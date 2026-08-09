Это семейное путешествие по Пхукету, где маршрут можно адаптировать под возраст и интересы детей. В базовой программе — динозавры, экзотические птицы, слоны в Phuket Elephant Sanctuary, творческие пространства, смотровые площадки и знакомство с тайской культурой в лёгком и увлекательном формате.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $170 за экскурсию

Ваш гид на Пхукете

Описание экскурсии

Дино-парк. Путешествие в мир динозавров с тематическими декорациями и атмосферой доисторического острова.

Мир технологий и искусства. По желанию — площадка с роботами, 3D-музей или необычная Деревня художников с арт-объектами и инсталляциями.

Большой Будда и буддийский храм. Вы познакомитесь с традициями Таиланда и узнаете о буддизме простым и понятным языком.

Phuket Elephant Sanctuary. Здесь дети смогут познакомиться со слонятами, а также услышать факты о флоре и фауне Пхукета в саду специй и фруктов.

Парк птиц. Встреча с экзотическими обитателями острова.

Старый Пхукет-таун. Прогуляетесь по цветным улицам с колониальной архитектурой, заглянете в музей истории Пхукета и попробуете необычное мороженое.

Мыс Промтеп и маяк. Одна из самых красивых смотровых площадок острова с видом на море и закат.

Для любителей активностей. Самые смелые смогут попробовать зиплайн над джунглями.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с детскими креслами

Маршрут составляется индивидуально с учётом возраста и интересов детей

За 4–5 часов обычно посещаем 3–5 локаций на выбор. Можно продлить экскурсию за доплату

Во время поездки можно сделать остановку на перекус или обед

Дополнительно оплачивается