке Пхукета, где закроем историческую страничку Таиланда историей короля Наресуана и его брата.
Монастырь Промтеп
На территории обители вы посетите ещё одну смотровую, послушаете шум волн и насладитесь видом на мыс и остров Будды. Узнаете о богине милосердция Гуань Инь и понаблюдаете за тайским традиционным гаданием на палочках сиамси.
Экскурсию мы можем закончить на смотровой площадке Windmill Viewpoint или у ресторана на рыбном рынке пляжа Раваи.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: обед в кафе (опционально)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.