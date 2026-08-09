Пхукет для семей: динозавры, слоны, птицы и закат на мысе Промтеп
Провести яркий день на острове в локациях, которые нравятся детям (и взрослым!)
Это семейное путешествие по Пхукету, где маршрут можно адаптировать под возраст и интересы детей.
В базовой программе — динозавры, экзотические птицы, слоны в Phuket Elephant Sanctuary, творческие пространства, смотровые площадки и знакомство с тайской культурой в лёгком и увлекательном формате.
Описание экскурсии
Дино-парк. Путешествие в мир динозавров с тематическими декорациями и атмосферой доисторического острова.
Мир технологий и искусства. По желанию — площадка с роботами, 3D-музей или необычная Деревня художников с арт-объектами и инсталляциями.
Большой Будда и буддийский храм. Вы познакомитесь с традициями Таиланда и узнаете о буддизме простым и понятным языком.
Phuket Elephant Sanctuary. Здесь дети смогут познакомиться со слонятами, а также услышать факты о флоре и фауне Пхукета в саду специй и фруктов.
Парк птиц. Встреча с экзотическими обитателями острова.
Старый Пхукет-таун. Прогуляетесь по цветным улицам с колониальной архитектурой, заглянете в музей истории Пхукета и попробуете необычное мороженое.
Мыс Промтеп и маяк. Одна из самых красивых смотровых площадок острова с видом на море и закат.
Для любителей активностей. Самые смелые смогут попробовать зиплайн над джунглями.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с детскими креслами
Маршрут составляется индивидуально с учётом возраста и интересов детей
За 4–5 часов обычно посещаем 3–5 локаций на выбор. Можно продлить экскурсию за доплату
Во время поездки можно сделать остановку на перекус или обед
Дополнительно оплачивается
Phuket Elephant Sanctuary — от 1900 батов за чел.
Дино-парк — от 590 батов взрослый, от 490 батов детский
Парк птиц — 500 батов взрослый, 300 батов детский
ЗД-музей — 500 батов взрослый, 250 батов детский
Зиплайн — от 1000 батов за человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 77 туристов
Будем знакомы, я — Татьяна. Много путешествую по России и по миру. Всегда выбираю интересные индивидуальные маршруты с погружением в среду обитания. Я активна, практична, любознательна. Зимой живу в Таиланде, читать дальшеуменьшить
на Пхукете, летом — в Московском регионе. Мои маршруты по Подмосковью и Пхукету составлены по принципу «интересно, лаконично, красиво и без суеты». Делаю, как для себя. С радостью поделюсь красотой и полезной информацией по локациям моих экскурсий.
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