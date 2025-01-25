читать дальше множество удивительных фактов. Благодаря ему мы получили массу эмоций и прекрасные фотографии. Эта экскурсия стала настоящим открытием для нас. Я очень благодарна Максиму за такой замечательный тур, комфортный и чистый автомобиль, пунктуальность и обязательно рекомендую его всем, кто хочет увидеть Пхукет во всех его красках.

Я заказала тур "6 часов на машине по Пхукету" и осталась полностью удовлетворена. Наш гид Максим был отличным проводником в мире Пхукета. Он показал нам самые интересные места и рассказал