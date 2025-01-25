Эта часть острова считается самой живописной на Пхукете. Я покажу вам атмосферные храмы и обзорные площадки с невероятными видами. Привезу в заповедник, где бережно заботятся о слонах. Расскажу о Таиланде не только туристическом, но ещё и культурном, экономическом и историческом.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы посетите:
- секретную обзорную площадку на три пляжа.
- смотровую Ветряк с ветрогенератором на склоне холма и видом на бухту Най Харн и остров Мун.
- храм короля Наресуана и самую южную точку острова — мыс Промтеп.
- природный заповедник слонов, где животные содержатся в естественных условиях.
- один из самых больших на острове китайских храмов или единственный женский монастырь с потрясающим видом на пляж Патонг — на ваш выбор.
- кафе с местной кухней или пляж — если захотите искупаться.
Я расскажу:
- об истории и культуре Таиланда и Пхукета.
- тесных связях Сиама и Российской империи.
- флоре и фауне острова.
- королевской семье и политической жизни.
- Будде и о том, почему тайцы живут в будущем.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Yaris ATIV.
- Дополнительно оплачивается посещение слоновника — 1400 батов за человека, обед — по желанию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Пхукете
Я живу в Таиланде с 2020 года. Знаю всё самое интересное об этой удивительной стране. Увлекаюсь живописью, музыкой, литературой и искусством в целом. Постоянно изучаю историю этого региона, а также его культурные особенности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 янв 2025
Я заказала тур "6 часов на машине по Пхукету" и осталась полностью удовлетворена. Наш гид Максим был отличным проводником в мире Пхукета. Он показал нам самые интересные места и рассказал
Входит в следующие категории Пхукета
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